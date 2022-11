Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 05.11.2022

Diebstahlsdelikte

Ladendiebstahl

BAMBERG. Am Freitagabend, gegen 18.15 Uhr, fiel in einem Supermarkt in der Bamberger Innenstadt ein Mann auf, welcher sich dort verdächtig verhielten. Als die Personen das Geschäft verließen, schlug die Alarmanlage an. Im Rucksack konnte diverses Diebesgut aufgefunden werden. Nach einem Besuch auf der Polizeidienststelle konnte der Mann wieder entlassen werden.

Verkehrsunfälle

Unfallfluchten

BAMBERG. Am Freitagvormittag, zwischen 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es im Bereich Gaustadter Hauptstraße vor der Bäckerei Ohland zu einer Unfallflucht. Eine BMW Fahrerin stößt beim Einparken gegen einen bereits dort geparkten Seat. Die Unfallverursacherin wird bei ihrem Bäckereibesuch noch auf den Unfall angesprochen, verlässt aber trotzdem die Unfallstelle ohne sich um weiteres zu kümmern. Aufgrund aufmerksamer Zeugen ist jedoch eine Beschreibung der Fahrerin, sowohl deren Kennzeichen gesichert. Es entstand ein Schaden von mindestens 500,- Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 05.11.22

Diebstähle

HALLSTADT. Einer 51-Jährigen wurde am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr das Mobiltelefon auf dem Realparkplatz in der Emil-Kemmer-Straße gestohlen. Das Handy legte die Dame kurzzeitig auf die Motorhaube ihres Pkw und ließ es dort versehentlich liegen. Als sie losfuhr erkannte sie jedoch ihr Missgeschick und blieb ein kurzes Stück später stehen. Trotz intensiver Absuche konnte das Mobiltelefon nicht mehr aufgefunden werden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Nummer 0951/9129-310 zu melden.

Sonstiges

HALLSTADT. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bekam in den frühen Samstag Morgenstunden einen heftigen Streit zwischen zwei Diskobesuchern in der Michelinstraße mit. Um den Streit zwischen einem 19-Jährigen und einer bislang unbekannten Dame zu schlichten, ging die Security-Mitarbeiter dazwischen. Der alkoholisierte 19-Jährige schlug dem Helfen daraufhin mit der Hand gegen die linke Gesichtshälfte und verletzte diesen leicht. Ein Rettungsdienst war glücklicherweise nicht nötig. Der junge Mann wurde des Platzes verwiesen und muss sich nun wegen vorsätzlicher Körperverletzung verantworten.

