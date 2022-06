Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 19.06.2022

Diebstahlsdelikte

Kaugummis entwendet.

Bamberg. Am 18.06.2022, gegen 17:00 Uhr, erwarb ein 31 Jähriger in einem Lebensmittelgeschäft in der Langen Straße in Bamberg alkoholische Getränke. Möglicherweise um die zu erwartende Fahne zu vermeiden, nahm er noch zwei Packungen Kaugummis an sich. Diese wollte er aber offensichtlich nicht bezahlen und versteckte diese in seiner Hosentasche. Dies fiel natürlich einem Ladendetektiv auf, welcher anschließend die Polizei informierte.

Vier Damen decken sich mit Parfüm ein.

Bamberg. Auf Kosmetische Artikel, insbesondere Parfüm, hatten es vier Damen abgesehen, als diese sich am 18.06.2022, gegen 16:18 Uhr, in einem Drogeriemarkt in der Pödeldorfer Straße in Bamberg aufhielten. Der Ladendetektiv konnte beobachten, wie zwei der Damen Etiketten von den Waren abrissen und anschließend das Geschäft verließen. Vor dem Geschäft wurde das Diebesgut dann im Dekolleté der Begleiterinnen versteckt. Durch den Ladendetektiv wurden die Damen dann ins Büro gebeten und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Das Diebesgut im Wert von ca. 48,20 Euro verblieb im Geschäft.

Versuchter Autoaufbruch in der Coburger Straße.

Bamberg. In der Zeit vom 16.06.2022 auf den 18.06.2022 versuchte ein Unbekannter mittels eines Werkzeuges die Schiebetür, eines in der Coburger Straße abgestellten VW Transporters zu öffnen. Das Öffnen gelang dem Unbekannten offensichtlich nicht, jedoch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von ca. 150,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Flaschendieb auf frischer Tat ertappt.

Bamberg. Am 18.06.2022, gegen 23:15 Uhr fielen einem Anwohner der Kirschäckerstraße verdächtige Geräusche in der Nachbarschaft auf. Er konnte dann beobachten, wie ein Unbekannter über den Zaun eines Lebensmittelmarktes kletterte und anschließend mit Leergut wieder zurückkletterte. Durch eine alarmierte Polizeistreife konnte der Unbekannte dann im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Offensichtlich hatte der Mann sowohl volle Getränkeflaschen, als auch Leergut entwendet. Nach der Anzeigenaufnahme konnte der Mann wieder entlassen werden.

Sachbeschädigungen

Graffiti im Bereich der Würzburger Straße.

Bamberg. Unbekannte Täter beschmierten in der Zeit vom 17.06.2022 auf den 18.06.2022 mehrere Gebäude im Bereich des REWE Marktes in der Würzburger Straße und verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210, bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt zu melden.

Radfahrerampel in der Oberen Königstraße beschädigt.

Bamberg. Bereits am 17.06.2022 stellten Fußgänger fest, dass eine Radfahrerampel im Bereich der Oberen Königstraße - Luitpoldstraße beschädigt war. Im Laufe des 18.06.2022 landete die Radfahrerampel dann in einem Blumenkübel, woraufhin die Polizei informiert wurde. Wann und wie die Ampel beschädigt wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

Radfahrer verletzt - Autofahrer flüchtet.

Bamberg. Am 17.06.2022, gegen 17:23 Uhr, befuhr ein unbekannter Pkw Fahrer die Sternwartstraße in Bamberg, in Richtung Milchweg. Als er ein am Straßenrand geparktes Fahrzeug passierte behinderte er einen entgegenkommenden Fahrradfahrer so, dass dieser beim Ausweichen verunfallte. Ohne sich um den verletzten Fahrradfahrer zu kümmern, setzte der Pkw Fahrer seine Fahrt fort. Der verletzte Fahrradfahrer musste im Klinikum Bamberg behandelt werden, an dem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100,- Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeugführer nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sonstiges

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 19.06.2022

Sachbeschädigungen

Diebstähle

HALLSTADT: Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Emil-Kemmer-Straße entwendete ein Unbekannter am Samstag zwischen 14.00 und 14.30 Uhr eine Packtasche, die an einem Krad der Marke Harley Davidson angebracht war. Zudem befanden sich darin ein Handy und eine Brille. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf über 1000,- Euro. Wer kann Hinweise auf den Tätern geben?

Einbrüche

Verkehrsunfälle

BREITENGÜSSBACH: Sechs leichtverletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von ca. 40000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich Samstagmittag auf der B4 zwischen Breitengüßbach und Rattelsdorf ereignete. Ein 21-jähriger Audifahrer übersah eine haltende 32 -jährige Seatfahrerin, die nach links in Richtung Badesee abbiegen wollte, und fuhr ungebremst auf. Beide Fahrzeuge mussten totalbeschädigt abgeschleppt werden.

BURGWINDHEIM: Am Samstagmittag stießen zwei Radfahrer zusammen, wodurch beide leicht verletzt wurden und ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000,- Euro entstand. Ein 21-jähriger Rennradfahrer hatte die Vorfahrt eines 53-jährigen Pedelecfahrers missachtet, als er von einem Radweg auf die Siedlungsstraße einfuhr.

