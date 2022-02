Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 26.02.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Wegen Diebstahl wird ein 29-jähriger angezeigt. Der junge Mann hatte am Freitag am ZOB eine abgestellte Plastiktüte mit Inhalt, Wert ca. 20,- Euro, entwendet gehabt, war dabei aber beobachtet worden. Die Tasche konnte die Geschädigte wieder in Empfang nehmen.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Beim Graffitisprühen wurde am Freitagnachmittag ein 30-jähriger erwischt. Der Sprayer hatte am Weegmannufer zwei Symbole gesprüht, war dabei aber von einem Zeugen beobachtet worden. Der entstandene Schaden wird auf 200,- Euro geschätzt.

Unfallfluchten

Bamberg. Eine Unfallflucht wurde aus der Wildensorger Straße gemeldet. Hier wurde innerhalb der letzten Woche ein geparkter VW Passat angefahren, der hinterlassene Schaden summiert sich auf 800,- Euro. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ebenfalls von der Unfallstelle geflüchtet war dann am Freitag, gegen 21.25 Uhr, ein 20-jähiger in der Moosstraße. Der Bamberger hatte beim Einparken einen geparkten Opel angefahren, war dann aber einfach von der Unfallstelle weggegangen. Er konnte im Nachgang ermittelt werden, der Gesamtschaden wird auf 4000,- Euro geschätzt.

Sonstiges

Bamberg. Einen Joint rauchte am Freitag, gegen 21 Uhr, ein 22-jähriger in der Bamberger Innenstadt. Dabei wurde er aber von einer Polizeistreife beobachtet. Die Folge ist nun, dass er wegen eines Rauschgiftdelikts angezeigt wird.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay