Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 06.11.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrrad im Studentenwohnheim entwendet.

Bamberg. In der Zeit vom 27.10.2022 zum 02.11.2022 entwendete ein Unbekannter das gesicherte Fahrrad einer Studentin, welches diese in einem Abstellraum des Studentenwohnheims „An der Spinnerei“ abgestellt hatte. Das schwarze Fahrrad mit auffälligen neonfarbenen Schriftzügen hat einen Wert von ca. 400,- Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sportfahrrad in der Josephstraße entwendet.

Bamberg. In der Zeit vom 26.10.2022 auf den 21.11.2022 entwendete ein Unbekannter in der Josephstraße in Bamberg das versperrte Sportrad eines Studenten. Das schwarze Fahrrad der Marke Serious Sonoran hat einen Wert von ca. 400,- Euro. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Ladendieb klaut Nahrungsmittel.

Bamberg. Am 05.11.2022, gegen 13:55 Uhr, entwendete ein 31 Jahre alter Mann mehrere Lebensmittel im Wert von ca. 18,- Euro, in einem Lebensmittelmarkt in der Memmelsdorfer Straße in Bamberg. Einen Angestellten war aufgefallen, dass der Mann mehrere Waren an sich genommen und in seiner Tasche versteckt hatte und das Geschäft verließ, ohne zu zahlen.

Geklautes Handy bringt kein Glück.

Bamberg. Am 05.11.2022, in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:00 Uhr, entwendete ein 22 Jahre alter Mann in einer Bamberger Bar die Jacke und das Mobiltelefon eines anderen Gastes. Anschließend fuhr er direkt nach Nürnberg, um das Mobiltelefon zu verkaufen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da das Mobiltelefon bereits durch den Bestohlenen gesperrt worden war. Als er daraufhin wieder heimfuhr, erschienen der Bestohlene und kurz darauf die Polizei bei ihm. Was der Dieb nicht wusste war, dass das Mobiltelefon im Wert von 1.200,- Euro mittlerweile getrackt wurde und so der Standort ermittelt werden konnte.

Sachbeschädigungen

Autoscheibe in der Jägerstraße in Bamberg beschädigt.

Bamberg. In der Nacht vom 05.11.2022 auf den 06.11.2022 beschädigte Unbekannter die Heckscheibe an einem, in der Jägerstraße in Bamberg geparkten, roten Pkw Fiat. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro. Zeugen für diesen Vorfall werden gebeten sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der 0951/9129-210 zu melden.

Verkehrsunfälle

E-Scooter Unfall.

Bamberg. Am 05.11.2022, gegen 18:19 Uhr, befuhr eine 52 Jahre alte Frau mit ihrem E-Scooter die Promenadestraße in Bamberg. Als sie diesen abstellen wollte betätigte sie aus Versehen den Gashebel. Vor Schreck fiel die Fahrerin dann von dem E-Scooter und verletzte sich am Arm. Während der E-Scooter unbeschädigt blieb, musste die Fahrerin ihre Verletzungen im Krankenhaus behandeln lassen.

Sekundenschlaf führt zu Unfall.

Bamberg. Am 06.11.2022, gegen 01:00 Uhr, befuhr eine 62 Jahre alte Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw VW den Unteren Kaulberg in Bamberg in Richtung Innenstadt. Aufgrund eines Sekundenschlafes kam sie nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Treppengeländer. Am Fahrzeug und am Treppengeländer entstand jeweils ein Schaden von ca. 3.000,- Euro. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt.

Unfallfluchten

Unfallflucht in der Josephstraße/Bamberg.

Bamberg. Am 25.11.2022, in der Zeit zwischen 01:00 Uhr bis 06:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer ein in der Josephstraße geparkten silbernen BMW. Um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 500,- Euro kümmerte er sich nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Sonstiges

Zuviel Alkohol am Morgen.

Bamberg. Am 05.11.2022, gegen 07:20 Uhr, fiel einem Verkehrsteilnehmer ein möglicherweise betrunkener Autofahrer auf, der auf dem Berliner Ring in Bamberg unterwegs war. Eine Überprüfung dieser Mitteilung durch eine Streife der Bamberger Polizei bestätigte den Verdacht des Zeugen. Nachdem bei dem Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von über 1,2 Promille festgestellt wurde, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. Seinen Führerschein behielt die Polizei.

Vandalen im Schrebergarten in der Nürnberger Straße.

Bamberg. In der Zeit vom 04.11.2022 auf den 05.11.2022 drangen Unbekannte in einen Garten und die dazugehörige Gartenhütte in der Schrebergartenanlage in der Nürnberger Straße in Bamberg ein und hinterließen dort eine größere Menge Unrat. Zeugenbeobachtungen hierzu nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Alkohol auf E-Scooter:

Bamberg. Am 05.11.2022, gegen 22:43 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, im Bereich des Wilhelmsplatz in Bamberg, zwei E-Scooter Fahrer. Alkoholtests ergaben jeweils Werte jenseits der 0,25 mg/l Grenze, was zur Folge hatte, dass beide Fahrer einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest durchführten und den weiteren Weg zu Fuß fortsetzten. Beide erwarten nun ein Bußgeld und ein mindestens einmonatiges Fahrverbot.

Bei einer weiteren Kontrolle, am 06.11.2022, gegen 04:16 Uhr, konnte ein 22 Jahre alter Mann dabei beobachten werden, wie er im Bereich einer Diskothek in Hallstadt mit einem E-Scooter herumfuhr. Da ein Atemalkoholtest einen Wert über 1,2 Promille ergab, musste der Fahrzeugführer sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Anzeige zu einer Trunkenheit im Straßenverkehr wurde aufgenommen.

Taxifahrer beleidigt und dann Fahrpreis nicht gezahlt.

Bamberg. Am 06.11.2022, gegen 01:25 Uhr, bestieg ein Unbekannter ein Taxi und wollte heimgefahren werden. Bei der anschließenden Taxifahrt erbrach sich der Fahrgast, aufgrund seiner Alkoholisierung, jedoch im Taxi und es kam zum Streit mit dem Taxifahrer. Der Fahrgast stieg dann aus und spuckte den Taxifahrer an. Anschließend flüchtete er zu Fuß im Bereich der Autobahnbrücke an der Memmelsdorfer Straße. Das Fahrgeld in Höhe von ca. 19,00 Euro blieb er dem Taxifahrer schuldig. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Zeugenaufruf nach Körperverletzung vor dem Tonwerk.

Bamberg. Aus nichtigen Gründen kam es am 06.11.2022, gegen 03:00 Uhr, vor dem Tonwerk in der Pödeldorfer Straße in Bamberg zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Bereits in der Diskothek kam es zu einem verbalen Streit zwischen den Beteiligten, wobei unter anderem ein Mann eine Frau anspuckte. Diese revanchierte sich dann vor dem Lokal, indem sie den Mann mit ihrem Stöckelschuh auf die Nase schlug. Zeugen, welche das Tatgeschehen aufhellen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Erfolgreiche Fahndung nach gestohlenem Fahrrad.

Bamberg. Bei einer Fahrradüberprüfung im Bereich des Bamberger Ostens konnte festgestellt werden, dass das Fahrrad eines 23 Jahre alten Fahrradfahrers zur Fahndung ausgeschrieben war. Anhand der Fahrradrahmennummer stellte sich heraus, dass das Fahrrad im Bereich Würzburg entwendet worden war. Weitere Ermittlungen sind hierzu notwendig.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 05.11.2022

Diebstahlsdelikte

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, fiel in einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt ein Mann auf, welcher sich dort verdächtig verhielten. Als die Personen das Geschäft verließen, schlug die Alarmanlage an. Im Rucksack konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden. Nach einem Besuch auf der Polizeidienststelle konnte der Mann wieder entlassen werden.

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitagvormittag, zwischen 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es im Bereich Gaustadter Hauptstraße vor der Bäckerei Ohland zu einer Unfallflucht. Eine BMW Fahrerin stößt beim Einparken gegen einen bereits dort geparkten Seat. Die Unfallverursacherin wird bei ihrem Bäckereibesuch noch auf den Unfall angesprochen, verlässt aber trotzdem die Unfallstelle ohne sich um weiteres zu kümmern. Aufgrund aufmerksamer Zeugen ist jedoch eine Beschreibung der Fahrerin, sowohl deren Kennzeichen gesichert. Es entstand ein Schaden von mindestens 500,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 05.11.22

Diebstähle

HALLSTADT. Einer 51-Jährigen wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr das Mobiltelefon auf dem Realparkplatz in der Emil-Kemmer-Straße gestohlen. Das Handy legte die Dame kurzzeitig auf die Motorhaube ihres Pkw und ließ es dort versehentlich liegen. Als sie losfuhr erkannte sie jedoch ihr Missgeschick und blieb ein kurzes Stück später stehen. Trotz intensiver Absuche konnte das Mobiltelefon nicht mehr aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Nummer 0951/9129-310 zu melden.

Sonstiges

HALLSTADT. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bekam in den frühen Samstag Morgenstunden einen heftigen Streit zwischen zwei Diskobesuchern in der Michelinstraße mit. Um den Streit zwischen einem 19-Jährigen und einer bislang unbekannten Dame zu schlichten, ging die Security-Mitarbeiter dazwischen. Der alkoholisierte 19-Jährige schlug dem Helfen daraufhin mit der Hand gegen die linke Gesichtshälfte und verletzte diesen leicht. Ein Rettungsdienst war glücklicherweise nicht nötig. Der junge Mann wurde des Platzes verwiesen und muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 05.11.2022

Landkreis Bamberg

Diebstahlsdelikte

Dieseldiebstahl auf Autobahnparkplatz

A 73/Hallstadt Vom späten Freitagabend bis Samstagmorgen wurden auf der A 73, am Parkplatz Zückshuter Forst Fahrtrichtung Süden, ein Sattelzug von Unbekannten angegangen und, nach Aufbrechen des Tankdeckels, aus den Kraftstofftanks insgesamt rund 500-600 Liter Diesel im Wert von ca. 1200 Euro abgepumpt. Der Fahrer schlief in seiner Fahrerkabine und hat davon nichts mitbekommen. Die Autobahnpolizei bittet unter T. 0951/9129-510 um Zeugenhinweise.

Unfallfluchten

Nach Kollision weitergefahren

A 73/Strullendorf Am frühen Freitagabend fuhr der Fahrer eines blauen VW Golf auf dem linken Fahrstreifen der A73, Richtung Norden. Hinter ihm befand sich der unbekannte Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia mit auffälliger Warnmarkierung, ähnlich einem Baustellenfahrzeug. Zwischen den Anschlussstellen Hirschaid und Bamberg-Süd fuhr der unbekannte Pkw-Führer des Skoda sehr dicht auf und überholte den vor ihm fahrenden Pkw anschließend rechts. Beim erneuten Wechseln auf den linken Fahrstreifen touchierte er den blauen VW Golf. Bei der seitlichen Kollision entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro am VW. Der Fahrer des Skoda Octavia mit Fürstenwalder Kennzeichen (FW-) fuhr danach unbeirrt weiter. Die Autobahnpolizei Bamberg bittet hierzu, unter T. 0951/9129-510, um Zeugenhinweise.

Sonstiges

Ohne Lizenz

A70/Stadelhofen Bei der Kontrolle eines polnischen Kleintransporters auf der A70 auf Höhe der Anschlussstelle Roßdorf am Berg konnte durch Beamte der Autobahnpolizei festgestellt werden, dass dieser kein digitales Kontrollgerät verbaut hatte und der polnische Fahrer auch keine sonstigen Aufzeichnungen seiner Lenk- und Ruhezeiten vorweisen konnte. Zudem bestand für den durchgeführten gewerblichen Transport von Altreifen aus Deutschland nach Polen keine EU-Transportlizenz. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Sicherheitsleistung erhoben.

