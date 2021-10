Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Sonntag, 10.10.2021

Diebstahlsdelikte

Zwei jugendliche Täter von Überwachungskamera aufgenommen

BAMBERG. Zeugenhinweise zum Diebstahl von Postsendungen erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210. Am 09.10.2021, gegen 12:35 Uhr, konnte eine Überwachungskamera an einem Einfamilienhaus in der Viktor-von-Scheffel-Straße zwei jugendliche Täter filmen, welche in einer Box an der Haustür hinterlegte Briefe und ein Paket mit Kleidung im Wert von etwa 150 Euro entwendeten.

Die zwei Jugendlichen sind wie folgt zu beschreiben: Beide Täter sind etwa 16 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatten kurze braune Haare und führten zwei schwarze Mountainbikes und schwarze Rucksäcke mit weiß-grauen Applikationen mit sich. Der Haupttäter trug ein schwarzes Kapuzen-Sweatshirt mit weißen Elementen, eine hellblaue Jeans, sowie schwarz-gemusterte Sneaker. Sein Begleiter trug ein schwarze Jogginghose und dazu ein schwarzes T-Shirt, eine blaue Kapuzenweste, eine schwarze Basecap und schwarze Sportschuhe. Spuren wurden durch die Beamten vor Ort gesichert.

Angeleinter Hund entwendet

BAMBERG. Eine unbekannte Frau entwendete am Samstag gegen 13:20 Uhr vor einem Einkaufsmarkt in der Pödeldorfer Straße einen schwarz-weißen, kleinen Hund. Mögliche Hinweise zur Täterin erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210. Mehr Infos zu dem Vorfall im separaten Artikel von inFranken.de.

Sachbeschädigungen

Geschmücktes Hochzeitsauto während Trauung beschädigt

BAMBERG. Ein frisch vermähltes Ehepaar erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung an ihrem Kraftfahrzeug. Diese hatten den geschmückten Wagen am Freitag, zwischen 11:00 und 13:00 Uhr, während der Trauung in der Tiefgarage am Maximiliansplatz abgestellt, wo es durch einen unbekannten Täter an der hinteren Türe auf der Fahrerseite zerkratzt wurde. Der Schaden ist mit ca. 1000 Euro zu beziffern. Hinweise zum Täter sind an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu richten.

Verkehrsunfälle

Wegen tiefstehender Sonne Fahrradfahrer übersehen

BAMBERG. Beim Linksabbiegen übersah am Samstag ein 75-jähriger Bamberger mit dem PKW einen 24-jährigen Radfahrer, welcher hierdurch über die Motorhaube geschleudert wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Der Radfahrer wurde mit Knieverletzungen ins Klinikum Bamberg verbracht.

Sonstiges

17-Jähriger beißt Beamten in den Oberschenkel

BAMBERG. Zur Unterstützung des Rettungsdienstes bei einem stark alkoholisierten Jugendlichen wurde am Samstagabend eine Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt beordert. Im Rahmen eines Fluchtversuches musste der Jugendliche mit körperlicher Gewalt zurückgehalten werden. Hierbei biss der junge Mann einem Beamten in den Oberschenkel, wobei der Biss nur durch eine erneute Zwangsanwendung wieder gelöst werden konnte. Der Beamte erlitt ein blutiges Hämatom. Der Jugendliche erhält nun eine Anzeige wegen eines tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte.

Ohne Licht - dafür mit ordentlich Promille unterwegs

BAMBERG. Mit seinem Fahrrad fiel ein 18-jähriger Bamberger einer Streife in der Hainstraße auf. Der Radfahrer war in der Nacht von Samstag auf Sonntag ohne Licht unterwegs, weshalb er einer Kontrolle unterzogen wurde, bei der deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein Alkoholtest ergab 2,26 Promille. Der junge Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr strafrechtlich verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 09.10.2021

Diebstähle

Fahrrad aus Gemeinschaftsgarage entwendet

Hallstadt. In der Zeit von Dienstag, 05.10.2021, bis Mittwoch, 06.10.2021, wurde das Fahrrad eines 31-Jährigen aus der Gemeinschaftsgarage eines Anwesens in der Landsknechtstraße entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott, Typ Yecora in grüner Farbe. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des o.g. Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 09.10.2021

Stadtgebiet Bamberg

Verkehrsunfälle

Fahrstreifenwechsel geht schief

Bamberg Nachdem er am Freitagvormittag in Fahrtrichtung Süden in den Baustellenbereich auf der A 73 eingefahren war, wechselte der 77jährige Fahrer eines Daimler vom linken auf den rechten Fahrstreifen, übersah einen dort fahrenden Pkw und streifte diesen an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Landkreis Bamberg

Verkehrsunfälle

An Imbiss verschluckt

Oberhaid Weil er während der Fahrt einen Imbiss einnahm und sich dabei verschluckte, erlitt am Freitagmittag der 60jährige Fahrer eines VW auf der A 70, Richtung Schweinfurt, einen Hustenanfall, verriss sein Lenkrad und schleuderte zweimal in die Außenschutzplanke wodurch ca. zwanzig Leitplankenfelder demoliert wurden. Der völlig zerstörte Pkw musste durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 26000 Euro.

Bei stockendem Verkehr aufgefahren

Oberhaid Bei verkehrsbedingt stockendem Verkehr war am Freitagnachmittag der 18jährige Fahrer eines Hyundai auf der A 70, Richtung Schweinfurt, nicht aufmerksam genug und fuhr deswegen einem vor ihm abbremsenden LKW auf. Der Sachschaden summiert sich auf rund 8000 Euro.

Sonstiges

In Schlangenlinien über die A 70

Hallstadt Weil am frühen Samstagmorgen der 53jährige Fahrer eines VW in ausgeprägten Schlangenlinien auf der A 70 unterwegs war und bereits die Außenschutzplanke gestreift hatte, verständigten Verkehrsteilnehmer die Einsatzzentrale der Polizei. Eine Streife der Autobahnpolizei konnte den Mann am Berliner Ring anhalten. Bei Kontrolle wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Sachschaden an Pkw und Leitplanke beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs folgt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 09.10.2021

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Zeugenhinweise zu einem Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Kronacher Straße mehrere Felgenbolzen von Reifen abmontiert. Insgesamt wurden über 70 Radmuttern und Verschlußkappen entwendet, der Schaden summiert sich auf ca. 70,- Euro.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Kloster-Banz-Straße wurde am Freitag, um 17.10 Uhr, ein geparkter Skoda angefahren. Ein Unbekannter fuhr beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Sonstiges

BAMBERG. In einer Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten kam es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Bewohner kamen in Streit, dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Die Beteiligten wurden leicht verletzt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Eine weitere Schlägerei wurde von der Kettenbrücke gemeldet. Hier kamen am Samstag, gegen 02.40 Uhr, zwei junge Männer aus dem Landkreis in Streit. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt, die zwei Beteiligten wurden ebenfalls nur leicht verletzt.

BAMBERG. Eine geringe Menge Marihuana wurde bei einem 15-jährigen Bamberger aufgefunden. Der junge Mann war am Freitag, gegen 22 Uhr, in der Gereuthstraße kontrolliert worden, dabei war das Rauschgift aufgefunden worden.

BAMBERG. Mit einem E-Scooter war ein Bamberger betrunken unterwegs. Der 31-jährige war am Samstagfrüh in der Luitpoldstraße kontrolliert worden. Dabei wurde ein Alkoholwert von 1,38 Promille festgestellt. Dies hatte eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung zur Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Samstag, 09.10.2021

Diebstähle

