Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 05.06.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrraddiebstahl

BAMBERG. Am Samstagmorgen wurde die Polizei Bamberg auf einen jungen Mann aufmerksam, der mit einem E-Bike im Bamberger-Osten unterwegs war. Auf Nachfrage gab der Mann an, das Fahrrad in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen zu haben. Der Besitzer ist bis dato noch unbekannt und wird gebeten sich bei der Polizei Bamberg Stadt unter der Tel. 0951/ 9129210 zu melden.

Langfinger unterwegs

BAMBERG. Im Laufe des Samstags kam es im Stadtgebiet Bamberg zu mehreren Ladendiebstählen. Insgesamt sieben Langfinger wurden in unterschiedlichen Geschäften dingfest gemacht. Es wurden Waren in Höhe von insgesamt ca. 250 Euro entwendet, in der Hauptsache Drogerieartikel und Lebensmittel. Die gestohlenen Waren wurden den Ladeninhabern zurückgegeben. Die Täter erwartet nun ein Strafverfahren.

Sachbeschädigungen

Rolltor verbogen

BAMBERG. Von Freitag auf Samstag beschädigte ein unbekannter Täter ein Rolltor am Grünen Markt. Das Tor wurde vermutlich durch einen Tritt verbogen. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise: 0951/9129210.

Spiegel abgetreten

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde am Markusplatz ein Mitsubishi beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte u.a. den linken Außenspiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg unter der Tel. 0951/ 9129210 zu melden.

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Samstag gegen 14.30 Uhr wurde am Parkplatz Heinrich-Weber-Platz ein geparkter VW Touran an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg unter Tel. 0951/ 9129210 entgegen.



Sonstiges

BAMBERG. Im Laufe des Samstags und in der Nacht zum Sonntag wurde die Polizei Bamberg auf mehrere berauschte/ alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aufmerksam. Bereits am Morgen stand ein 45jähriger Radfahrer bei einer Kontrolle sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Gegen 20.30 Uhr wurde ein 26jähriger Mann, ebenfalls auf dem Fahrrad kontrolliert. Nachdem dieser nach Alkohol roch, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,64 Promille ergab.

In der Sandstraße fiel kurze Zeit später eine 43jährige Frau durch ihre unsichere Fahrweise auf. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich auch der Grund, ein Wert von 2,08 Promille.

Es wurden jeweils Blutentnahmen durchgeführt. Zudem erwartet die Radfahrer eine Geldstrafe.

Rauschmittel aufgefunden

BAMBERG. Am Samstagabend wurde die Polizei kurz vor 24 Uhr auf eine Personengruppe aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte bei drei von ihnen Amphetamin aufgefunden werden. Der Stoff wurde einbehalten. Die vorangegangenen Besitzer müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.06.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrraddiebstahl

BAMBERG. Von Donnerstag auf Freitag wurde ein mittels Spiralschloss gesichertes oranges Mountainbike der Marke Stevens am Fahrradabstellplatz am Bahnhof entwendet. Hinweise unter 0951/9129210.

Ladendiebstähle

Insgesamt drei Langfinger wurden am Freitagnachmittag in unterschiedlichen Geschäften im Stadtgebiet dingfest gemacht. Es wurden Waren in Höhe von ca. 100 Euro entwendet, in der Hauptsache Drogerieartikel und Lebensmittel. Die gestohlenen Waren wurden den Ladeninhabern zurückgegeben. Die Täter erwartet Post von der Staatsanwaltschaft.

Sachbeschädigungen

Vandalen in der Hainstraße

Von Freitag auf Samstag beschädigten unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge in der Hainstraße. Unter anderem wurden die Kennzeichen abgerissen. Die Polizei bitte um Zeugenhinweise. (0951/9129210)

Verkehrsunfälle

Radfahrerin übersehen

BAMBERG. Beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes in der Gereuth übersah die Fahrerin eines Pkw eine 16-jährige Radfahrerin, die gerade die Straße überquerte. Diese musste mit einer Kopfplatzwunde ins Krankenhaus. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitag, 13.30 Uhr, kam es an der Kreuzung am Schönleinsplatz zu einem leichten Zusammenstoß zwischen einem schwarzen Pkw und einem grauen Audi A 3. Die Audifahrerin kam von der Hainstraße und wollte den Schönleinsplatz geradeaus überqueren. Ein rechts neben ihr auf der Rechtsabbiegespur stehender schwarzer Pkw wollte beim Umschalten der Ampel auf Grün noch die Spur wechseln, um ebenfalls geradeaus zu fahren. Dabei streifte er mit der linken vorderen Stoßstange die rechte Seite des Audis. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei Bamberg bittet um Zeugenhinweise unter 0951/9129210.



Sonstiges

Briefkasten angezündet

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02.00 Uhr, wurde in der Langen Straße der Briefkasten eines Clubs durch mehrere unbekannte Täter in Brand gesetzt. Dieser konnte durch die Mitarbeiter zwar sofort gelöscht werden, ob allerdings Postsendungen verbrannten ist nicht bekannt. Zwei der Täter sollen Hawaiketten in Deutschlandfarben getragen haben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Rufnummer 0951/9129210.

Trunkener Radfahrer

BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen wurde in der Kapuzinerstraße ein Radfahrer von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Der Mann erreichte beim Alkotest einen Wert von 1,86 Promille und musste deshalb mit zur Blutentnahme in das Klinikum nach Bamberg. Ihn erwartet eine Geldstrafe.

Wildpinkler angezeigt

BAMBERG. Zweimal mussten die Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt in der Nacht von Freitag auf Samstag Anzeigen schreiben, weil Bürger gegen Hausmauern ihre Notdurft verrichteten. Die Männer können mit empfindlichen Bußgeldern rechnen.

Randalierer ging in Gewahrsam

BAMBERG. Gegen 02.30 Uhr am Samstagmorgen drehte ein Mann in der Keßlerstraße völlig durch. Er suchte Streit mit allen möglichen Passanten und wollte sich schlagen. Als die herbeigerufenen Streifenbesatzungen der PI Bamberg-Stadt ihm einen Platzverweis erteilten, ignorierte er diesen und schrie weiter Leute an. Deshalb wurde ihm der Gewahrsam erklärt und er durfte seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen.

Prügelei in der Gemeinschaftsunterkunft

BAMBERG. In einer Gemeinschaftsunterkunft im Bamberger Osten kam es am Freitagnachmittag zu einer Prügelei mehrerer junger Männer in volltrunkenem Zustand. Zwei davon durften auf Anordnung des Gerichts die Nacht in einem Haftraum der Bamberger Polizei verbringen. Beide erreichten Alkoholwerte bei Tests von fast 2 Promille.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa