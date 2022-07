Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 09.07.2022

Sachbeschädigung

HALLSTADT. Am Donnerstag, in der Zeit von 07:50 Uhr bis 13:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Stuntscooter eines Schülers vor der Hans Schüller Mittelschule. Das Radschloss, mit welchem der Scooter gesichert war, wurde hierbei komplett zerstört. Zudem wurde die Lenkstange verbogen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 150 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfallfluchten

Die Polizeiinspektion Bamberg-Land sucht Zeugen zu nachfolgenden Verkehrsunfallfluchten. Hinweise auf den Verursacher werden unter Tel. 0951/9129-310 entgegengenommen.

ZAPFENDORF. Sachschaden in Höhe 2000 Euro verursachte am Freitag um 10:30 Uhr der Fahrer eines braunen Kleinwagens, welcher in Lauf, „Untere Straße“ rückwärts aus einer Hofeinfahrt fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten, grauen VW Passat, setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

HIRSCHAID. Am Freitag gegen 16:50 Uhr verursachte eine weibliche Fahrzeugführerin Sachschaden in Höhe von 500 Euro, als sie mit ihrem Pkw beim Rückwärtsfahren gegen einen Holzzaun in der Straße „Am Haag“ fuhr. Nach dem Zusammenstoß mit dem Holzzaun, setzte sie ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile der Verursacherin aufgefunden und sichergestellt werden.

Verkehrsunfälle

STRULLENDORF. Zu einem Verkehrsunfall mit ca. 5000 Euro Sachschaden kam es am Freitagabend gegen 19:10 Uhr im Einmündungsbereich Heinrichstraße / Pestalozzistraße. Der Verkehr wird dort durch „Rechts vor Links“ geregelt. Ein 31-jähriger Opelfahrer übersah den von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten 17-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades. Bei dem Zusammenstoß wurde der Leichtkraftradefahrer am linken Fuß schwer verletzt und musste ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Die aufnehmenden Beamten stellten zudem fest, dass der Opelfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er muss sich nun wegen Vergehen der fahrlässigen Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

DEMMELSDORF. Samstagmorgen, kurz nach 02.00 Uhr, kam es zwischen Scheßlitz und Demmelsdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Personen. Der 22-jährige Fahrer einer Mercedes A-Klasse kam aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach überschlug. Einer der drei Insassen musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Scheßlitz befreit werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Während der Fahrer selbst unverletzt blieb, mussten die beiden anderen Insassen schwer verletzt ins Klinikum Bamberg eingeliefert werden. Lebensgefahr bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt für die verletzten Personen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 09.07.2022

Diebstahlsdelikte

Mutprobe fehlgeschlagen

Bamberg. Drei minderjährige Mädchen verließen am Freitagnachmittag einen Drogeriemarkt am Maximiliansplatz, als die Alarmanlage anschlug. Wie sich herausstellte, hatten die Elf- und Zwölfjährigen diverse Verbrauchsartikel im Wert von knapp 43 Euro in ihrer mitgeführten Tüte gesteckt und wollten den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Laut ihren Angaben hatte es sich um eine Mutprobe gehandelt.

Zeugen gesucht

Bamberg. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Hauptsmoorstraße abgestellter Wohnwagen angegangen. Der oder die Täter stachen in das Türschloss und hebelten die Tür vermutlich mittels eines Schraubendrehers auf. Anschließend wurde der Wohnwagen komplett durchwühlt und u.a. ein Fernsehgerät und der Radio mitgenommen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird mit ca. 1000 Euro beziffert. Der Entwendungsschaden beläuft sich ebenfalls auf 1000 Euro.

Diebesgut im BH versteckt

Bamberg. Eine 27-jährige Kundin wurde am Freitagabend kurz vor Ladenschluss in einem Drogeriemarkt in der Franz-Ludwig-Straße vom Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie Kosmetikartikel im Wert von 24 Euro in ihren Büstenhalter versteckte und den Markt verließ, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Anzeige wegen Ladendiebstahl ist die Folge.

Radfahrer übersehen

Bamberg. Der 24-jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter wollte am Freitagabend von der Kapuzinerstraße nach rechts in die Stangsstraße einbiegen und übersah hierbei einen in gleicher Richtung fahrenden 45-jährigen Radfahrer. Der Pkw touchierte den Zweiradfahrer, sodass dieser in die dortige Absperrung der Baustelle fuhr und stürzte. Hierbei zog sich der 45-Jährige leichte Verletzungen zu und musste zur Erstversorgung ins Klinikum verbracht werden.

