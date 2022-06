Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 12.06.2022

Sachbeschädigungen

Seitenscheibe eingeschlagen

VIERETH; Hinweise auf den oder die Täter werden zu einer Sachbeschädigung erbeten. In der Nacht vom vergangenen Donnerstag zum Freitag wurde an einem im Eichenweg abgestellten Pkw die Seitenscheibe eingeschlagen. Der Geschädigte hatte hierbei seinen schwarzen BMW vor dem Wohnanwesen geparkt und musste am Freitagvormittag feststellen, dass die linke hintere Scheibe zersplittert war. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Die sachbearbeitende Polizeiinspektion ist unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 für Hinweise erreichbar.

Verkehrsunfallfluchten

Linker Außenspiegel beschädigt

BUTTENHEIM; Ermittlungen wegen Unfallflucht wurden zu einem Verkehrsunfall eingeleitet, der sich am Samstagabend ereignete. Ein 50jähriger Mercedes-Fahrer wollte von der Staatsstraße aus in die Rewestraße einbiegen. Als er sich auf der Linksabbiegespur befand, kam ein Fiat-Fahrer aus der Rewestraße angefahren und streifte beim Einfahren auf die Staatsstraße den Mercedes. Trotz des angerichteten Schadens am linken Außenspiegel und an der Scheibe der Fahrertüre, Schadenshöhe ca. 1.200 Euro, setzte der Fiat-Fahrer seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Dem Geschädigten gelang es noch, dem Unfallverursacher zu folgen und auch anzusprechen, dieser ließ sich jedoch auf keine Diskussion ein und fuhr davon. Über das abgelesene Kennzeichen wurden die Ermittlungen über den Fahrzeughalter aufgenommen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 11.06.2022

Stadtgebiet Bamberg

Sonstiges

Notwendigen Aufzeichnungen nicht geführt

Bamberg - Bei der Kontrolle eines 3,5-Tonners mit Anhänger am Freitagabend durch Beamte der Verkehrspolizei Bamberg auf der A 73 im Bereich der Anschlussstelle Bamberg-Ost wurde festgestellt, dass der 61jährige Fahrer gewerblich unterwegs war. Die notwendigen Aufzeichnungen seiner Lenk- und Ruhezeiten konnte er jedoch nicht nachweisen. Es erfolgt eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz.

Landkreis Bamberg

Sonstiges

Fahrgäste gerieten in Streit

Scheßlitz - Zwei Fahrgäste gerieten in einem Reisebus auf dem Weg nach Polen in Streit. Der Busfahrer fuhr auf der A 70 in Fahrtrichtung Bayreuth auf dem nächstgelegenen Parkplatz Giechburgblick ab und geleitete den 40jährigen und den 34jährigen Mann aus dem Bus. Dort kam es dann zu einer Schlägerei zwischen den beiden Streithähnen. Der jüngere musste im Anschluss im Krankenhaus Scheßlitz ärztlich versorgt werden. Für beide war die Fahrt beendet und es erfolgt jeweils eine Anzeige wegen eines Körperverletzungsdelikts.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 11.06.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrraddiebstahl Brennerstraße

Bamberg - Ein unbekannter Dieb entwendete in der Zeit vom 03.05.2022 bis zum 07.05.2022, im Bereich der Brennerstraße ein versperrtes Mountainbike der Marke Kalkhoff. Das schwarze Fahrrad war mit einem auffälligen roten Klebeband am Lenker versehen.

Ein weiteres Fahrrad der Marke Swiss wurde in der Zeit vom 23.05.2022 bis zum 10.06.2022 im Bereich der Ottostraße gestohlen. Dieses schwarze Mountainbike war mit auffälligen blauen Pedalen versehen. Zeugen, welche Angaben zu den Fahrrädern, bzw. den Dieben machen können, werden gebeten sich unter der 0951/9129-210 bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt zu melden.

Sachbeschädigungen

Schaufenster von Internetcafé eingeschlagen

Bamberg - In der Zeit vom 09.06.2022 auf den 10.06.2022 schlug ein unbekannter Täter die Schaufensterscheibe des Internetcafés in der Unteren Königstraße in Bamberg ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Verkehrsunfälle

Durch Sonne geblendet - Unfall verursacht, der Erste

Bamberg - Am 10.06.2022, gegen 12:00 Uhr, befuhr ein 62 Jahre alter Pkw Fahrer die Franz-Ludwig-Straße in östlicher Fahrtrichtung. Beim Einfahren in die Kreuzung zur Willy-Lessing-Straße wurde er durch die Sonne so geblendet, dass er das für ihn geltende Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht bemerkte. Ein Linienbusfahrer, welcher von der Willi-Lessing-Straße kommend, bei Grünlicht die Kreuzung überqueren wollte, konnte einen Zusammenstoß nur durch eine starke Bremsung verhindern. Hierdurch wurden jedoch vier Fahrgäste des Busses aus den Sitzen geworfen und verletzten sich jeweils leicht.

