Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 2.7.2022

Diebstähle

BREITENGÜßBACH. Am Donnerstag, in der Zeit von 16:00 Uhr bis 16:20 Uhr, stellte ein 77-Jähriger sein Fahrrad an einem Baum am Kirchplatz ab, um sich bei der dortigen Sitzbank auszuruhen. Die etwa zwanzigminütige Ruhepause nutzte ein bislang unbekannter Täter und entwendete das Damenrad der Marke Rixe. Der Wert des Fahrrades liegt bei ca. 150 Euro. Es ist schwarz lackiert und sind zwei Fahrradkörbe angebracht. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

BISCHBERG. Am Freitagnachmittag fuhr eine 40-Jährige mit ihrem Pkw an der Auffahrt zur B26 auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auf. Der 36-jährige Unfallgegner musste mit seinem Pkw an der Einmündung verkehrsbedingt stehen bleiben. Er wurde durch den Aufprall leicht verletzt und kam zur Versorgung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.500 Euro.

Verkehrsunfallfluchten

ZAPFENDORF. Am Freitag, gegen 09:00 Uhr, wurde durch einen derzeit unbekannten Verkehrsteilnehmer eine Gartenmauer im Wolfsteig angefahren und beschädigt. Der entstandene Schaden lässt auf einen vorbeifahrenden Lkw schließen. Die Schadenshöhe liegt bei ca. 300 Euro. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, Tel. 0951/9129-310.

Sonstiges

BAUNACH. Am Freitagnachmittag wurde ein 36-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller in der Bamberger Straße von der Polizei kontrolliert. Bei der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Weiter besteht der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Nach Anordnung wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt und den Rollerfahrer erwartet eine Strafanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 2.7.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrraddiebstahl.

In der Zeit von Donnerstagabend 18:00 Uhr bis Freitagmittag 12:00 Uhr wurde in der Konrad-Fink-Straße in der Gartenstadt ein Pedelec entwendet. Das silberne E-Bike der Marke Sius war versperrt vor einem Anwesen abgestellt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsdelikte

Am Samstagmorgen gegen 02:25 Uhr wurde ein 30-Jähriger Fahrer eines E-Scooters ein der Unteren Königsstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten konnten deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,83 mg/l AAK. Somit musste eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein des jungen Mannes zur Vorbereitung des Fahrerlaubnisentzuges beschlagnahmt werden. Auf den 30-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und ein Fahrerlaubnisentzug zu.

Sonstiges

Gefälschter Impfausweis aufgetaucht.

Am Freitagnachmittag versuchte gegen 16:00 Uhr ein 41-Jähriger Bamberg in einer Apotheke in der Wunderburg mittels gefälschtem Impfnachweis im Impfpass ein digitales Corona-Impfzertifikat zu bekommen. Die Überprüfung des Dokumentes ergab, dass die eingetragenen Corona-Impfnachweise gefälscht waren, zudem die Recherche beim Impfzentrum, dass der Mann überhaupt noch nicht gegen Covid-19 geimpft wurde. Der Impfpass wurde sichergestellt, der Mann muss sich nun wegen Fälschung von Impfausweisen und Gebrauch unrichtiger Impfausweise strafrechtlich verantworten.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte: Außerdem kam es am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr auf der Oberen Brücke in Bamberg zu einem Angriff auf Polizeibeamte.

