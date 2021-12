Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 19.12.2021

Familienladendiebstahl

BAMBERG. Am Samstagnachmittag wurde eine dreiköpfige Familie beim Ladendiebstahl in einem Drogeriemarkt in der Franz-Ludwig-Straße beobachtet. Die Familie hatte Schmuck im Wert von rund 80 Euro eingesteckt ohne diesen an der Kasse zu bezahlen. Mutter, Vater und Kind werden nun wegen Ladendiebstahl angezeigt.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Unbekannte haben in der Nacht vom 17.12.2021 auf den 18.12.2021 eine Hausfassade in der Straße Am Zwinger mit schwarzer Farbe beschmiert. Der unleserliche Schriftzug hatte Ausmaße von rund 2 Quadratmetern, der Schaden dürfte bei rund 600 Euro liegen.

BAMBERG. Im Laufe des Samstages wurden an mehreren in der Schützenstraße geparkten Pkw Schriftzüge mit Wachsmalkreide angebracht. Bisher konnte an den Pkw kein Schaden festgestellt werden, da das Wachst rückstandslos zu entfernen war. Hinweise auf den Schmierfink nimmt die Polizei Bamberg Stadt entgegen.

Unfallflucht

BAMBERG. Am Samstag wurde im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 14:45 Uhr in der Sandstraße ein grauer Pkw BMW von einem bislang unbekannten anderen Fahrzeug angefahren. Anhand der Unfallspuren ist von einem gelben Verursacherfahrzeug auszugehen. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg Stadt entgegen.

Coronakontrollen

BAMBERG. Auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden durch die Polizei Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung der Stadt Bamberg durchgeführt. Rund ein Dutzend Personen wurden beanstandet weil sie gegen das Alkoholverbot im Innenstadtbereich verstoßen haben.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 19.12.2021

Diebstähle

BAUNACH. In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte in der Marquard-Roppelt-Straße von einer Arbeitsmaschine drei Magnetschilder. Die Schilder tragen die Aufschriften „Baustelle“ und „Streckenkontrolle“. Der Wert der Schilder wurde auf insgesamt Einhundert Euro beziffert. Hinweise zu dem oder der Täter und zum Verbleib der Schilder erbittet die Polizei unter der Ruf.-Nr. 0951/91 29 310.

Sonstiges

GUNDELSHEIM. Einer Polizeistreife fiel am späten Samstagabend in der Hallstadter Straße ein 14-jähriger Jugendlicher auf, von dem bekannt war, dass er sich aufgrund behördlicher Anordnung eigentlich zu Hause in Quarantäne aufzuhalten habe. Er wurde seiner Mutter übergeben und nochmals über die Wichtigkeit der Einhaltung der Quarantäne belehrt. Der Vorfall wird der Gesundheitsbehörde angezeigt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 18.12.2021

Diebstahlsdelikte

Ladendiebstähle

BAMBERG. Zum wiederholten Mal wurde am Freitagnachmittag eine 17-jährige beim Ladendiebstahl ertappt. Diesmal hatte sie in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt hochwertige Kleidung im Wert von fast 500 Euro entwendet. Dabei wurde sie allerdings von einem Detektiv beobachtet. Wegen der zahlreichen Delikte, in kurzer Zeit, wurde nun die Durchführung eines beschleunigten Jugendverfahrens bei der Staatsanwaltschaft Bamberg angeregt.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitagabend gegen 18.15 Uhr kam es am Radweg in der Graf-Arnold-Straße im Babenberger Viertel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelecfahrer und einem geparkten schwarzen VW Golf. Der Golffahrer und sein Beifahrer saßen bei dem Unfall noch in dem Fahrzeug. Der Radfahrer kam von hinten, wollte links am Pkw vorbei und berührte jedoch die linke Fahrzeugseite des Autos, wodurch ein Schaden von ca. 200 Euro entstand. Die beteiligten unterhielten sich noch über die Schadensregulierung, als jedoch der Radfahrer feststellte, dass die Polizei gerufen werden sollte, entfernte er sich in Richtung Stegaurach. Die Zeugen beschreiben den Mann als ca. 40 Jahre alt, dick, um die 175 cm groß, Vollbärtig. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0951/9129210 von der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt erbeten.

Sonstiges

Betrunkener Radfahrer flüchtet vor Kontrolle

BAMBERG. Am frühen Samstagmorgen wurde ein 24-jähriger von einer Streife der PI Bamberg-Stadt in der Brennerstraße gesichtet. Er war mit dem Rad stadteinwärts unterwegs und fiel den Beamten auf, weil er die gesamte Fahrbahnbreite der Brennerstraße benötigte. Als er einer Kontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete er in Richtung Zollnerstraße. An der Kreuzung kippte er allerdings um und fiel auf die Fahrbahn. Ein durchgeführter Alkotest erbrachte einen Wert von 1,6 Promille. Weiterhin gestand er den Einsatzkräften, dass er über den ganzen Tag auch noch Marihuana konsumiert hatte. Eine Blutentnahme im Krankenhaus war die Folge, ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

Falschem Microsoft-Mitarbeiter auf den Leim gegangen

BAMBERG. Opfer eines betrügerischen Angriffs wurde ein älteres Ehepaar in Gaustadt am Freitagmorgen. Während ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter den Ehemann in ein langes Gespräch verwickelte, lud die Ehefrau auf Anweisung eine App auf den Computer, mit dem die unbekannten Täter kompletten Fernzugriff erlangten. Ob dabei Schaden verursacht wurde, muss noch ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt warnt eindringlich vor einer Häufung von gefaketen Anrufen bei älteren Bürgern in der letzten Zeit.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Samstag, 18.12.2021

Diebstähle

ALTENDORF. Von Montag auf Freitag entwendeten Unbekannte Täter am Sportgelände Teile der Dachrinne des Vereinsheims. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Einbrüche

GUNDELSHEIM. Am Freitag, in der Zeit von 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, wurde durch einen Unbekannten Täter die Tür zum Lager eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße aufgebrochen. Es wurden Waren entwendet, der Entwendungsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfälle

ZAPFENDORF. Am Freitagmorgen befuhr ein 56-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße BA6 bei Zapfendorf. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und das Fahrzeug blieb im Graben auf der Seite liegen. Der Fahrer war nach dem Unfall unverletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Unfallursächlich war offenbar eine nicht angepasste Geschwindigkeit.

STRULLENDORF. Am Freitag, gegen 07:00 Uhr, wollte ein 36-Jähriger auf der Staatsstraße 2188, kurz vor Leesten, einen Schulbus überholen und übersah dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer konnte selbst noch nach links ausweichen, sodass es zwar zum Unfall, aber zu keinem Frontalzusammenstoß kam. Der Unfallverursacher und die 25-jährige Unfallgegnerin blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

OBERHAID. Am Freitagabend stieß ein 46-Jähriger beim Einparken mit seinem Pkw gegen das hinter ihm stehende Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Der Unfallfahrer stand, wie sich bei der Unfallaufnahme durch die Polizei herausstellte, unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert über 1,6 Promille.

Sonstiges

HIRSCHAID. Am Freitagnachmittag rückten die Feuerwehren Hirschaid, Sassanfahrt, Köttmannsdorf und Röbersdorf zu einem Garagenbrand nach Juliushof aus. Als Brandursache konnte nach bisherigem Sachstand ein technischer Defekt an einem Kühlschrank ausgemacht werden. Der entstandene Sachschaden wurde vorerst mit 5000 Euro angegeben. Es waren ca. 60 Einsatzkräfte vor Ort.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa