Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 21.05.2022

Unfallfluchten



Eine Unfallflucht wurde aus der Pödeldorfer Straße gemeldet. Hier fuhr ein Unbekannter am Freitag gegen 16.45 Uhr einen geparkten BMW an. Trotz eines Schadens von ca. 1000,- Euro entfernte sich der Unfallverursacher.

Eine weitere Unfallflucht wurde aus der Panzerleite mitgeteilt. Hier wurde entweder am Donnerstag oder Freitag ein Gartenzaun beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 300,- Euro geschätzt.



Sonstiges

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am Freitagmittag in der Gaustadter Hauptstraße. Aus unbekannten Gründen schlug ein betrunkener 41-Jähriger auf einen anderen ein, angeblich auch mit einer Bierflasche. Der Täter wurde von der Polizei ermittelt, die Ermittlungen dauern an.

Zu einer weiteren Schlägerei wurde die Polizei am Samstag gegen 02.45 Uhr in die Ludwigstraße gerufen. Hier kamen sich mehrere Männer in die Haare, wobei einer der Beteiligten niedergeschlagen worden war. Auch hier sind die Hintergründe des Streites unbekannt, die Streithähne wurden getrennt.

Eine geringe Menge Amfetamin wurde am Freitag gegen 16 Uhr bei einem Bamberger gefunden. Der 19-Jährige war wegen seines auffälligen Verhaltens am ZOB kontrolliert worden.

Gegen 21.30 Uhr wurde dann noch bei einem 22-jährigen Darmstädter eine geringe Menge Haschisch sichergestellt. Der Mann war am Weegmannufer von der Polizei kontrolliert worden.

Zwei E-Scooterfahrer fielen in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Bamberger Innenstadt auf. Ein 17-Jähriger erzielte in der Kapuzinerstraße einen Alkoholwert von 1,04 Promille, ein 43-Jähriger war in der Ludwigstraße offenbar unter dem Einfluss von Rauschgift unterwegs. Bei beiden wurden Blutentnahmen durchgeführt, sie werden beide angezeigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 15.05.2022

Verkehrsunfälle

WALSDORF. Am Samstagmorgen löste sich bei einem land- und forstwirtschaftlichen Gespann ein mit Langholz beladener Anhänger und rollte die abschüssige Pfarrgasse hinab, bis er mit einem geparkten Pkw und einem Scheunentor kollidierte. Als Ursache wird ein technischer Defekt an dem älteren Anhänger angegeben. Der entstandene Sachschaden liegt bei 17.000 Euro.

Oberhaid. Am Samstag, gegen 18:00 Uhr, wollte ein 24-Jähriger mit seinem Pkw von der Schweinfurter Straße nach links in die Blumenstraße abbiegen. Dabei übersah er ein entgegenkommendes Motorrad und es kam zum Unfall. Der 61-jährige Kradfahrer stieß gegen die rechte Pkw-Seite. Er und seine 56-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw des Unfallverursachers wurde durch den Aufprall noch gegen ein in der Einmündung stehendes Fahrzeug geschoben. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000 Euro. Die Unfallstelle wurde unter Einbindung der örtlichen Feuerwehr kurzzeitig gesperrt.

STADELHOFEN. Am Samstagmorgen befuhr ein 62-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad einen Feldweg bei Stadelhofen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er alleinbeteiligt. Der Fahrer trug keinen Schutzhelm und zog sich bei dem Unfall mehrere Prellungen und Brüche zu. Nach Erstversortung vor Ort wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden am Fahrzeug wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

HIRSCHAID. Am Samstagnachmittag, gegen 16:00 Uhr, befuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pkw die Ludwigstraße und wollte nach links in die Nürnberger Straße einbiegen. Um die Hauptstraße einsehen zu können, befuhr sie den dortigen Radweg und blieb nach eigenen Angaben im Einmündungsbereich stehen. In der Folge kam es zum Unfall mit einer von links kommenden Radfahrerin, die seitlich auf das wohl stehende Fahrzeug fuhr. Die 65-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Die Schadenshöhe liegt bei 200 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 15.05.2022



Diebstahlsdelikte

Fahrraddiebstahl

Bamberg. Von Freitag auf Samstag wurde in Bug, Wiesenteich, ein schwarzes Herrenmountainbike Giant/Talon aus einem Carport entwendet. Das Rad hatte einen Zeitwert von 750 Euro. Hinweise bitte unter 0951/9129210 (Polizei Bamberg).

Türsteher beklaut

Bamberg. Am Freitag um 20.00 Uhr begann in der Oberen Sandstraße bei der Gaststätte Pizini ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes seine Arbeit. Seine Bauchtasche legte er im Bereich des Eingangs ab. Als er gegen 04.00 Uhr am Samstag mit seinem Dienst fertig war, bemerkte er, dass ihm seine Scheckkarte, sein Ausweis, seine Krankenversicherungskarte, seine Tankkarte und 110 Euro Bargeld aus der Bauchtasche entwendet wurden. Wer hat in der betreffenden Zeit Verdächtiges bemerkt? Hinweise unter 0951/9129210 bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

Sachbeschädigungen

Motorhauben beschädigt

Bamberg. Gegen Halbfünf am Sonntag kam es in der Franz-Ludwig-Straße 5 zu einem Vorfall mit zwei geparkten Pkw. Ein Mann warf sich auf die Motorhauben eines grauen Seat und eines roten Suzuki. Dabei entstand ein Sachschaden von über 4000 Euro. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0951/9129210 um Zeugenhinweise.

Pkw zerkratzt

Bamberg. Von Donnerstag auf Samstag zerkratzte ein unbekannter Täter die rechte Seite eines in der Maternstraße Höhe 2 geparkten blauen VW Touran. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt bittet unter der Rufnummer 0951/9129210 um Hinweise.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 14.05.2022

Diebstahlsdelikte

Sachbeschädigungen

Verkehrsunfälle

Unter Alkoholeinfluss gestürzt

Bamberg. Nach Mitteilung über einen gestürzten Radfahrer im Bereich Pödeldorfer-/Armeestraße wurde an der Örtlichkeit ein leicht verletzter 50-jähriger Mann mit seinem Fahrrad am Boden liegend vorgefunden. Ursache des Sturzes dürfte sein Alkoholwert von 1,66 Promille gewesen sein. Er wurde mit leichten Verletzungen zur weiteren Versorgung ins Klinikum verbracht.

Kontrolle verloren

Bamberg. Am Samstagmorgen gegen 03.30 Uhr befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Pkw die Lichtenhaidestraße, kommt aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und rammt einen dort geparkten VW Bus. Dieser rutscht durch den Aufprall gegen einen Laternenmast, schrammt danach an einer Hauswand entlang und stößt anschließend gegen ein weiteres dort geparktes Auto. Die Aufräumarbeiten dauerten bis 6 Uhr. Die Verursacherin und ihr 18-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen ins Klinikum. Der Gesamtschaden muss noch ermittelt werden.

Unfallfluchten

Sonstiges

Betäubungsmittel in der Tasche

Bamberg. Im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle wurde am Freitagabend ein 16-Jähriger am Bahnhof einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte in seiner mitgeführten Tasche eine geringe Menge Haschisch und Marihuana aufgefunden werden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 14.05.2022

Verkehrsunfallfluchten

MEMMELSDORF. Dank seiner schnellen Reaktionen, konnte am Donnerstagmittag ein 29-jähriger Fußgänger vermutlich Schlimmeres verhindern. Als dieser in der Straße „Am Anger“ mit einem Kinderwagen spazieren ging, fuhr plötzlich eine 51-jährige Porschefahrerin rückwärts aus ihrer Einfahrt heraus. Der Fußgänger konnte noch im letzten Moment den Kinderwagen zur Seite schieben. Er selbst wurde jedoch an einem seiner Beine vom Porsche erfasst und leicht verletzt. Obwohl die Porschefahrerin in Folge des Unfalls ihr Fahrzeug kurz zum Stehen brachte, entfernte sie sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte im Anschluss durch eine Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Land ermittelt werden. Sie muss sich nun wegen Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten verantworten.

POMMERSFELDEN. In der Ortschaft Schweinbach beschädigte am Freitag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 19:30 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand geparkten, orangen VW Kleintransporter. Der unbekannte Fahrzeugführer touchierte den geparkten Transporter vermutlich beim Vorbeifahren, sodass der linke Außenspiegel des VWs abgefahren wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. Im Bereich der Unfallstelle ist derzeit eine Straßenbaustelle eingerichtet, weswegen es dort zur regem Maschinen- und Lkw-Verkehr kommt. Wer kann Hinweise auf den Verursacher des Unfalls geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel. 0951/9129-310 entgegen.

Sonstiges

HIRSCHAID. Freitagsnachts wurde eine Zivilstreife der Polizeiinspektion Bamberg-Land auf einen 63-jährigen VW-Fahrer aufmerksam, welcher auf der Kreisstraße zwischen Hirschaid und Seigendorf mit teilweise nur 30 km/h in Schlangenlinien fuhr. Bei der kurz darauf durchgeführten Verkehrskontrolle, konnten die Beamten starken Atemalkoholgeruch feststellen. Dieser bestätigte sich bei einem Atemalkoholtest. Der Fahrer des VWs hatte zwei Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Zudem musste der 63-jährige eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg über sich ergehen lassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerlaubnisentzug.

BURGEBRACH. In Ampferbach machte ein weiterer Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam. Dieser fuhr am frühen Samstagmorgen in der Brückenstraße mit eingeschaltetem Warnblinklicht durch die Ortschaft. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, durch eine uniformierte Streife der Polizeiinspektion Bamberg-Land, konnte bei dem 34-jährigen BMW-Fahrer ebenfalls Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Der vor Ort durchgeführte Test ergab einen Wert in Höhe von 1,5 Promille. Die Weiterfahrt wurde direkt vor Ort unterbunden. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrerlaubnisentzug.