Verkehrsunfallfluchten

Sonstiges

FRENSDORF: Am frühen Samstagabend wurde mitgeteilt, dass ein 3er BMW auf der Staatstraße bei Frensdorf in Schlangenlinien unterwegs ist. Das Fahrzeug konnte wenig später angehalten und die Fahrerin einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 45 Jährige unter Medikamenteneinfluss stand und ordneten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme an.

SCHLÜSSELFELD: In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Wohncontainerunterkunft der Autobahnbaustelle im OT Elsendorf zu einer Auseinandersetzung zwischen drei osteuropäischen Arbeitern. Zwei Brüder (31 und 29 Jahre) schlugen hierbei auf einen 40 Jährigen ein und verletzten diesen dadurch leicht. Alle drei Beteiligten hatten Alkoholwerte von über 2 Promille. Die Brüder müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

STRULLENDORF: In den frühen Morgenstunden des Sonntags hielt ein Mercedesfahrer i auf Höhe des Rathauses neben zwei Fußgängern (21 und 25 Jahre) an und fragte diese nach Zigaretten. Nachdem diese das verneinten, stieg der Mann aus und schlug beiden mit der Faust ins Gesicht, wodurch diese leicht verletzt wurden. Danach flüchtete der Täter mit seinem Pkw. Er konnte wenig später zu Hause von einer Polizeistreife angetroffen werden. Da der 18-jährige Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an. Zudem ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 19.06.2022

Landkreis Bamberg

Verkehrsunfälle

Hohe Temperaturen sorgen für Verkehrsunfall

A 73, Memmelsdorf Am Samstagnachmittag wurde es einem 43jährigen Fahrer eines Wohnmobils aufgrund der heißen Temperaturen auf der A73 im Bereich der Anschlussstelle Memmelsdorf schwindelig. Auf dem Abfahrtsast der Anschlussstelle musste letztendlich seine Beifahrerin eingreifen und das Fahrzeug gegen die rechte Außenschutzplanke lenken. Hier kam es schließlich zum Stehen. Am Fahrzeug entstand durch den Anstoß ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000,- Euro. Weiterhin wurden 3 Felder der Außenschutzplanke beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf ca. 1500,- Euro beziffert. Glücklicherweise wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt.

A 70, Hallstadt Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Samstag Abend ein 24jähriger mit seinem Pkw auf dem Abfahrtsast der Anschlussstelle Bamberg im hier befindlichen Kurvenbereich von der Fahrbahn ab und kam letztendlich im Graben zum Stehen. Durch diese Aktion entstand am Fahrzeug Totalschaden. Weiterhin wurde ein Leitpfosten beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5600,- Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 18.06.2022

Sachbeschädigungen

Bamberg. Schaden in Höhe von ca. 100,- Euro hinterließ ein Unbekannter in der Unteren Seelgasse. Hier wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag der Scheibenwischer eines abgestellten Wohnmobils abgebrochen.

Unfallfluchten

Bamberg. In der Habergasse wurde in der letzten Woche ein abgestellter Mercedes angefahren. Ein unbekannter Autofahrer streifte die linke Fahrzeugseite und fuhr davon. Der Schaden wird auf 2000,- Euro geschätzt. Schaden in Höhe von 3000,- Euro wurde in der Kirschäckerstraße hinterlassen. Hier fuhr vermutlich ein Lkw gegen einen Zaun, auch in diesem Fall flüchtete der Verursacher.

Sonstiges

Bamberg. Eine geringe Menge Kokain wurde am Freitag, gegen 20 Uhr, bei einem 19-jährigen gefunden. Der junge Bamberger war in der Mohnstraße einer Kontrolle unterzogen worden.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung wurde die Polizei am Samstag, gegen 2 Uhr, gerufen. Zwei Männer waren in der Sandstraße in Streit geraten und hatten sich unter anderem mit Faustschlägen traktiert. Beide werden daher angezeigt.

Eine weitere Körperverletzung war am Samstag, gegen 1 Uhr, aus der Promenadestraße gemeldet worden. Hier griffen drei Täter grundlos vier Fußgänger an und schlugen auf sie ein. Danach flüchteten die Täter. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife konnte einen der Angreifer festnehmen, die Geschädigten wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zu den restlichen Schlägern dauern an.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 18.06.2022

Sachbeschädigungen

STEGAURACH. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitag verkratzte ein bislang unbekannter Täter den Pkw eines 32-Jährigen. Dieser parkte seinen schwarzen Dodge Challenger im Ortsteil Höfen an der Straße Zur Alten Schule. Insgesamt wurde das komplette Fahrzeug rundherum verkratzt. Lediglich Fahrzeugdach und Motorhaube blieben verschont. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

MEMMELSDORF. Der Polizeiinspektion Bamberg-Land wurde am Donnerstagabend eine Sachbeschädigung im Bereich der Straße Am Giechburgblick mitgeteilt. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurden an einem Firmengebäude mit schwarzer Farbe Graffitis angebracht. Die Schmierereien weisen eine Fläche von über 3 Metern Länge und fast 1,5 Metern Höhe auf. Es wurde ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

HALLSTADT. Am Freitagmorgen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Bereich der Bamberger Straße. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz eine entgegenkommende 51-Jährige. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Skoda-Fahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die 5-jährige Tochter der Hyundai-Fahrerin, befand sich ebenfalls im Fahrzeug, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro an den Fahrzeugen.

