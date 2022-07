Polizeibericht Bamberg: Die Blaulichtmeldungen vom Samstag

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 16.07.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Ein unbeaufsichtigter Rucksack wurde in einer Diskothek in der Ludwigstraße entwendet. Der Diebstahl ereignete sich am Samstagabend, der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 400,- Euro.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Zwinger wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein geparkter Opel angefahren. Der unbekannte Verursacher beschädigte die linke Autoseite und verursachte so einen Schaden von 600,- Euro.

Sonstiges

BAMBERG. Betrunken auf einem E-Scooter war am Samstagmorgen ein 28-jähriger Bamberger unterwegs. Der junge Mann war in der Sandstraße einer Kontrolle unterzogen worden, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Dies hatte eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins zur Folge.

Eine geringe Menge Rauschgift wurde am Samstag, gegen 3 Uhr, bei zwei Männern in der Pödeldorfer Straße sichergestellt. Bei den beiden jungen Männern wurden Haschisch und Kokain aufgefunden, beide werden deshalb angezeigt.

