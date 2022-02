Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 19.02.2022

Unfallfluchten

Silberner Opel Astra im Bamberger Berggebiet beschädigt.

Bamberg. Am 18.02.2022, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, parkte eine 19 Jahre Frau ihren Pkw Opel Astra vor dem Geschäft „Futterhaus“ in der Würzburger Straße in Bamberg. In diesem Zeitraum beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug mit seinem Pkw und entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen für den Vorfall werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Sonstiges

Flüchtiger Radfahrer führt Rauschgift mit sich.

Bamberg. Durch eine Flucht versuchte sich am 19.02.2022, gegen 01:50 Uhr, ein 38 Jahre alter Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Diese konnte durch die kontrollierenden Beamten aber bereits nach einigen Metern beendet werden. Der Grund für das auffällige Verhalten war schnell gefunden. Offensichtlich führte der Mann ein kleines Sammelsurium an verschiedenen Rauschgiften mit sich.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay