Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bamberg Land vom 18.09.2022

Sachbeschädigungen

HALLSTADT. Nur ca. 15 Minuten befand sich eine Pkw-Fahrerin am Samstag gegen 13:30 Uhr in einem Geschäft in der Emil-Kemmer-Straße. Während dieser Zeit stand ihr schwarzer VW Golf auf dem Parkplatz vor dem Unternehmen. Als die Fahrzeugführerin zu ihrem Pkw zurückkam, stellte sie einen Kratzer an der hinteren rechten Fahrzeugtüre fest, der offensichtlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurde. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Verkehrsunfallfluchten

BISCHBERG. Im Zeitraum von Freitagmittag bis Samstagmittag parkte am Fahrbahnrand in der Schulstraße ein weißer VW Polo. Als die Fahrzeugführerin wieder zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie feststellen, dass ihr Pkw offensichtlich von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren wurde. An ihrem Polo wurde eine Felgenabdeckung verkratzt, zudem entstand eine Delle an der Fahrertüre. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Sonstiges

HALLSTADT. Kurz nach Fahrtantritt bemerkte eine Fahrzeugführerin am Samstagabend ungewöhnliche Geräusche an ihrem Pkw, welche aus dem Frontbereich herrührten. Bei einer Nachschau wurden am Rad vorne links lose Radmuttern festgestellt. Der schwarze 3er BMW parkte von Freitagfrüh bis Samstagabend am Fahrbahnrand in der Mainstraße. Allen Anschein nach hat ein unbekannter Täter in diesem Zeitraum die Radmuttern gelöst. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

SCHLÜSSELFELD / ATTELSDORF. Am Samstagvormittag wurde ein 31-jähriger Fahrzeugführer auf einem Parkplatz eines Supermarktes in seinem Pkw mit einer Flasche Bier in der Hand angetroffen. Bei beiden Kennzeichen des schwarzen Renault Clio fehlte bereits der Zulassungsstempel aufgrund mangelndem Versicherungsschutz. Der Pkw-Fahrer gab an, soeben von zu Hause hierher gefahren zu sein. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt. Da er zudem alkoholisiert war, wurde im Anschluss noch eine Blutentnahme durchgeführt.

Pressebericht der PI Bamberg Stadt vom 18.09.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Von einer Polizeistreife wurden am Samstag, gegen 13 Uhr, zwei Männer beim Diebstahl beobachtet. Die Beiden entwendeten Kleidungsstücke aus einem Altkleidercontainer in der Memmelsdorfer Straße. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Ein in der Zollnerstraße abgestellter Audi wurde im Laufe des Freitagnachmittag beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte einen Kotflügel und verursachte so einen Schaden in Höhe von 1000,- Euro.

Sonstiges

Bamberg. Wegen Zechbetrug muss sich ein 34-jähriger aus Baden-Württemberg verantworten. Er hatte am Freitagabend in zwei Gaststätten in der Bamberger Innenstadt gezecht und war dann ohne zu bezahlen geflüchtet. Ein aufmerksamer Kellner konnte ihn aber festhalten und der Polizei übergeben. Insgesamt hatte der Zechpreller für über 100,- Euro konsumiert.

Zwei angetrunkene E-Scooterfahrer wurden am Sonntag, gegen 2 Uhr, am Heinrichsdamm aus dem Verkehr gezogen. Die zwei jungen Leute waren bei der Kontrolle sichtlich alkoholisiert. Alkoholtests ergaben Werte von 0,84 und 0,82 Promille. Die beiden Scooterfahrer müssen mit Bußgeldern rechnen.

Pressebericht der PI Bamberg Land vom 17.09.2022

Diebstähle

SAMBACH. Am Freitagvormittag wurde vom Betreiber des Hofladens in Sambach ein Ladendiebstahl angezeigt. Auf der der Video war zu sehen wie ein Jugendlicher eine Hartwurst und Bargeld aus der Kasse entwendet hatte. Der Betreiber des Hofladens nutzte die Möglichkeiten der sozialen Medien und so konnte der Ladendieb, ein erst 13-jähriger, sehr schnell ermittelt werden. Der Ladendieb zeigte sich geständig und der Betreiber des Hofladens wurde auch umgehend für seinen Schaden entschädigt.

Verkehrsunfallfluchten

RATTELSDORF. In der Straße „Im Foßgrund“ wurde von Donnerstagnachmittag bis Freitagnachmittag ein schwarzer BMW an der Fahrertüre angefahren. Der BMW stand zur Unfallzeit auf dem Seitenstreifen und durch den Unfall wurde die Fahrertüre eingedellt am Lack beschädigt. Trotz des Schadens i.H.v. 2.000,- EUR flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Derzeit werden die Ermittlungen gegen unbekannten Täter geführt. Wer hat den Unfall beobachtet? Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr.: 0951/9129-310 zu melden.

Verkehrsunfälle

STEGAURACH. An der Kreuzung Bamberger Straße/Wildensorger Straße wendete eine 67-jährige Frau ihren schwarzen Opel und fuhr dabei rückwärts in die Bamberger Straße. Dabei übersah sie eine 61-jährige in ihrem Hyundai und es kam zum Unfall. Beide Fahrzeuge wurden mit je 2.500,- EUR beschädigt, waren aber noch fahrbereit.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 17.09.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Freitagmittag wurden Verkäufer eines Bekleidungsgeschäftes in Bamberg am Maximiliansplatz auf eine Pärchen mit Kleinkind aufmerksam, da sich dieses auffällig an der Umkleide aufhielt. Als das Pärchen samt Kleinkind die Umkleidekabine verließ wurden in einer zurückgelassenen Hose mehrere abgerissene Etiketten anderer Bekleidungsstücke aufgefunden. Das Pärchen wurde aufgehalten, bei dem Diebesgut handelte es sich um hochwertige Jeanshosen im Wert von rund 200 Euro.

BAMBERG. Gegen ca. 17.30 Uhr wurden in einem Verbrauchermarkt An der Breitenau zwei Ladendiebe beim Diebstahl von Nahrungsmitteln im Gesamtwert von rund 170 Euro betroffen. Einer der Diebe beleidigte im Verlauf den Ladendetektiv noch mit herablassenden Worten bzgl. seines Aussehens. Es folgen nun Anzeigen wegen gemeinschaftlichem Ladendiebstahl und Beleidigung.

BAMBERG. Ein zunächst flüchtiger Mann hat in der Kettenbrückstraße in einem asiatischen Schnellrestaurant eine Flasche Bier und einen Glückskeks gestohlen. Anhand der vorliegenden Täterbeschreibung wurde er im Rahmen der Fahndung festgenommen. Der 32-jährige Mann hatte das Diebesgut noch bei sich. Der Glückskeks bescherte dem Mann lediglich eine Anzeige wegen Ladendiebstahl.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Freitagabend wurde die Polizei Bamberg über einen Verkehrsunfall mit Radfahrer in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen an der Unfallstelle in der Siechenstraße wurde ein 38-jähriger Mann festgestellt, der mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt war. Der Grund des Verkehrsunfalles könnte der Konsum von Alkohol und Drogen gewesen sein, weshalb die Polizisten eine Blutentnahme anordneten. Im Zuge der Sachbearbeitung im Krankenhaus beleidigte der Betrunkene die Beamten mit diversen Ausdrücken und griff einen Beamten sogar tätlich an. Die Folge war, dass der Mann in einer Zelle der Polizei Bamberg ausgenüchtert wurde.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitagvormittag wurde in Bamberg, Promenadestraße, im Zeitraum von 11 bis 12 Uhr ein geparkt abgestellter grauer Ford Focus beschädigt, sodass ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro entstanden ist. Anhand der Spurenlage wird davon ausgegangen, dass ein Radfahrer im Vorbeifahren den Unfall verursacht hat. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt entgegen.

Eine weitere Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Freitag auf dem Park & Ride Parkplatz in der Kronacher Straße. Im Zeitraum von ca. 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr wurde ein dort geparkt abgestellter weißer Audi A1 von einem bis dato unbekannten Fahrzeug so beschädigt, dass Kratzer entlang der gesamten Fahrerseite entstanden sind.

BAMBERG. Im Laufe der Freitagnacht wurden im Stadtgebiet mehrere Personen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt weil sie Marihuana, Crystal-Meth bzw. Haschisch bei sich trugen. Weiter wurde insgesamt vier Männern die Weiterfahrt mit ihren Fahrzeugen unterbunden, weil sie unter dem Einfluss von Alkohol standen. Ein 27-jähriger Fahrradfahrer, der mit rund 1,7 Promille mit seinem Fahrrad die Mußstraße befuhr und ein 29-jähriger Mann, der mit seinem E-Scooter und rund 1,3 Promille die Straße Unterer Leinritt befuhr wurden wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Pressebericht der VPI Bamberg vom 17.09.2022

Verkehrsunfälle

A73/Kemmern. Am Freitagmorgen fuhr eine 23-jährige mit ihrem VW Polo an der Anschlussstelle Breitengüßbach-Süd in die A 73 in Richtung Feucht ein. Ein in Richtung Süden fahrender Sattelzug mit Schweinfurter Kennzeichen überholte sie kurz darauf und fuhr den linken Außenspiegel an ihrem Auto ab. Anschließend fuhr der Lkw ohne Reaktion weiter auf der A 73, ohne sich um den Schaden in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter 0951/9129-510 zu melden.

A73/Hirschaid. Ein 24-jähriger in Richtung Nürnberg fahrender Seat-Fahrer musste am Freitagnachmittag verkehrsbedingt abbremsen. Der 34-jährige Fahrer eines nachfolgenden Mercedes Sprinter erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Seat auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Sachschaden wird von der Autobahnpolizei auf ca. 4.000,- Euro geschätzt.

A73/Zapfendorf. Am Freitagabend fuhr eine 24 jährige mit ihrem VW Golf auf der A 73 in Richtung Suhl. Kurz vor der Ausfahrt Zapfendorf geriet sie auf der regennassen Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und landete schließlich im Straßengraben hinter der Schutzplanke. Verletzt wurde die junge Frau zum Glück nur leicht, ihr Auto erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Sonstiges

A 70/Scheßlitz. Im Rahmen einer Schwerlastverkehrskontrolle wurde am Freitagvormittag ein tschechischer Lkw auf dem Parkplatz „Giechburgblick“ in Richtung Schweinfurt einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurden neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften auch erhebliche Mängel am Brummi des 36-jährigen Tschechen festgestellt. An neun Reifen des Gespanns war keine messbare Profiltiefe mehr vorhanden und teilweise bereits die Karkasse sichtbar. Die Weiterfahrt wurde bis zur Behebung der Mängel untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

