Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 09.10.2021

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Zeugenhinweise zu einem Diebstahl erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in der Kronacher Straße mehrere Felgenbolzen von Reifen abmontiert. Insgesamt wurden über 70 Radmuttern und Verschlußkappen entwendet, der Schaden summiert sich auf ca. 70,- Euro.

Unfallfluchten

BAMBERG. In der Kloster-Banz-Straße wurde am Freitag, um 17.10 Uhr, ein geparkter Skoda angefahren. Ein Unbekannter fuhr beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf 500,- Euro geschätzt.

Sonstiges

BAMBERG. In einer Asylbewerberunterkunft im Bamberger Osten kam es am Freitagabend zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Zwei Bewohner kamen in Streit, dabei kam es auch zu Handgreiflichkeiten. Die Beteiligten wurden leicht verletzt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Eine weitere Schlägerei wurde von der Kettenbrücke gemeldet. Hier kamen am Samstag, gegen 02.40 Uhr, zwei junge Männer aus dem Landkreis in Streit. Die genauen Hintergründe sind nicht bekannt, die zwei Beteiligten wurden ebenfalls nur leicht verletzt.

BAMBERG. Eine geringe Menge Marihuana wurde bei einem 15-jährigen Bamberger aufgefunden. Der junge Mann war am Freitag, gegen 22 Uhr, in der Gereuthstraße kontrolliert worden, dabei war das Rauschgift aufgefunden worden.

BAMBERG. Mit einem E-Scooter war ein Bamberger betrunken unterwegs. Der 31-jährige war am Samstagfrüh in der Luitpoldstraße kontrolliert worden. Dabei wurde ein Alkoholwert von 1,38 Promille festgestellt. Dies hatte eine Blutentnahme und die Führerscheinsicherstellung zur Folge.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Samstag, 09.10.2021

Diebstähle

Fahrrad aus Gemeinschaftsgarage entwendet

Hallstadt. In der Zeit von Dienstag, 05.10.2021, bis Mittwoch, 06.10.2021, wurde das Fahrrad eines 31-Jährigen aus der Gemeinschaftsgarage eines Anwesens in der Landsknechtstraße entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Scott, Typ Yecora in grüner Farbe.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Zeugen, die die Tathandlung beobachtet haben oder Angaben zum derzeitigen Aufenthaltsort des o.g. Fahrrads machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

