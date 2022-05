Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 08.05.2022

BAMBERG. Am Freitagabend sollte ein silberfarbener Roller in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg durch eine Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Der Rollerfahrer erkannte dies und setzte zur Flucht an. Dabei überfuhr er mehrere rot zeigende Ampelanlagen, mit einer Geschwindigkeit von rund 70 km/h flüchtete der Fahrer samt Roller bis hin in die Münzmeisterstraße, wo sich dann die Spur verlor. Anhand des Kennzeichens ergeben sich aber Ermittlungsansätze zum Fahrer.

BAMBERG. Samstagnacht wurde gegen ca. 3 Uhr in Stadtteil Gaustadt ein 27jähriger Mann auf seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war mit rund 0,8 Promille auf dem Fahrzeug unterwegs und muss sich nun wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz verantworten.

BAMBERG. Etwa zur gleichen Zeit wurde ein 39jähriger Mann in der Markusstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war auf seinem Fahrrad im betrunken Zustand unterwegs. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von rund 2,1 Promille. Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Radl stehen lassen.

BAMBERG. Im Lauf der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden insgesamt mehrere junge Erwachsene durch Streifen der Polizei Bamberg Stadt angezeigt, da sie an Hauswände in der Innenstadt und Fußgängerzone urinierten. Die Personen bekommen in den nächsten Wochen Post von der Bußgeldstelle der Stadt Bamberg.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 08.05.2022

Diebstähle:

Bekleidung und Schuhe in der mitgeführten Tasche gesteckt

HALLSTADT. Bei einem Kaufmarkt in der Emil-Kemmer-Straße versuchte am Samstagnachmittag ein 24-jähriger syrischer Staatsbürger einein Ladendiebstahl zu begehen. Der Ladendieb legte Waren auf das Band zum Bezahlen. Einer aufmerksamen Verkäuferin fiel an der Kasse der verdeckt mitgeführte Rucksack auf und bei der Kontrolle befanden sich darin ein Paar Schuhe und ein T-Shirt im Wert von 66,- EUR. Der Ladendieb räumte nach der Feststellung die Tat ein und wurde nach Verständigung der Polizei an diese übergeben. Gegen den Ladendieb wurde ein Strafverfahren eröffnet und ihm droht nun eine Geldstrafe.

Verkehrsunfallfluchten

Grauer Golf im Parkhaus angefahren

HALLSTADT. Samstagnachmittag wurde in einem Parkhaus in der Emil-Kemmer-Straße ein grauer Golf am Heck von einem anderen Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der entstandene Schaden liegt bei 500,- EUR. Wer hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Nach Beschädigung einer Leitplanke blieb das Kennzeichen zurück

HIRSCHAID. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde an der Kreisstraße BA 27 zwischen der AS Hirschaid und Seigendorf eine Schutzplanke angefahren und beschädigt. Der Schaden an den Schutzplanken liegt bei 5.000,- EUR. Bei der Unfallaufnahme vor Ort konnte das amtl. Kennzeichen und Fahrzeugteile des Unfallverursachers und Flüchtigen aufgefunden werden. Die Ermittlungen wurden zunächst gegen Unbekannt aufgenommen. Wer hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Sonstiges

Ohne Führerschein und mit Alkohol am Steuer

HALLSTADT. Sonntagmorgen gegen 04.00 Uhr geriet in der Emil-Kemmer-Straße ein 20-jähriger junger Mann mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Die Beamten stellten beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest und der durchgeführte Alkotest bestätigte den Verdacht mit einem Wert von 1,22 Promille. Weiterhin wurde noch festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Dem jungen Mann droht neben dem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis noch eine längere Fahrerlaubnissperre.

Auch wurde gegen den Halter ein Strafverfahren wegen Ermächtigung zum Führen ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Betrunken am Steuer gewesen

GRASMANNSDORF. Ein 64-jähriger Führer eines grauen Fiats geriet auf der Ortsverbindungsstraße Grasmannsdorf und Dietendorf Samstagnacht in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Der Fahrzeugführer fiel mit starken Alkoholgeruch auf und wurde einem Alkotest unterzogen. Der Test ergab ein Ergebnis von 1,1 Promille, was eine Blutentnahme und die Sichergestellung des Führerscheins nach sich zog. Dem Fahrzeugführer droht neben einer hohen Geldstrafe auch eine längere Fahrerlaubnissperre.

Anonymer Hinweis auf Drogenbesitz

FRENSDORF. Ein anonymer Hinweis auf Drogenbesitz veranlasste einen größeren Polizeieinsatz in der Hauptstraße. Bereits an der Wohnungstüre konnten die Beamten starken Cannabisgeruch wahrnehmen. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung mit mehreren Streifen wurde eine größere Menge verschiedenster Betäubungsmittel, Betäubungsmittelutensilien sowie erlaubter und verbotener Waffen aufgefunden und sichergestellt. Gegen einen 20-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

Rettungshubschraubereinsatz nach Sturz von Leiter

OBERNGRUB. Bei privaten Arbeiten an dem Dach eines Pavillons in Obergrub stürzte ein 60-jähriger von der Leiter aus zwei Meter Höhe und verletzte sich schwer. Aufgrund der zunächst unklaren Situation bzw. Mitteilung wurde ein verfügbarer Rettungshubschrauber mit Notarzt an die Unfallstelle beordert. Bei der ärztlichen Untersuchung an der Unfallstelle wurde dann doch eine leichtere Verletzung (Rippenprellung/-fraktur) festgestellt, weshalb ein Transport mittels Rettungshubschrauber dann doch nicht erforderlich war.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 07.05.2022

Diebstahlsdelikte

Diebisches Paar

BAMBERG. Am Nachmittag wurde von einem Kaufhausdetektiv ein Paar gemeldet, dass in einem Supermarkt in der Forchheimer Straße dabei ertappt wurde, wie sie gemeinsam diverse Nahrungsmittel und Haushaltsartikel in einen Rucksack steckten und den Markt ohne zu bezahlen verlassen wollten. Im Büro des Marktes händigten sie das Diebesgut aus. Die herbeigerufene Polizeistreife fand jedoch noch zwei Flaschen Schnaps, die im Kinderwagen bei den beiden Kleinkindern versteckt waren. Diese wurden beschlagnahmt und zurückgegeben. Insgesamt hatten die Waren einen Wert von über 180 Euro.

Sachbeschädigungen

-

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

Außenspiegel abgefahren

BAMBERG. Am Freitagmorgen zwischen 10.15 Uhr und 10.35 Uhr wurde in der Moosstraße, auf Höhe Hausnummer 28, der linke Außenspiegel eines weißen Peugot-Kleintransporters abgefahren. Der Täter entfernte sich, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0951/9129210.

500 Euro Schaden an geparktem VW

BAMBERG. Die Geschädigte parkte ihren schwarzen VW am Freitagmorgen gegen 07.20 Uhr in der Schönbornstraße, auf Höhe Hausnummer 1. Als sie nach der Arbeit um 16.40 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie einen Lackschaden an der vorderen Stoßstange links fest. Zeugen des Vorfalls werden unter der Rufnummer 0951/9129210 von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt gesucht, da der Täter sich entfernte, ohne sich um die Unfallaufnahme zu kümmern.

Sonstiges

Streit in Gemeinschaftsunterkunft

BAMBERG. Gegen Mitternacht kam es von Freitag auf Samstag zu mehreren Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen in einer Gemeinschaftsunterkunft im Bamberger Osten. Als der Sicherheitsdienst tätig werden musste, um einige Kontrahenten davon abzuhalten, sich zu schlagen, richtete sich die Aggression gegen die Mitarbeiter der Einrichtung. Bis zum Eintreffen der Polizei trugen insgesamt 5 Beteiligte leichte Blessuren davon. Zwei Täter mussten in Gewahrsam genommen und ausgenüchtert werden. Die Ermittlungen dauern an.

Betrunkener Radfahrer

BAMBERG. Gegen 01.30 Uhr wurde Nähe Markusbrücke ein Radfahrer kontrolliert. Der 39-jährige roch sehr stark nach Alkohol, weswegen ihm ein Alkotest von den Beamten angeboten wurde. Hier erreichte er einen Wert von 2,18 Promille. Weiterhin wurden geringe Mengen an Cyrstal und Haschisch bei ihm aufgefunden. Der Mann wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht, die Drogen wurden beschlagnahmt.

Schlägerei am Bahnhof

BAMBERG. Eine Gruppe Jugendlicher stand gegen 22.00 Uhr an einer Bushaltestelle am Bahnhof, als ein 38-jähriger Mann an sie herantrat und sie in volltrunkenem Zustand provozierte. Als er einen der jungen Männer zu Boden schubste, eskalierte dieser und schlug den Mann mit seiner eingegipsten Hand zu Boden. Dort trat er, nach Zeugenaussagen, noch mehrfach auf ihn ein, bis Unbeteiligte die Kontrahenten trennten und die Polizei verständigten. Mit den Vorfällen wird sich jetzt die Staatsanwaltschaft Bamberg beschäftigen.

