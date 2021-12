Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.12.2021

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Am Mittwochabend bemerkte eine Autofahrerin, dass ihr geparkter Pkw, Ford, einen Schaden am linken hinteren Radkasten aufwies. Das Fahrzeug hatte sie etwa nur 3 Stunden zuvor gegen 18:45 Uhr in der Luitpoldstraße abgestellt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne einen Hinweis zu hinterlassen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallfluchten, die sich am Mittwochabend, zwischen 18:45 Uhr und 22 Uhr, ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129 310, in Verbindung zu setzen.

STEGAURACH. Ein Lkw fuhr am Mittwochvormittag beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne. Anschließend wurde der verursachte Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro durch den noch unbekannten Fahrer begutachtet, ehe er ohne weiteres seine Fahrt fortsetzte. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Diebstahl

ALTENDORF. Ein Kupferdieb schlug an der Kläranlage Altendorf-Buttenheim zu. Hier entwendeten der bislang unbekannte Täter ca. 16 Meter Kupferfallrohre, sowie etwa 2 m² einer Kupferverkleidung. Der Beuteschaden wird auf insgesamt ca. 700 Euro geschätzt. Bei der Aktion wurde ebenfalls ein Zaun beschädigt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100 Euro. Wem sind zur Tatzeit verdächtigte Personen am Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

