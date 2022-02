Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 27.02.2022

Diebstahlsdelikte

Geldbeutel am Grünen Markt entwendet.

Bamberg. Am 26.02.2022, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30, Uhr entwendete ein Unbekannter den Geldbeutel aus dem Einkaufsbeutel einer 60 Jahre alten Passantin. Diese musste sich kurzzeitig um ihr Enkel kümmern. Der Unbekannte nutzte diese Gelegenheit und entnahm den Geldbeutel der Frau aus ihrem Einkaufsbeutel und verschwand unerkannt. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg Stadt zu melden.

Rucksack in der Promenadenstraße gestohlen.

Bamberg. Am 16.06.2022, in der Zeit von 17:50 Uhr bis 17:52 Uhr verließ eine 55 Jahre alte Frau ein Geschäft in der Promenadenstraße. Dort legte sie ihren Rucksack ab, um ihr Fahrrad zu entsperren. Als sie sich wieder umdrehte hatte ein Unbekannter die Gelegenheit genutzt und den schwarzen Rucksack der Dame entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sonstiges

Rauschgift bei Kontrolle am Bahnhof aufgefunden.

Bamberg. Im Rahmen einer Kontrolle durch zivile Beamte im Bereich des Bahnhofs Bamberg fiel eine Gruppe von Personen auf, welche offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Bei der anschließenden Überprüfung konnten bei einer 18 Jährigen und einem 17 Jährigen jeweils eine geringe Menge an Marihuana aufgefunden werden.

Körperverletzung im Bereich der Kleberstraße.

Bamberg. Am 27.02.2022, gegen 03:00 Uhr hatte ein junger Mann in einer Wirtschaft in der Kleberstraße, für ein kurzes Nickerchen den Kopf auf den Tisch gelegt. Dies nutzte ein anderer Gast der Wirtschaft, um den Schlafenden zu ärgern. Ein Begleiter des Schlafenden missfiel dies offensichtlich. Nach dem Austausch eines Wadentritts und einiger deftiger Worte artete die Streiterei in einer wechselseitigen Körperverletzung aus. Eine entsprechende Anzeige wurde durch die Polizei Bamberg Stadt aufgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.02.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Wegen Diebstahl wird ein 29-jähriger angezeigt. Der junge Mann hatte am Freitag am ZOB eine abgestellte Plastiktüte mit Inhalt, Wert ca. 20,- Euro, entwendet gehabt, war dabei aber beobachtet worden. Die Tasche konnte die Geschädigte wieder in Empfang nehmen.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Beim Graffitisprühen wurde am Freitagnachmittag ein 30-jähriger erwischt. Der Sprayer hatte am Weegmannufer zwei Symbole gesprüht, war dabei aber von einem Zeugen beobachtet worden. Der entstandene Schaden wird auf 200,- Euro geschätzt.

Unfallfluchten

Bamberg. Eine Unfallflucht wurde aus der Wildensorger Straße gemeldet. Hier wurde innerhalb der letzten Woche ein geparkter VW Passat angefahren, der hinterlassene Schaden summiert sich auf 800,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ebenfalls von der Unfallstelle geflüchtet war dann am Freitag, gegen 21.25 Uhr, ein 20-jähiger in der Moosstraße. Der Bamberger hatte beim Einparken einen geparkten Opel angefahren, war dann aber einfach von der Unfallstelle weggegangen. Er konnte im Nachgang ermittelt werden, der Gesamtschaden wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Sonstiges

Bamberg. Einen Joint rauchte am Freitag, gegen 21 Uhr, ein 22-jähriger in der Bamberger Innenstadt. Dabei wurde er aber von einer Polizeistreife beobachtet. Die Folge ist nun, dass er wegen eines Rauschgiftdelikts angezeigt wird.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 26.02.2022

Diebstähle

Paket aus Treppenhaus entwendet

SCHEßLITZ. Bereits im Zeitraum vom 04.02.2022 bis 07.02.2022 wurde aus einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Straße Ellertal ein Paket entwendet. Das Paket wurde vor einer Praxistür abgelegt. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0951/9129-310.

Beim Ladendiebstahl erwischt

SCHEßLITZ. Am Freitagvormittag wurde in einem Supermarkt in der Straße Brandäcker eine Frau beobachtet, welche mehrere Artikel in einem Korb verstaute und abdeckte. Anschließend passierte sie den Kassenbereich ohne die Waren zu bezahlen. Als sie angesprochen wurde, stellte sich heraus, dass sie Artikel im Wert von 23 Euro entwendet hatte. Zudem wurde nach Sichtung der Videoaufzeichnungen festgestellt, dass die gleiche Dame bereits am Samstag zuvor vier Flaschen Sekt entwendete. Gegen die 67-jährige Dame wurden nun Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl eingeleitet.

Verkehrsunfälle

RECKENDORF. Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von ca. 42.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmittag in Reckendorf ereignete. Gegen 11:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Mercedes Vito die Hauptstraße von Baunach kommend in Richtung Laimbach. Ihm entgegen kam ein 53-jähriger Lkw-Fahrer samt Anhänger. Der Fahrer des Mercedes Vito kam im Bereich der Ortsmitte offensichtlich aus Unachtsamkeit auf die linke Fahrbahnseite und prallte mit seiner linken Fahrzeugfront gegen den Anhänger des Lkw-Fahrers. Hierbei wurde ein Reifen des Anhängers stark beschädigt. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Mercedes Vito leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Mercedes Vito wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, am Mercedes Vito in Höhe von ca. 40.000 Euro.