Pressebericht der Polizeiinspektionen Bamberg-Land vom Samstag, 07.05.2022

Sachbeschädigungen

Graffiti an der Schule

PRIESENDORF; In den zurückliegenden Tagen wurde das Schulhaus in der Schindsgasse mit neongelber Farbe beschmiert. Die Graffitis wurden von bisher unbekannten Tätern an der Außenfassade der Sporthalle, im Bereich des Eingangstores und am Treppenaufgang des Schulgebäudes angebracht. Die Kosten für die erforderliche Beseitigung der Schmierereien werden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Diebstähle

Mountainbike entwendet

ZAPFENDORF; Der Diebstahl eines Fahrrades wurde der Polizeiinspektion Bamberg-Land am Freitagnachmittag gemeldet. Die Geschädigte hatte ihr Mountainbike, Marke Rockrider, Rahmenfarbe weiß/rosa, am Freitagmorgen am Bahnhof abgestellt. Als sie gegen 13.45 Uhr zurückkam, war das Fahrrad weg. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf da. 250 Euro, Hinweise auf den Verbleib werden unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

Einbrüche

Wochenendhaus angegangen

ZAPFENDORF; Im Laufe der vergangenen Woche wurde in ein Wochenendhaus, das sich direkt an der Ortsverbindungsstraße zwischen Zapfendorf und Kirchschletten befindet, eingebrochen. Der oder die Täter wuchteten mit brachialer Gewalt zwei Massivholztüren auf um ins Gebäude zu gelangen. Dort wurden dann Teile einer Musikanlage entwendet. Der angerichtete Sachschaden wird auf mind. 1.000 Euro, der Entwendungsschaden auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Verkehrsunfallfluchten

Silberner Kleinwagen gesucht

BISCHBERG; Einen Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Unfallverursacher an einem schwarzen VW-Passat. Die Geschädigte hatte am Freitagvormittag ihren Pkw am Parkplatz vor der Kinderarztpraxis in der Pfarrer-Geist-Straße abgestellt. Im Zeitraum von 09.15 bis 09.40 Uhr kam es dann zur Beschädigung an der linken hinteren Tür, verursacht vermutlich beim Ein- oder Aussteigen durch Insassen eines silbernen Kleinwagens. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt auch hier die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Sonstiges

Streitigkeit im Baustellenbereich

SCHEßLITZ; Ein Streit im Baustellenbereich zwischen einem Baggerfahrer und zwei Autofahrern eskalierte, weshalb nun Ermittlungen wegen Körperverletzung und Nötigung eingeleitet wurden. Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, war an der Straßenbaustelle in der Austraße die Durchfahrt durch einen Bagger blockiert. Ein herannahender Pkw-Fahrer, der den Bereich passieren wollte, forderte den Baggerfahrer auf, zu Seite zu fahren. Der Baggerfahrer drohte ihm daraufhin Schläge an. Als dann ein weiterer Pkw-Fahrer hinzu kam und hupte, geriet der Baggerfahrer in Wut, rannte zum Pkw und öffnete die Fahrertüre. Er versetzte dem Fahrer mehrere Faustschläge ins Gesicht, so dass dieser eine blutende Platzwunde erlitt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 07.05.2022

Landkreis Bamberg

Verkehrsunfälle

Unfall zu spät gemeldet

B 505/Hirschaid. Eine 23-jährie Opelfahrerin kam am Freitagvormittag wegen eines Fahrfehlers auf der B 505 zu weit nach rechts und streifte die Außenschutzplanke. Am Pkw und der Leitplanke entstand ein Schaden von insgesamt ca. 5.000,- Euro. Die Unfallverursacherin meldete den Vorfall erst mehrere Stunden später bei der Verkehrspolizei. Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sind die Folge.

Pedale verwechselt

A 73/Hirschaid. Am Freitagvormittag fuhr eine 81-jährige Opelfahrerin auf der A 73 in Richtung Süden. Nach der Baustelle verwechselte sie das Gas- und Bremspedal und bremste ihren Pkw bis fast zum Stillstand ab, anstelle ihn zu beschleunigen. Eine nachfolgende 54-jährige Fahrerin eines VW konnte ein Auffahren nicht mehr vermeiden. Für sie kam das Bremsmanöver völlig überraschend. Alle Beteiligten blieben zum Glück unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 6.000,- Euro.

Beim Einfahren nicht aufgepasst

A 73/Strullendorf. Freitagmittag fuhr eine 21-jährige mit ihrem Pkw Nissan an der Anschlussstelle Bamberg-Süd in die A 73 in Richtung Süden ein. Hierbei kam es zu einem seitlichen Kontakt mit einem auf der Hauptfahrbahn fahrenden Lkw mit Anhänger. Verletzt wurde zum Glück niemand, der Sachschaden wir von der Verkehrspolizei auf ca. 2.000,- Euro geschätzt.

Vorschaubild: © GlauchauCity/pixabay.com