Durch Sonne geblendet - Unfall verursacht, der Zweite

Bamberg - Am 10.06.2022, gegen 10:50 Uhr, befuhr ein Porsche Fahrer die Kärntenstraße in Bamberg, in Richtung Memmelsdorfer Straße. Beim Linksabbiegen in eine dort ansässige Firma übersah der Pkw Fahrer, durch die blendende Sonne, einen entgegen kommenden Kraftradfahrer und es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der Kraftradfahrer leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000,- Euro.

Unfallfluchten

Auto auf Kauflandparkplatz beschädigt

Bamberg - Am 10.06.2022, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 18:00 Uhr, parkte ein 46 Jahre alter Mann seinen schwarzen VW Tiguan auf dem Parkplatz des Kauflandes in Bamberg. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam stellte er fest, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Fahrertür des VW Tiguan beschädigt hatte und sich, ohne sich um die Regulierung des Schadens in Höhe von ca. 500,- Euro zu kümmern, von der Unfallstelle entfernt hatte. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sonstiges

Mit fast 2 Promille Fahrrad gefahren

Bamberg - Am 11.06.2022, gegen 05.00 Uhr fiel einer uniformierten Streifenbesatzung, im Bereich der Löwenstraße in Bamberg, ein schlangenlinienfahrender Fahrradfahrer auf. Grund für die auffällige Fahrweise war die deutliche Alkoholisierung des Radlers. Nach einer kleinen Blutspende durfte der Fahrradfahrer seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Mülleimer in Tiefgarage brennt

Bamberg - Am 10.06.2022, gegen 16.42 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass es in der Tiefgarage am Maximiliansplatz zu einer Rauchentwicklung gekommen sei. Durch die ebenfalls alarmierte Feuerwehr der Stadt Bamberg konnte nach einer Absuche der Tiefgarage ein brennender Mülleimer im zweiten Untergeschoss entdeckt werden, welcher durch den Brand beschädigt wurde. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt. Zeugen, welche Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 11. Juni 2022

Sachbeschädigungen

ALTENDORF: Unbekannte beschädigten Anfang dieser Woche das Dach vom einem Geräteschuppen neben der Kirche in der Jurastraße. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Wer kann Angaben zu den vermutlich jugendlichen Tätern machen?

Diebstähle

OBERHAID: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in der Bahnhofstraße ein versperrtes Fahrrad aus einem Schuppen gestohlen. Es handelte sich um ein mintgrünes MTB der Marke Cube. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 800 Euro. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Rades werden erbeten.

Einbrüche

-

Verkehrsunfälle

LANDKREIS BAMBERG: Zu zwei Verkehrsunfällen mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 24000,- Euro kam es am Freitagvormittag. Am Hirschaider Kreisverkehr missachtete ein 51-jähriger Transporterfahrer die Vorfahrt eines 33-jährigen Audifahrer und stieß mit diesem zusammen. In Stegaurach übersah an der Kreuzung Hirtenleite / Zum Steinigt ein 60-jähriger Renaultfahrer einen von rechts kommenden 69-jährigen Mercedesfahrer. Durch die Wucht des Aufpralls kippte das Fahrzeug des Unfallverursacher um und kam in einem Grundstück zum Liegen. Beide Fahrzeuge mussten total beschädigt abgeschleppt werden.



Verkehrsunfallfluchten

LANDKREIS BAMBERG: Drei Unfallfluchten wurden im Laufe des Freitags zur Anzeige gebracht. In Amlingstadt wurde zwischen 13.15 Uhr und 15.30 Uhr ein in der Straße „Am Brand“ geparkter schwarzer BMW im Heckbereich angefahren. Im Zeitraum vom Dienstag

bis Freitag wurde in Zückshut ein weißer VW Passat angefahren, der in der Hauptstraße abgestellt war. In Baunach wurde am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz in der Haßbergstraße zwischen 17.15 Uhr und 18.40 Uhr ein grauer Seat an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Es entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 750,- Euro. Wer kann Hinweise auf die Verursacher geben?

Sonstiges

BISCHBERG: Auf dem Fahrradweg neben der Bundesstraße wurde am Freitagnachmittag ein 33 Jähriger angehalten, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war. Da an dem Fahrzeug kein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

