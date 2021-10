Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom Samstag, 16.10.2021

Verkehrsdelikt

Pkw angefahren und geflüchtet

HALLSTADT. Am Freitag wurde in der Zeit von 09.15 h bis 09.30 h ein, auf einem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Biegenhofstraße, abgestellter schwarzer Pkw der Marke Mazda von einem noch unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Der Unfallverursacher beschädigte die linke hintere Fahrzeugtüre am Pkw und flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Dem Geschädigten entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Hinweise hierzu erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 16.10.2021

Diebstahlsdelikte

Kinderfahrrad gestohlen

BAMBERG. Am Donnerstag stellte eine 46jährige Frau ein rot-schwarzes Ghost Kinderfahrrad in der Straße Kunigundendamm auf der Höhe des Anwesens Nummer 10 versperrt ab. Als die Frau am Freitag, 08.10.2021 das Fahrrad wieder benutzen wollte, stellte sie fest, dass es gestohlen worden war. Hinweise zum Verbleib des Rades nimmt die Polizei Bamberg entgegen.

Mann ohne festen Wohnsitz führte mehrere Diebstähle durch

BAMBERG. Am Freitagnachmittag wurde der Polizei ein Ladendieb in einem Verbrauchermarkt in der Würzburger Straße mitgeteilt. Der 57jährige Mann wurde vom Detektiven dabei beobachtet, wie er Zigaretten im Wert von rund 20 Euro eingesteckt und dann dem Markt verlassen hat. Als der Dieb angesprochen wurde hat er versucht zu flüchten und den Detektiven mit Gewalt weggeschoben. Da der Dieb im Moment keinen festen Wohnsitz hat wurde er am nächsten Tag beim Richter vorgeführt. Im Rahmen seiner Vernehmung bei der Polizei hat er aber weitere Diebstähle und Einbrüche im Bergebiet eingeräumt.

E-Bike gestohlen

BAMBERG. Freitagnachmittag stellte ein 21jähriger Mann sein rotes CUBE-E-Bike in Bamberg am Heinrichsdamm versperrt ab. Als er nach ca. 20 Minuten wieder das E-Bike aufnehmen wollte stellte er fest, dass es entwendet wurde. Hinweise auf den Verbleib und den Täter nimmt die Polizei Bamberg entgegen.

