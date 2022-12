Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.12.2022



Diebstahlsdelikte

-

Sachbeschädigungen

-

Verkehrsunfälle

-

Unfallfluchten

-

Sonstiges

Polizeibeamten getreten

Bamberg. Am Samstagmorgen wurde die Bamberger Polizei gegen 11.00 Uhr in die Gartenstadt gerufen. An einer Bushaltestelle lag bei strömenden Regen eine junge Frau, augenscheinlich hilflos. Auf Ansprache kicherte sie nur und starrte ins Leere. Als sie von einem Beamten an der Schulter angefasst wurde, sprang sie schreiend auf, beleidigte die anwesenden Polizisten und trat einem gegen das Schienbein. Der Beamte konnte leicht verletzt seinen Dienst fortsetzen. Die 21-jährige Frau wurde in das Klinikum am Michaelsberg eingewiesen, wo eine akute Psychose diagnostiziert wurde.

Stich in den Oberschenkel

Bamberg. Kurz vor Mitternacht gerieten drei Männer in der Holzgartenstraße im Rahmen einer privaten Zusammenkunft in Streit. Dabei wurde ein 23-jähriger Mann leicht in den Oberschenkel gestochen. Der Mann flüchtete und verständigte die Polizei. Als diese mit dem Geschädigten das Anwesen aufsuchte, war der, ebenfalls 23 Jahre alte Täter, bereits geflüchtet. Nur noch dessen Bruder war anwesend. Da die Personalien bekannte sind, wird gegen den Mann Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet. Der Geschädigte wurde im Klinikum in Scheßlitz behandelt.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 25.12.2022

Diebstähle

BREITENGÜßBACH. Am Donnerstag, gegen Mittag, entwendete ein 81-Jähriger Lebensmittel aus einem Verbrauchermarkt im Gewerbepark. Der Mann bezahlte an der Kasse, hatte jedoch weitere Waren in seiner Jacke verborgen. Nachdem dies einem Mitarbeiter auffiel, wurde der Ertappte beim Verlassen des Marktes angesprochen. Hier versuchte er einen Teil des Diebesgutes in einem Mülleimer zu verstecken. Der Warenwert lag bei 3,78 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 24-Jährige mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Hirschaid und wollte an der Einmündung zur Bamberger Straße nach links abbiegen. Die Frau musste im Einmündungsbereich verkehrsbedingt warten. Eine vorbeifahrende Radfahrerin streifte mit dem Lenker den Kofferraumdeckel des Audi und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Gesuchte war ca. 70-80 Jahre alt, hatte kurze graue Haare und trug eine beigefarbene Jacke. Zeugenhinweise bitte an die 0951/9129-310.

Sonstiges

STRULLENDORF. Am Samstagmittag stellte eine Polizeistreife bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen Pkw-Fahrer fest, der sein Fahrzeug offensichtlich alkoholisiert geführt hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,1 Promille. Beim 66-Jährigen wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt, sein Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay