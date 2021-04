Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 11.04.2021

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Im Zeitraum vom 09.04.2021 bis 10.04.2021 wurden in der Siechenstraße mehrere grüne und blaue Schmierereien obszönen Inhaltes an Hausfassaden angebracht. Dadurch wurde ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro verursacht.

BAMBERG. In der Adalbert-Stifter-Straße wurde ein geparkt abgestelltes Fahrzeug in der Zeit von 09.04.2021 bis 10.04.2021 durch einen Kratzer auf der Motorhaube beschädigt, dass dem Halter ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro entstand. Hinweise auf den Vorfall können bei der Polizei Bamberg angegeben werden.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Samstagnachmittag ereignete sich gegen ca. 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Holzgartenstraße in Bamberg. Eine 53jährige Pkw Fahrerin befuhr die Holzgartenstraße und wollte dort nach links in die Nürnberger Straße abbiegen, ein 33jähriger Pkw Fahrer wollte hier weiter geradeaus fahren. Als sich beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe befanden touchierten sich die Pkw leicht. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg zu melden.

BAMBERG. Am 10.04.2021 stellte ein 45jähriger Mann seinen Pkw während des Einkaufes in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Forchheimer Straße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam stellte er einen frischen Unfallschaden an der rechten hinteren Türe fest. Der Schaden dürfte rund 2500 Euro betragen. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Bamberg zu melden.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 11.04.2021

Diebstähle

Diebstahl mit präparierter Tasche

HALLSTADT - Mit einer präparierten Tasche betrat am Samstagnachmittag ein vermeintlicher Kunde den Media Markt im Laubanger. Ein Mitarbeiter wurde auf den Mann aufmerksam, da das Mitführen von Taschen im Markt nicht gestattet ist. Nachdem er den Mann angesprochen hatte, stellte er fest, dass die Tasche speziell präpariert war, um die Diebstahlsicherungen zu umgehen. Die daraufhin verständigte Polizeistreife stellte beim Täter zwei entwendete Mobiltelefone im Gesamtwert 370,- Euro und die präparierte Tasche als Tatmittel sicher. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten die Beamten ein weiteres, entwendetes Mobiltelefon sicherstellen. Der 37-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Sachbeschädigungen

Verkehrsspiegel beschädigt

BAUNACH - Wegen Sachbeschädigung an einem Verkehrsspiegel ermittelt die Polizeiinspektion Bamberg-Land zu einem Vorfall, der sich in der Nacht vom Freitag auf Samstag ereignete. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte den in der Bamberger Straße 13 befindlichen Verkehrsspiegel, indem er das Spiegelglas einschlug und die Eisenstange verbog. Der Sachschaden wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Täter werden durch die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

Körperverletzung

Streit unter Fernkraftfahrern endet mit Handgreiflichkeiten

BREITENGÜßBACH - Am Samstagabend gerieten im Gewerbepark drei männliche Fernkraftfahrer in einen zunächst verbalen Streit. Aus bislang unbekannten Gründen, schlugen die beiden 36- und 29-Jährigen Männer dem 30-Jährigen plötzlich, während des Streits, gemeinschaftlich mit den Fäusten ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen erlitt. Alle drei Personen waren hierbei nicht unerheblich alkoholisiert. Die beiden Schläger müssen sich nun wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Verkehrsunfallfluchten

Flucht nach Wendemanöver

BUTTENHEIM - Lackschäden in Höhe von 500,- Euro hatte ein Verkehrsunfall am Samstagabend, um 19:25 Uhr, auf Höhe der AGIP-Tankstelle „Im Gewerbepark 32“ zur Folge, nach welchem die Unfallverursacherin mit ihrem blauen Hyundai die Flucht ergriff. Auf Grund eines plötzlichen, nicht angekündigten Wendemanövers des vorausfahrenden Hyundais musste der 35-Jährige Fahrer eines grauen Ford Fiesta nach rechts ausweichen und kollidierte hier mit einem Stein neben der Fahrbahn. Trotz Hupen, setzte die Führerin des blauen Hyundai die Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet um Hinweise auf die Unfallverursacherin, welche unter der Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen werden.