Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom Sonntag, 17.10.2021

Sachbeschädigungen

Vier Autos beschädigt

STRULLENDORF. Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagfrüh wurden in der Fritz-Stettner-Straße insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Die Pkws standen allesamt in einem Hof eines Anwesens. Von den vier Fahrzeugen wurden jeweils die Scheibenwischer verbogen bzw. abgerissen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Scheibenwischer abgebrochen

STRULLENDORF / ROßDORF AM FORST. Im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagfrüh wurde an einem weißen VW Polo der Scheibenwischer abgebrochen. Der Pkw stand in Roßdorf am Forst in der Dorfstraße am Fahrbahnrand. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Sachbeschädigung in Bamberg in der Moosstraße ereignete, wo der Pkw zuvor parkte. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Bedienungstaste einer Fußgängerampel abgetreten

STRULLENDORF. Im Zeitraum von Freitag auf Samstag wurde der Signalanforderungstaster einer Fußgängerampel in der Forchheimer Straße beschädigt. Vermutlich durch Abtreten mit dem Fuß beschädigte ein unbekannter Täter die Abdeckung der Signaltaste. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Verkehrsunfälle

Auto stößt mit Radfahrer zusammen

STEGAURACH / DELLERN. Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am späten Samstagnachmittag in Dellern. Eine 82-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Smart die Hartlandener Straße in Richtung Hartlanden. Ungefähr auf Höhe der Straße Ziegelberg wollte sie an einer Einmündung nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger Radfahrer die Hartlandener Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Radfahrer fuhr geradeaus. Durch die tiefstehende Sonne wurde die Pkw-Fahrerin geblendet, so dass sie beim Abbiegevorgang den entgegenkommenden Radfahrer übersah. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube des Pkws und danach auf die Fahrbahn. Glücklicherweise erlitt der Radfahrer nur Prellungen und eine Schürfwunde am linken Knie. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. Am Mountainbike und am Smart entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 2100,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-STADT vom Sonntag, 17.10.2021

Verkehrsunfälle

Radfahrerin kollidiert mit VW Bus

BAMBERG. Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Radfahrerin kam es am Samstag, gegen 9 Uhr, im Bereich der Schranne. Offenbar beim Abbiegen kam es zwischen einer 40-jährigen Radfahrerin und einem VW Busfahrer zu einer Kollision, in deren Folge die Fahrradfahrerin stürzte. Nach einem kurzen Gespräch fuhr der VW-Fahrer weiter. Den Unfall dürften Personen beobachtet haben, sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter Tel. 0951/9129-210 zu melden.

Unfallfluchten

Drei Unbekannte fahren Autos an und flüchten

BAMBERG. Ein in der Moosstraße geparkter Opel Corsa wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ 1000,- Euro Sachschaden, flüchtete aber von der Unfallstelle.

Eine weitere Unfallflucht wurde aus der Schützenstraße gemeldet. Dort wurde in der Tiefgarage ein ebenfalls geparktes Auto angefahren. Schaden hier 1200,- Euro.

Zu guter Letzt wurde noch im Parkhaus des Klinikums ein Opel angefahren. Hier wurde von einem Unfallflüchtigen, der vermutlich mit einem roten Auto unterwegs gewesen war, ein Schaden in Höhe von 750,- Euro hinterlassen. Die Unfallzeit war der Freitag, zwischen 07.30 Uhr und 14.00 Uhr.

Sonstiges

Polizei Bamberg sucht Eigentümer eines Fahrrades

BAMBERG. Den Eigentümer eines Fahrrades sucht die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt: Am Samstagabend wurde in der Pödeldorfer Straße ein 27-jähriger mit einem hochwertigen Rennrad kontrolliert. Da der Mann keine plausiblen Angaben zur Herkunft des Fahrrades machen konnte, wurde es sichergestellt. Es handelt sich um ein Rennrad der Marke Rose, Typ Xeon. Der Eigentümer kann sich unter Tel. 0951/9129-210 mit der Polizei in Verbindung setzen.

Unbekannter wirft Feierndem Glas an den Kopf

BAMBERG. Durch ein geworfenes Cocktailglas wurde am Sonntag, gegen 02.00 Uhr, ein 21-jähriger verletzt. Der junge Mann hatte einen Club in der Oberen Sandstraße besucht und sich dort im Bereich der Tanzfläche aufgehalten, als ihn das Glas am Kopf traf. Der Täter konnte in der Besuchermenge untertauchen, der Geschädigte wurde leicht verletzt. Täterhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Durch Faustschläge verletzt

BAMBERG. Ein weiterer leicht verletzter Mann ist das Resultat einer Auseinandersetzung am Sonntag, gegen 01.45 Uhr, im Bereich der Oberen Königstraße. Hier war ein 25-jähriger von zwei Personen mit Faustschlägen im Gesicht traktiert, er trug leichte Verletzungen davon.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom Samstag, 16.10.2021

Verkehrsdelikt

Auto angefahren und geflüchtet

Unbekannter fährt Auto an und flüchtet

HALLSTADT. Am Freitag wurde in der Zeit von 09.15 h bis 09.30 h ein, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Biegenhofstraße, abgestellter schwarzer Pkw der Marke Mazda von einem noch unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unfallverursacher beschädigte die linke hintere Fahrzeugtüre am Pkw und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise hierzu erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 16.10.2021

Diebstahlsdelikte

Kinderfahrrad gestohlen

BAMBERG. Am Donnerstag stellte eine 46jährige Frau ein rot-schwarzes Ghost Kinderfahrrad in der Straße Kunigundendamm auf der Höhe des Anwesens Nummer 10 versperrt ab. Als die Frau am Freitag, 08.10.2021 das Fahrrad wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass es gestohlen worden war. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Bamberg entgegen.

Mann ohne festen Wohnsitz führte mehrere Diebstähle durch

BAMBERG. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße mitgeteilt. Der 57jährige Mann wurde vom Detektiven dabei beobachtet, wie er Zigaretten im Wert von rund 20 Euro eingesteckt und dann dem Markt verlassen hat. Als der Dieb angesprochen wurde hat er versucht zu flüchten und den Detektiven mit Gewalt weggeschoben. Da der Dieb im Moment keinen festen Wohnsitz hat wurde er am nächsten Tag beim Richter vorgeführt. Im Rahmen seiner Vernehmung bei der Polizei hat er aber weitere Diebstähle und Einbrüche im Bergebiet eingeräumt.

E-Bike gestohlen

BAMBERG. Freitagnachmittag stellte ein 21jähriger Mann sein rotes CUBE-E-Bike in Bamberg am Heinrichsdamm versperrt ab. Als er nach ca. 20 Minuten wieder das E-Bike aufnehmen wollte stellte er fest, dass es entwendet wurde. Hinweise auf den Verbleib und den Täter nimmt die Polizei Bamberg entgegen.

