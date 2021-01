Eine ausführliche Einführung in das Präsentationsprogramm MS PowerPoint von Microsoft bietet das Kolping-Bildungswerk Bamberg an den Samstagen, 30. Januar und 6. Februar, an. Im Rahmen des Kurses lernen die Teilnehmer, Präsentationen zu erstellen, diese mit Effekten zu versehen, Diagramme einzufügen und Organigramme darzustellen. Der Kurs findet jeweils von 9 bis 16.15 Uhr im Kolping-Bildungswerk, Wilhelmsplatz 3 in Bamberg , statt. Vorkenntnisse in PowerPoint sind nicht erforderlich. Weitere Informationen und Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 0951/519470 möglich. red