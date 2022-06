Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.06.2022

Diebstahlsdelikt



Bamberg. Einen aufgebrochenen Altkleidercontainer ließen Unbekannte in der Kloster-Langheim-Straße zurück. Die Täter brachen den Container im Laufe der letzten Woche auf, näheres ist noch nicht bekannt.

Eine Vespa im Wert von immerhin 7000,- Euro wurde aus der Jäckstraße entwendet. Der Roller mit dem Kennzeichen BA-XS 8 wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen.

Zu mehreren Handy- und Geldbörsendiebstählen kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Sandstraße. Mehreren Geschädigten wurden ihre Wertsachen aus getragenen Taschen entwendet, der Beuteschaden summiert sich auf mehrere hundert Euro. Nähere Hinweise zu den Tätern liegen der Polizei noch nicht vor.

Sachbeschädigungen

Bamberg. In der Volkfeldstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Eingangstür beschädigt. Ein Vandale drückte den Glaseinsatz der Tür ein und verursachte so einen Schaden in Höhe von 250,- Euro.

Ein in der Kleberstraße abgestellter VW Golf wurde ebenfalls beschädigt. Hier wurde der Radkasten auf unbekannte Art und Weise eingedrückt. Schaden in diesem Fall ca. 3000,- Euro.

Ein weiterer Pkw wurde dann noch in der Jäckstraße demoliert. Hier wurde die Heckscheibe eines VW eingeschlagen.



Unfallfluchten

Bamberg. Unfallflucht beging ein Unbekannter in der Letzengasse. Ein Renault war am vorderen Kotflügel touchiert worden, der Verursacher fuhr weiter. Dem Fahrzeughalter entstand Schaden in Höhe von 700,- Euro.

Sonstiges

Bamberg. Aus dem Bereich der Jahninsel wurde am Samstag, kurz vor Mitternacht, eine Schlägerei gemeldet. Mehrere junge Männer kamen sich aus unbekannten Gründen in die Haare. Einer davon wurde durch einen Schlag auf den Hinterkopf leicht verletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Am Sonntag, gegen 04.30 Uhr, wurde dann noch eine verletzte Person am Bahnhofsvorplatz aufgefunden. Auch hier war es zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, dessen Hintergründe ebenfalls noch im Dunkeln liegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 25.06.2022

Verkehrsunfallfluchten:

Pkw gewendet und dabei gegen den Zaun gestoßen

STRULLENDORF. Am Donnerstagnachmittag, gegen 12.00 Uhr, wurde ein Pkw in der Bamberger Straße dabei beobachtet, wie dieser beim Wenden gegen den Gartenzaun stieß. Ohne sich über den verursachten Schaden i.H.v. 50,- EUR zu kümmern, fuhr der Fahrzeugführer davon. Der Unfall konnte von einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Dieser verständigte die Polizei und konnte auch das Kennzeichen übermitteln

Gegen den Unfallflüchtigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Mit Lkw einen Außenspiegel eines Kleintransporters abgefahren.

BREITENGÜßBACH. Von einem Zeugen konnte beobachtet werden, dass am Freitagnachmittag ein weißer Lkw, einem geparkten Kleintransporter der linke Außenspiegel abgefahren hatte. Der verantwortliche Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den verursachten Sachschaden i.H.v. 250,- EUR zu kümmern. Den Lkw konnte der Zeuge mit weißer Farbe und einer Aufschrift „Schardt“ beschreiben.

Die Ermittlungen wurden gegen unbekannten Täter aufgenommen.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Hinweise zum Fahrzeugführer und dem amtl. Kennzeichen gegen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Verkehrsunfälle:

Betrunken mit dem Fahrrad gegen einen geparkten Sattelzug gefahren.

STRULLENDORF. Ein 22-jähriger junger Mann fuhr am Freitagfrühmorgen in der Siemensstraße mit seinem Fahrrad gegen einen geparkten Sattelzug. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Bei der weiteren Aufnahme fiel den Beamten starker Alkoholgeruch auf. Der durchgeführte Alkotest ergab einen AAK-Wert von 1,88 Promille. Dem Verunfallten droht nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Diebstahl:

Gartenlaubenaufbruch

SCHLÜSSELAU. In der Zeit vom 04.06.22 bis 10.06.22 wurde aus einer Gartenlaube in Schlüsselau, eine Motorsäge, Marke Stihl, i.W.v. 300,- EUR entwendet.

Es wurden zunächst Ermittlungen gegen unbekannten Täter aufgenommen. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Fahrzeuge oder Personen, insbesondere Ortsrandlage Schlüsselau bzw. im Wald bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.06.2022

Diebstahlsdelikte:

BAMBERG. Am Freitagmittag wurde eine 32jährige Frau in einem Verbrauchermarkt beim Diebstahl von diversen Lebensmitteln beobachtet. An der Kasse zahlte sie nur einen Bruchteil der Waren, die sie sich zuvor in den mitgeführten Rucksack gesteckt hatte. Der Entwendungsschaden belief sich auf ca. 15 Euro. Die Frau muss nun mit einer Diebstahlsanzeige rechnen.

BAMBERG. Eine 25jährige Frau hat am Freitagnachmittag ihr Fahrrad im Hauptsmoor Wald / Armeestraße versperrt abgestellt um eine Runde joggen zu gehen. Als sie wieder am Ausgangspunkt ankam stellte sie fest, dass das Rad entwendet wurde. Sie kam sofort zur Polizei um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Rad bei einem 40jährigen Mann im Bereich Pödeldorferstraße / Armeestraße festgestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen Fahrraddiebstahl verantworten.

Sachbeschädigungen:

BAMBERG. Am Freitagnachmittag teilte die Betreiberin eines Geschäftes in der Fleischstraße mit, dass zwei Kinder im Bereich des Schaufensters des Geschäftes mit Feuer hantierten. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden am Fensterrahmen drei Schmorstellen festgestellt. Die Kinder werden als 9-12 Jahre alt beschrieben, einer der Jungs hatte ein grünes T-Shirt an. Die Polizei geht davon aus, dass die Schmorflecken durch einen Lupe beigebracht wurden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Sonstiges:

BAMBERG. Am frühen Freitagabend wurde der Polizei eine verdächtige Person im Bereich des Gabelmann mitgeteilt. Dieser Mann soll hochwertige Handys angeboten haben. Der Mann konnte angetroffen und überprüft werden. Dabei wurde ein gefälschtes Smartphone aufgefunden. Da der Mann bereits öfter wegen gleich gelagerter Fälle aufgetreten ist bittet die Polizei Bamberg darum, dass sich mögliche Zeugen, denen durch den Mann ebenfalls „hochwertige“ Smartphones zum Kauf angeboten wurden, melden.

BAMBERG. In der Nach von Freitag auf Samstag wurden mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet, da sie unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 27jähriger Mann wurde gegen 03.30 Uhr in der Herzog-Max-Straße mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Da er rund 0,5 Promille Alkohol aufwies wurde die Weiterfahrt unterbunden er muss nun mit einer Verkehrsordungswidrigkeitenanzeige rechnen. Ähnlich erging es einem 33jährigen Mann, der in der Ludwigstraße auf seinem Fahrrad kontrolliert wurde. Da der aber rund 2 Promille aufwies wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

