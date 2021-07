Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 31.07.2021

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Ein 17-Jähriger Bamberger wurde am 30.07.2021 beim Ladendiebstahl von gleich 3 Flaschen Vodka im Kaufland betroffen. An der Kasse zahlte er lediglich eine Dose Energie. Ihm erwartet jetzt eine Anzeige wegen Ladendiebstahl nicht geringwertiger Sachen zudem ein Hausverbot. Nach Anzeigenaufnahme wurde der 17-Jährige an seine Mutter übergeben.

BAMBERG. Gegen 21:50 Uhr wurde in der Pödeldorfer Straße ein 19-Jähriger aus dem Bamberger Osten einer Kontrolle unterzogen, in zwei neuwertigen Rücksäcken wurden mehrere hochwertige Sportklamotten und Schuhe im geschätzten Wert von 500,- Euro aufgefunden. Da der Herr keinerlei Kaufbelege nachweisen konnte und über die Herkunft widersprüchliche Angaben machte wurden die Kleidungsstücke der Marken Adidas und Puma sichergestellt. Gegen den Herrn wird nun wegen Verdachts des Diebstahles ermittelt.

Sachbeschädigung:

Bamberg. Am Freitagnachmittag kam es am Vorplatz vor dem Teegut am Bahnhof zu einer Sachbeschädigung an einem E-Bike. Hier trat ein bislang Unbekannter Täter im Zeitraum von 13:15 Uhr bis 17:50 Uhr einen Fahrradständer eines dort abgestellten Fahrrades ab. Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der PI Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 zu melden.

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Freitag kam es gegen 20:00 Uhr am Unteren Leinritt zu einem Unfall unter Einfluss von berauschenden Mitteln. Hier touchierte ein 37 - Jähriger Fahrradfahrer einen geparkten Pkw. Es entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 3000,- Euro. Da der Fahrradfahrer drogenbedingte Auffälligkeiten zeigte, folgte eine Blutentnahme. Es erwartet ihn nun neben dem Verkehrsunfall eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Sonstiges

Auch in der Freitagnacht kam es wieder zu Verstößen gegen das geltenden Alkoholkonsumverbot in der der Bamberger Innenstadt. Hier wurden einige Anzeigen geschrieben, sowie bei einer Gruppe die sich besonders laut und uneinsichtig zeigte eine Musikbox sichergestellt.

Ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Haßberge zeigte sich hier auf der Unteren Brücke gegen 02:40 Uhr derart uneinsichtig bezüglich dem herrschenden Alkoholverbot, dass er trotz Aufforderung der vor Ort befindlichen Polizeibeamten dies zu unterlassen, weiter Alkohol konsumierte und einem Platzverweis nicht nachkam. Er ging zudem aggressiv gegen die Beamten vor und beleidigte diese, was letztendlich mit einer Ingewahrsamnahme und Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle endete. Ihn erwartete nun neben der Ordnungswidrigkeit nach dem IfSG und dem Stadtrecht eine Anzeige wegen Beleidigung von Polizeibeamten

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Samstag, 31.07.2021

Verkehrsunfälle

Unfallursache Vorfahrtsmissachtung

HALLSTADT; Ein Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag an der Autobahnausfahrt Hallstadt ereignete. Ein 53jähriger VW-Polo-Fahrer war von der Abfahrt der Autobahn auf die Bundesstraße 4 eingefahren, wobei es zum Zusammenstoß mit einem 38jähriger VW-Passat-Fahrer kam. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Schlüsselbeinbruch erlitten

ZECKENDORF; Mit schweren Verletzungen musste ein 37jähriger Radfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war mit einigen Bekannten am Freitagabend während einer Radtour im Ortsbereich von Zeckendorf gestürzt. Ein Fremdverschulden ist auszuschließen. Sein getragener Helm verhinderte noch gravierendere Verletzungen.

Verkehrsunfallfluchten

2.000 Euro Schaden hinterlassen

BURGEBRACH; Einen Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Unfallverursacher an einem geparkten Pkw. Der Pkw der Geschädigten, ein roter Renault Modus, war entweder vor dem Anwesen in der Kapsweyerer Straße oder im Ortsbereich von Hallstadt angefahren und dabei im Frontbereich beschädigt worden. Der Unfall dürfte sich zwischen vergangenen Dienstag bis Donnerstag zugetragen haben. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Schwarzer BMW angefahren

HALLSTADT; Zwischen Donnerstagnacht und Freitagabend wurde ein in der Seebachstraße vor dem Anwesen geparkter Pkw angefahren, der Unfallverursacher entfernte sich unerkannt. An dem schwarzen BMW entstand im Bereich der vorderen Stoßstange ein Schaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Hinweise werden auch hier von der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen genommen.

Sonstiges

Beim Handy-Telefonieren aufgefallen

BAMBERG; Da er während der Fahrt im Bereich der Forchheimer Straße mit seinem Handy telefonierte, wurde am Freitagabend ein 64jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Eine in der Dienststelle durchgeführte gerichtsverwertbare Atemalkoholkontrolle ergab 0,84 Promille. Auf den Pkw-Fahrer kommt nun ein Bußgeldverfahren mit anschließendem Fahrverbot zu.

