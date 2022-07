Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-STADT vom 24.07.2022

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Wegen Sachbeschädigung muss sich eine 21-jährige Münchnerin verantworten. Die junge Frau hatte am Sonntag, kurz nach Mitternacht, in der Esztergomstraße randaliert und dabei eine Scheibe eingeschlagen. Der entstandene Schaden wird mit 500,- Euro angegeben.

Sonstiges

BAMBERG. Eine geringe Menge Haschisch wurde am Sonntag, um 01.00 Uhr, bei einem Bamberger aufgefunden. Der 46-jährige war am Regensburger Ring kontrolliert worden.

Auch bei einer 22-jährigen wurde Rauschgift aufgefunden. Hier wurde Marihuana sichergestellt, die Frau war in der Forchheimer Straße in eine Kontrolle geraten.

Eine Schlägerei wurde am Samstag, gegen 18.15 Uhr, aus der Luitpoldstraße gemeldet. Hier wurden zwei Jugendliche von einem bisher Unbekannten geschlagen. Der Täter flüchtete, die Geschädigten wurden leicht verletzt.

Eine weitere Körperverletzung wurde aus dem Bereich der Marienbrücke gemeldet. Hier wurde ein 23-jähriger Bamberger von zwei Männern geschlagen, wobei der Geschädigte einen Nasenbeinbruch erlitt. Das Ganze spielte sich am Sonntag, um 04.30 Uhr, ab.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 24.07.2022

Diebstahl

SCHLÜSSELFELD. Zu einem kuriosen Diebstahl kam es im Bereich Schlüsselfeld. Hier entwendeten Diebe im Zeitraum vom Abend des 21.07. bis zum Morgen des 23.07. zwei Fenster. Diese befanden sich vor einer Scheune und waren dort gelagert. Ein drittes Fenster fiel um und wurde hierbei beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2.000,- Euro. Wer hat Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die Täter geben? Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 zu melden.

Verkehrsunfallfluchten

BAUNACH. Einer 27-Jährigen VW-Fahrerin kam am Samstagmorgen auf der Staatsstraße 2277 ein bislang unbekannter Fahrzeugführer entgegen. Die Fahrerin war von Baunach nach Appendorf unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild Baunach kam ihr der Unbekannte mittig auf der Fahrbahn entgegen. Nur durch Ausweichen konnte schlimmeres verhindert werden, es kam aber dennoch zum Zusammenstoß der beiden Außenspiegel. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 250,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, unter Tel. 0951/9129 310, entgegen.

HIRSCHAID. Am Samstagnachmittag parkte im Zeitraum vom 15:30 Uhr bis 16:15 Uhr ein grüner Mazda mit Berliner Kennzeichen auf dem REWE-Parkplatz in Hirschaid. Ein unbekannter Zeuge konnte beobachten, wie dieses Fahrzeug beschädigt wurde, als die Fahrzeugtür eines daneben parkenden Mercedes VITO geöffnet wurde. Die Erkenntnisse schrieb der Zeuge auf einen Zettel. Leider sind jedoch keine weiteren Angaben zum Zeugen bekannt. Dieser wird nun gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-STADT vom 23.07.2022

Diebstahl

Diebstahl auf Spielplatz

Bereits am Montag, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, wurde einer 39-Jährigen, auf einem Spielplatz an der Weide, der Inhalt ihrer Brieftasche entwendet. Die Brieftasche befand sich zu diesem Zeitpunkt in ihrem Rucksack auf einer Bank des Spielplatzes. Der Beuteschaden beläuft sich auf 150 Euro. Die Polizei Bamberg-Stadt fragt, wer kann sachdienliche Hinweise unter Tel.-Nr. 0951/9129-210 machen?

Fahrraddiebstähle

BAMBERG. Bereits im Juni zwischen 04.06.2022 und 10.06.2022 wurde vom Bahnhofsvorplatz ein versperrtes, silbernes, Herrentourenrad der Marke Hercules entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 50 Euro.

Diebstahl aus Garten

Sowohl in der Nacht von Montag auf Dienstag, als auch in der darauffolgenden Nacht von Dienstag auf Mittwoch, jeweils in der Zeit zwischen 20.00 Uhr und 07.00 Uhr, wurden aus dem gleichen Garten in der Gollwitzerstraße, hinter den dortigen Reihenhäusern, Fahrräder entwendet. Hierzu überstieg der unbekannte Täter den Gartenzaun. Zunächst wurden zwei Kindermountainbikes der Marke Bulls in den Farben schwarz/rot und blau entwendet. In der folgenden Nacht wurde dann ein schwarzes Herrenmountainbike der Marke Carver entwendet. Der Gesamtentwendungsschaden beläuft sich auf ca. 140 Euro. Wer hat in diesem Tatzeitraum, in der Gollwitzerstraße, verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Im Zeitraum Donnerstag, 12.00 Uhr, und Freitag, 08.00 Uhr, wurde bei einem Opel in der Letzengasse die komplette Fahrerseite verkratzt. Der Sachschaden liegt bei ca. 2500 Euro. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

Alleinbeteiligt gestürzt

In den frühen Morgenstunden des Freitags blieb eine 60-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad an der Bordsteinkante in der Michelsberger Straße hängen und stürzte alleinbeteiligt. Sie wurde sodann mit Kopfverletzungen leicht verletzt ins Klinikum Bamberg eingeliefert.

Vorfahrt übersehen

Am Freitagnachmittag befuhr eine 61-jährige Renaultfahrerin die Adam-Senger-Straße. Auf Höhe der Eckbertstraße übersah sie die vorfahrtsberechtigte 21-jährige Volkswagenfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Renaultfahrerin wurde leicht verletzt und ins Klinikum Bamberg verbracht. An beiden Pkws entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

Sonstiges

BAMBERG. Körperverletzung zwischen Liebespaar

In der Nürnberger Straße kam es am Freitagnachmittag zwischen einem Liebespaar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Hierbei schlug eine 35-Jährige ihrem 34-jährigen Freund ins Gesicht. Die Täterin wurde im Anschluss in Polizeigewahrsam genommen.

BAMBERG. Unsichere Fahrradfahrer

Am Freitagabend fiel einer Polizeistreife in der Coburger Straße ein 47-jähriger Fahrradfahrer aufgrund seiner unsicheren Fahrweise auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 2,10 Promille. Der Lenker muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 23.07.2022

Vorfahrt genommen

PETTSTADT. Am Freitagmorgen befuhr ein 81-jähriger Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw die Kreisstraße BA 21 in südöstliche Richtung. An der Kreuzung zur Kreisstraße BA 29 übersah er einen, von links kommenden, 45-jährigen Audi-Fahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Pkw wurden stark beschädigt und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 10000 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Großflächiger Brand

STETTFELD. Über eine Fläche von ca. 20 Hektar abgeernteter Ackerfläche und ca. 2 Hektar Waldfläche breitete sich am Freitagnachmittag ein Brand aus. Die eingesetzten ca. 150 Feuerwehrleute von den umliegenden Feuerwehren wurden von örtlichen Landwirten unterstützt, indem diese bei der Wasserversorgung mithalfen und Brandschneisen pflügten. Das Feld geriet vermutlich bei Drescharbeiten in Brand. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa