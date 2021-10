Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-STADT vom Sonntag, 31.10.2021

Diebstahlsdelikte

Sachbeschädigungen

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

Pkw angefahren und geflüchtet

BAMBERG. Rund 1000 Euro Sachschaden verursachte ein bisher unbekannter Täter, als er mit seinem Fahrzeug auf dem Parkplatz der Firma Bosch in der Schwarzenbergstraße einen grauen Mazda hinten links touchierte. Der Fahrer entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Tat ereignete sich am Donnerstag in der Zeit von 05.30 Uhr bis 14.30 Uhr. Hinweise erbittet die PI Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210.

Pkw angefahren und geflüchtet

BAMBERG. In der Zeit zwischen Freitag, 12.00 Uhr und Samstag, 10.00 Uhr, wurde am Oberen Stephansberg ein geparkter weißer Hyundai beschädigt. Es entstand ein Schaden vorne links in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise erbittet die PI Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129-210.

Sonstiges

Mofa war zu schnell

BAMBERG. Ein 57-jähriger Mofafahrer wurde am Samstagnachmittag in der Pödeldorfer Straße angehalten und kontrolliert. Er war mit einem Mofa unterwegs, das ca. 40 km/h schnell war. Da er keinen Führerschein besaß wurde die Weiterfahrt unterbunden. Der Mann wird wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

Nebenbuhler verprügelt

BAMBERG. Schon am Samstagmittag musste die Polizei bei der Trennung eines Paares in der Ludwigstraße einschreiten, weil sich der männliche Part nicht aus der Wohnung seiner Exfreundin entfernen wollte. Als er gegen Mitternacht an ihrer Wohnung vorbeiging, sah er seinen Nachfolger in der Wohnung mit ihr zusammen stehen. Er drang über den Balkon ein und verpasste dem neuen Liebhaber eine. Danach flüchtete er wieder über den Balkon. Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde erstattet.

Wieder betrunkene E-Scooterfahrer aus dem Verkehr gezogen

BAMBERG. Um 20.20 Uhr am Samstag wurden in der Coburger Straße zwei E-Scooterfahrer kontrolliert. Der eine blies am Alkomaten 0,76 Promille, der zweite hatte 1,68 Promille vorzuweisen. Beide mussten den Roller stehen lassen und wurden angezeigt. Ein weiterer E-Scooterfahrer wurde gegen 02.00 Uhr am Sonntagmorgen mit 0,7 Promille in der Langen Straße ertappt. Auch er durfte nicht mehr weiter fahren. Den beiden Fahrern mit unter 0,8 Promille drohen empfindliche Bußgelder und Fahrverbote, gegen den Dritten ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Trunkenheit im Verkehr. Hier geht es auch eventuell um den Verlust seiner Fahrerlaubnis.

Betrunkener Pkw-Fahrer beleidigt Beamte

BAMBERG. Ein junger Mann aus der Schweiz wurde am Samstag gegen Mitternacht in der Friedrichstraße mit seinem BMW kontrolliert. Dabei wurde durch einen Atemalkoholtest ein Wert von 1,8 Promille ermittelt. Er wurde zur Blutentnahme gebeten. Bei der Sachbearbeitung beleidigte er die Beamten, außerdem führte er ein verbotenes Einhandmesser auf dem Beifahrersitz griffbereit mit sich. Der Führerschein wurde einbehalten, der Mann musste eine nicht unerhebliche Sicherheitsleistung bezahlen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom Sonntag, 31.10.2021

Diebstähle

BISCHBERG. Von Donnerstag auf Samstag wurde aus einem Hof in der Hauptstraße eine rote Gasflasche entwendet. Der Täter ist unbekannt, der Entwendungsschaden liegt bei 50 Euro.

Einbrüche

FRENSDORF. Durch einen unbekannten Täter wurde versucht, ein Fenster eines Rohbaus aufzuhebeln. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zu einem Diebstahl kam es offenbar nicht. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch und Samstag. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

SASSANFAHRT. Samstagnachmittag erfasste eine 57-Jährige mit ihrem Pkw beim Wenden auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Sassanfahrter Hauptstraße einen Radfahrer. Der 71-Jährige fuhr mit seinem Pedelec vom Radweg auf den Parkplatz, dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro.

