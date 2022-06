Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.06.2022

Diebstahlsdelikte:

BAMBERG. Am Freitagmittag wurde eine 32jährige Frau in einem Verbrauchermarkt beim Diebstahl von diversen Lebensmitteln beobachtet. An der Kasse zahlte sie nur einen Bruchteil der Waren, die sie sich zuvor in den mitgeführten Rucksack gesteckt hatte. Der Entwendungsschaden belief sich auf ca. 15 Euro. Die Frau muss nun mit einer Diebstahlsanzeige rechnen.

BAMBERG. Eine 25jährige Frau hat am Freitagnachmittag ihr Fahrrad im Hauptsmoor Wald / Armeestraße versperrt abgestellt um eine Runde joggen zu gehen. Als sie wieder am Ausgangspunkt ankam stellte sie fest, dass das Rad entwendet wurde. Sie kam sofort zur Polizei um Anzeige zu erstatten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnte das Rad bei einem 40jährigen Mann im Bereich Pödeldorferstraße / Armeestraße festgestellt werden. Der Mann muss sich nun wegen Fahrraddiebstahl verantworten.

Sachbeschädigungen:

BAMBERG. Am Freitagnachmittag teilte die Betreiberin eines Geschäftes in der Fleischstraße mit, dass zwei Kinder im Bereich des Schaufensters des Geschäftes mit Feuer hantierten. Bei der Überprüfung durch die Polizei wurden am Fensterrahmen drei Schmorstellen festgestellt. Die Kinder werden als 9-12 Jahre alt beschrieben, einer der Jungs hatte ein grünes T-Shirt an. Die Polizei geht davon aus, dass die Schmorflecken durch einen Lupe beigebracht wurden. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Sonstiges:

BAMBERG. Am frühen Freitagabend wurde der Polizei eine verdächtige Person im Bereich des Gabelmann mitgeteilt. Dieser Mann soll hochwertige Handys angeboten haben. Der Mann konnte angetroffen und überprüft werden. Dabei wurde ein gefälschtes Smartphone aufgefunden. Da der Mann bereits öfter wegen gleich gelagerter Fälle aufgetreten ist bittet die Polizei Bamberg darum, dass sich mögliche Zeugen, denen durch den Mann ebenfalls „hochwertige“ Smartphones zum Kauf angeboten wurden, melden.

BAMBERG. In der Nach von Freitag auf Samstag wurden mehrere Verkehrsteilnehmer beanstandet, da sie unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilnahmen. Ein 27jähriger Mann wurde gegen 03.30 Uhr in der Herzog-Max-Straße mit einem Kleinkraftrad kontrolliert. Da er rund 0,5 Promille Alkohol aufwies wurde die Weiterfahrt unterbunden er muss nun mit einer Verkehrsordungswidrigkeitenanzeige rechnen. Ähnlich erging es einem 33jährigen Mann, der in der Ludwigstraße auf seinem Fahrrad kontrolliert wurde. Da der aber rund 2 Promille aufwies wurde eine Blutentnahme durchgeführt, er wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa