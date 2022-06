Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 18.06.2022

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 18.06.2022

Sachbeschädigungen

STEGAURACH. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Freitag verkratzte ein bislang unbekannter Täter den Pkw eines 32-Jährigen. Dieser parkte seinen schwarzen Dodge Challenger im Ortsteil Höfen an der Straße Zur Alten Schule. Insgesamt wurde das komplette Fahrzeug rundherum verkratzt. Lediglich Fahrzeugdach und Motorhaube blieben verschont. Der Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Hinweise auf den oder die Täter werden unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

MEMMELSDORF. Der Polizeiinspektion Bamberg-Land wurde am Donnerstagabend eine Sachbeschädigung im Bereich der Straße Am Giechburgblick mitgeteilt. Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurden an einem Firmengebäude mit schwarzer Farbe Graffitis angebracht. Die Schmierereien weisen eine Fläche von über 3 Metern Länge und fast 1,5 Metern Höhe auf. Es wurde ein Schaden von ca. 500 Euro verursacht. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

HALLSTADT. Am Freitagmorgen kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw im Bereich der Bamberger Straße. Eine 31-jährige Hyundai-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz eine entgegenkommende 51-Jährige. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Skoda-Fahrerin wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Die 5-jährige Tochter der Hyundai-Fahrerin, befand sich ebenfalls im Fahrzeug, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro an den Fahrzeugen.