HIRSCHAID. Am Samstag, gegen 14:00 Uhr, missachtete eine 20-jährige Motorradfahrerin die Vorfahrt an der Autobahnausfahrt zur Kreisstraße zwischen Hirschaid und Seigendorf. Die junge Frau kam von der A73 und kollidierte an der Einmündung mit einem von links kommenden Pkw. Der 35-jährige Autofahrer blieb unverletzt, die Kradfahrerin wurde schwer verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Sonstiges

RECKENNEUSIG. Drei bislang unbekannte Täter gingen am Samstag, gegen 22:00 Uhr, in der Berggasse körperlich gegen einen 55-Jährigen vor. Nach bisherigen Erkenntnissen hielten zwei Täter den Mann fest, während dieser von einem weiteren Täter geschlagen wurde. Der Geschädigte erlitt verschiedene Prellungen und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei von der Tatörtlichkeit. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu wenden, Tel. 0951/9129-310.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-STADT vom Samstag, 30.10.2021

Diebstahlsdelikte

Drei Fahrräder in der Pfeuferstraße entwendet

BAMBERG. Gleich dreifaches Pech hatte der Eigentümer dreier Fahrräder, welcher diese zuletzt in der Pfeuferstraße versperrt abgestellt hatte. Diese wurden allesamt durch ein oder mehrere unbekannte Täter am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, von dort entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf rund 1800 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Täter sind an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu richten.

Mehrere Dosen Tabak geklaut

BAMBERG. Nachdem ein unbekannter Täter am Freitag, gegen 09:20 Uhr, mehrere Tabakdosen in seine Umhängetasche gesteckt hatte, rannte dieser anschließend aus einem Supermarkt in der Gaustadter Hauptstraße (Nähe Fischerhof) in Bamberg. Der Täter war ca. 25 Jahre alt und 170 cm groß. Hinweise zum Täter sind an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu richten.

Sachbeschädigungen

Mehrere Hausfassaden besprüht

BAMBERG. Zwischen Donnerstag, 20:00 Uhr, und Freitag, 08:00 Uhr, wurden mehrere Hausfassaden im Spiegelgraben in Bamberg mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt erbittet unter der Telefonnummer 0951/9129-210 Hinweise zum gegenwärtig unbekannten Täter.

Verkehrsunfälle

BAMBERG.

Unfallfluchten

Wohnmobil angefahren und geflüchtet

BAMBERG. Rund 500 Euro Sachschaden verursachte ein bisher unbekannter Täter, als er mit seinem Fahrzeug in der Kloster-Banz-Straße im Zeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag ein Wohnmobil anfuhr. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des Campingfahrzeuges beschädigt. Hinweise zum Täter sind an die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu richten.

Sonstiges

Auf’s Dach gestiegen

BAMBERG. Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Freitagnachmittag im Hafengebiet. Einer der Beteiligten musste in Folge eines Fahrmanövers stark abbremsen. Nachdem der Nachfahrende seinerseits daraufhin ein Foto des Vorausfahrenden gefertigt hatte, zog er damit an der nächsten Ampel wiederum den Unmut des anderen auf sich. Dort stieg einer der Beteiligten dann auf das Fahrzeug des anderen, während dessen Beifahrer sich an der Dach-Reling des Fahrzeuges zu schaffen machte. Als dann auch noch begonnen wurde gegen die Scheiben des Fahrzeuges zu schlagen, fuhr der angegangene und verängstigte Beteiligte davon, wobei eine Person leicht verletzt wurde. Durch die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt wurden mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Nötigung im Straßenverkehr und Körperverletzung eingeleitet.

Alkoholisierter sorgt für viel Arbeit

HIRSCHAID / BAMBERG. Nachdem ein stark alkoholisierter 22-Jähriger aus Hirschaid, im Bereich des Hirschaider Bahnhofes, seine Hand gegen einen vorbeifahrenden Zug gehalten und hierbei Verletzungen davongetragen hatte, wurde dieser ins Klinikum nach Bamberg eingeliefert. Da er sich jedoch auch hier nicht zu benehmen wusste und sich nach Aufforderung auch nicht entfernen wollte, nahmen die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt den jungen Mann in Gewahrsam. Die Gebrauchsfähigkeit des Mittelfingers war durch die Verletzungen offensichtlich jedoch nicht beeinträchtigt worden, weshalb, in Verbindung mit weiteren unflätigen Ausdrücken gegen die eingesetzten Beamten, zusätzlich noch Anzeige wegen Beleidigung erstattet werden musste.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom Sonntag, 30.10.2021

Sachbeschädigungen

Diebstähle

Einbrüche

Verkehrsunfallfluchten

Schlüsselfeld: In der Zeit vom 19. bis 28. Oktober beschädigte vermutlich ein Lkw den Gartenzaun eines Anwesens in der Frickenhöchstadter Straße. Trotz eines Schadens in Höhe von ca. 1500,- Euro entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Wer kann Hinweise auf den Flüchtigen geben?

Verkehrsunfälle

Hirschaid: Am Freitagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Ostumgehung. Im Kurvenbereich kam ein 30 Jähriger mit seinem Pkw mit Anhänger offensichtlich auf die Gegenfahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug einer Rentnerin zusammen. Hierbei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000,- Euro.

Sonstiges

Scheßlitz: IN der Nacht von Freitag auf Samstag sollte ein BMW-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Neudorf und Herzogenreuth kontrolliert werden. Dieser flüchtete zunächst über einen Feldweg, konnte jedoch nach kurzer Zeit gestellt werden. Wie sich herausstellte, stand der 22-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss. Ein Test ergab 1,2 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellen den Führerschein sicher.

Pressebericht der VERKEHRSPOLIZEIINSPEKTION BAMBERG vom 30.10.2021

Landkreis Bamberg

Verkehrsunfälle

Im dichten Berufsverkehr aufgefahren

Hirschaid Sich aufstauende Fahrzeuge erkannte am Freitagmorgen der 32jährige Fahrer eines Skoda auf der A 73, Richtung Norden, recht spät und musste auf dem linken Fahrstreifen eine Vollbremsung hinlegen, um nicht auf das Stauende aufzufahren. Die nachfolgende 18jährige Fahrerin eines Mitsubishi reagierte zu spät, fuhr dem Skoda mit Wucht ins Heck und wurde auf den rechten Fahrstreifen geschleudert, wo der 20jährige Fahrer eines Kia nicht mehr ausweichen konnte und dem schleudernden Mitsubishi ins Heck prallte. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Alle Fahrer wurden leicht verletzt. Es kam zu erheblichem Rückstau und Behinderungen in Fahrtrichtung Norden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 30000 Euro.

Auf der A 70 über die Mittelschutzplanke katapultiert

Hallstadt Beim Befahren des Einfahrtsastes der Anschlussstelle Bamberg-Hafen, auf die A 70 in Richtung Bayreuth, kam am Samstag, kurz nach Mitternacht, der 21jährige Fahrer eines Seat mit hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und prallte zunächst zweimal in die rechte Außenschutzplanke. Anschließend kommt er nach links von der Fahrbahn ab, durchfährt die Flutmulde, hebt beim Ausfahren ab und wird über die gesamte Richtungsfahrbahn Bayreuth und die Mittelschutzplanke auf die Richtungsfahrbahn Schweinfurt katapultiert, wo das Fahrzeug auf dem Dach zum Liegen kommt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs folgt. Der Sachschaden summiert sich auf rund 9000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Schweinfurt der A 70 musste für die Unfallaufnahme, Bergung des Fahrzeugs und Fahrbahnreinigung bis gegen 02.30 h gesperrt werden.

Sonstiges

Fahrerlaubnis war entzogen

Oberhaid Die Kontrolle eines polnischen Kleintransporters am Freitagmittag durch die Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrspolizei auf der A 73, im Bereich der Anschlussstelle Viereth-Trunstadt, ergab, dass dem 22jährigen Fahrer die Fahrerlaubnis für das Bundesgebiet entzogen wurde. Zudem lagen weitere Verstöße gegen Fahrpersonalvorschriften vor. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Eurobereich einbehalten. Die Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis u. a. folgt.

Stadt und Landkreis Forchheim

Verkehrsunfälle

Vollsperrung nach Alkoholunfällen

Eggolsheim Nachdem er am Freitagnachmittag auf der A 73, Richtung Norden, einen Auffahrunfall verursacht hatte und sich mit dem Unfallgegner am Seitenstreifen geeinigt hatte, wollte ein 54jähriger mit seinem noch fahrbereiten Opel wieder in die Hauptfahrbahn einfahren. Um dem unvermittelt vor ihr auftauchenden Pkw auszuweichen, zog die dort herannahende 22jährige Fahrerin eines VW auf den linken Fahrstreifen, wurde dort mit großer Wucht im Heckbereich vom nachfolgenden Audi eines 58jährigen getroffen. Der VW kam daraufhin ins Schleudern, drehte sich mehrmals um die eigene Achse und prallte in die Mittelschutzplanke. Der schleudernde VW streifte dabei noch einen Seat. Fahrerin und Beifahrerin im VW, sowie der Fahrer des Audi wurden leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest beim 54jährigen Unfallverursacher ergab einen Wert von fast 2,2 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung erstattet. Bis auf den Seat mussten alle Pkw abgeschleppt werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 30000 Euro. Die Richtungsfahrbahn Norden der A 73 musste zeitweise völlig gesperrt werden. Es kam im Berufsverkehr bis gegen 16.30 Uhr zu erheblichem Rückstau und Behinderungen.

