Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 18.04.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Samstag wurde im Zeitraum von 16 bis 22 Uhr das Kennzeichen eines Pkw gestohlen. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug in der Gereuthstraße geparkt. Gegen 22 Uhr stellte er schließlich das Fehlen des vorderen Kennzeichens fest. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0951/ 9129-210 von der Polizei entgegengenommen.

BAMBERG. Sonntag früh um kurz vor 7 Uhr wurde ein 18-jähriger Mann dabei beobachtet, wie er am Bahnhof nach unverschlossenen Fahrrädern Ausschau hielt. Nachdem er fündig wurde, entfernte er sich mit dem Rad in Richtung Innenstadt. Hier konnte er von der Polizei aufgehalten werden. Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige aufgrund des Diebstahls.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Sonntag zwischen 13 und 15.40 Uhr wurde an der Dr. Robert-Pfleger-Straße ein Pkw Mitsubishi angefahren. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Ausparken gegen die Front des Fahrzeuges. Es entstand ein Sachschaden von 1200 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0951/ 9129-210 bei der Polizei zu melden.

BAMBERG. Am Samstagabend wurde in der Tiefgarage Geyerswörth ein geparkter VW beschädigt. Der Fahrzeugführer hatte den Pkw um 18.45 Uhr abgestellt. Als er um 23.20 Uhr wieder an das Fahrzeug zurückkam, stellte er einen Schaden an der Fahrertür fest. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR. Täterhinweise nimmt die Polizei Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/ 9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 18.04.2022

Sachbeschädigungen

BAUNACH. Ein 26-jähriger Mann und sein 15-jähriger Begleiter setzten einen Mülleimer in Brand, der neben einer Kapelle, die sich an der Bundesstraße 279 befindet, aufgestellt war.

Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Die Täter flüchteten und konnten im Nahbereich von der Polizeistreife der Polizeiinspektion Bamberg-Land festgenommen werden. Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Glücklicherweise entstand kein weiterer Brandschaden. Beide Täter werden wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung zur Anzeige gebracht.

Verkehrsunfallfluchten

BURGEBRACH. Am Samstag wurde im Zeitraum 12 bis 20.15 Uhr ein auf einem Kundenparkplatz in der Steigerwaldstraße geparkter weißer Pkw der Marke BMW angefahren. Der noch unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Als die 30-jährige Geschädigte zu ihrem geparkten Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass Kratzer und Lackschäden am linken hinteren Kotflügel vorhanden waren und die linke hintere Felge beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310.

Sonstiges

HIRSCHAID. Am späten Sonntagabend wurde im Rahmen eines Polizeieinsatzes bei dem 28-jährigen Fahrer eines schwarzen Pkw der Marke Mercedes drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, als dieser auf einem Parkplatz eines Möbelmarktes mit seinem Pkw unterwegs war. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Der Weiterfahrt wurde unterbunden und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Den 28-jährigen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld von 500 Euro und 1 Monat Fahrverbot.

