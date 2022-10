Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 23.10.2022

Verkehrsdelikte

BAMBERG. Samstagnacht wurde der Polizei Bamberg von einem Anwohner der Hemmerleinstraße mitgeteilt, dass ein Mann soeben versucht, ein Fahrrad zu stehlen. Der vermeintliche Dieb wurde tatsächlich im Bereich Gönnerstraße / Hemmerleinstraße angetroffen. Er gab an, dass er das mitgeführte Rad im Umkreis von rund 100 Metern gestohlen hätte. Bisher konnte das Rad der Marke Greif keinem Geschädigten zugeordnet werden. Da sich der Verdacht ergab, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde durch die Polizei eine Blutentnahme angeordnet. Hinweise auf den Eigentümer des Rades nimmt die Polizei Bamberg - Stadt entgegen.

Diebstahlsdelikte:

Bamberg. Am Samstagvormittag wurde in einem Verbrauchermarkt in der Promenadestraße ein ca. 40jähriger Mann an der Kasse angesprochen, der im Verdacht stand, Waren in seinen Rucksack beim Bezahlen von nur einer Schachtel Zigaretten nicht vorgezeigt zu haben. Der Mann wurde aggressiv und beleidigte die Angestellten des Marktes. Im weiteren Verlauf schubste und schlug der Unbekannte auf Mitarbeiter ein. Der Mann verließ unerkannt den Markt. Hinweise auf die Identität sowie Zeugenaussagen nimmt die Polizei Bamberg - Stadt entgegen.

BAMBERG. Gegen Samstagmittag wurde eine 23jährige Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Luitpoldstraße ebenfalls bei einem Ladendiebstahl betroffen. Die Waren im Wert von rund 15 Euro konnten vor Ort wieder an den Geschädigten. Im Rahmen der Sachbearbeitung stellte die Polizei fest, dass die Diebin bei der Tatausführung ein Tierabwehrspray mit sich führte, weshalb sich die junge Frau nun wegen Ladendiebstahl mit Waffen verantworten muss.

BAMBERG. Ebenfalls nicht erfolgreich war gegen Nachmittag ein 28jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Bamberger Innenstadt. Er hatte versucht, die Diebstahlsicherung eines Jogginganzuges im Wert von rund 240 Euro zu deaktivieren, indem er Alufolie darum wickeltet. Der aufmerksame Detektiv bemerkte den Diebstahl und übergab den Dieb an die Polizei.

Körperverletzungsdelikte:

BAMBERG. Am Samstagabend ereignete sich im Berggebiet, auf Höhe der dortigen Tankstelle in der Würzburger Straße ein Körperverletzungsdelikt. Der Geschädigte befand sich zu dieser Zeit mit Freunden in der Nähe der Tankstelle als ein Pärchen mit einem unangeleinten, vermutlich, Schäferhund, entgegen kam. Der Hund biss den Geschädigten in den Unterarm. Im weiteren Verlauf attackierte der Schäferhund einen weiteren, kleinen weißen Hund, der zeitgleich mit bislang unbekannten Personen unterwegs war. Die Polizei Bamberg - Stadt bittet um Hinweise auf den Halter des kleineren weißen Hundes und auf die Hundehalter des Schäferhundes. Diese werden wie folgt beschrieben: Mann, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß, kurze, dunkle Haare, kurzer Bart.

Frau: ca. 20-30 Jahre, ca. 1,65 m groß, trug weiße Winterjacke.

Sonstiges:

BAMBERG. Am Sonntagmorgen, gegen ca. 2 Uhr, nahm eine Streife der Polizei Bamberg - Stadt eine Anzeige im Bereich der Sandstraße auf. Ein völlig unbeteiligter Mann mit 60 Jahren Lebenserfahrung, störte die Anzeigenaufnahme immer wieder, sodass ihm ein Platzverweis erteilt werden musste. Da er auch diesem nicht nachkam und immer aggressiver wurde, wurde er in Gewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten mit Kraftausdrücken. Der Mann durfte seinen Rausch in einer Zelle der Polizei Bamberg ausschlafen.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 23.10.2022

Landkreis Bamberg

Verkehrsunfälle

Unfallverursacher gesucht

Breitengüßbach A73 Am Freitagnachmittag fuhr ein unbekannter Kleintransporter bei Breitengüßbach-Süd in Richtung Norden auf die A 73 auf. Hierbei übersah er offensichtlich einen grauen Mitsubishi Pick-up, der vom rechten auf den linken Fahrstreifen ausweichen musste. Es kam zum Zusammenstoß vom Mitsubishi mit einen schwarzen Fiat Punto der am linken Fahrsteifen fuhr, wodurch der Fiat leicht beschädigt wurde. Der Unfallverursacher fuhr weiter. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Die Verkehrspolizei Bamberg sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, unter der Telefonnummer 0951/9129-510.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 22.10.2022

Sachbeschädigungen

Im Tatzeitraum vom 17.10.2022 ab 18:00 Uhr bis zum 21.10.2022 gegen 14:00 Uhr kam es in der Gasfabrikstraße in Bamberg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Der bislang unbekannte Täter zerstach hier alle vier Reifen eines geparkten silbernen Opels.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegen.

Verkehrsdelikte

Fahrt unter Alkoholeinfluss.

Am frühen Samstagmorgen wurde gegen 01:55 Uhr in der Luitpoldstraße ein 29-Jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten sofort starken Alkoholgeruch fest, der anschließen durchgeführte Atemalkoholtest ergab 0,39 mg/l AAK. Somit wurde die Weiterfahrt untersagt, den jungen Mann erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 22.10.2022

Verkehrsunfallfluchten

Hallstadt. Nach einer Parkstreitigkeit fuhr ein 81jähriger Pkw-Fahrer am Freitagabend beim Verlassen eines Privatparkplatzes ein anderes abgestelltes Fahrzeug an. Im Anschluss stieß der Senior noch gegen eine Hausmauer, bevor er seine Fahrt ohne anzuhalten fortsetzte. Die eingesetzten Beamten der Polizeiinspektion Bamberg-Land konnten den Flüchtigen an der Halteranschrift feststellen und mit dem Tatvorwurf konfrontieren. Gegen ihn wird nun wegen eines Vergehens des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Verkehrsunfälle

Heiligenstadt. Am Samstagmorgen, gegen 00:30 Uhr, geriet der 37jährige Fahrer eines Jeep Wrangler in der Verlängerung des Häfnergrabens im Verlauf einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das mit insgesamt vier Personen besetzte Fahrzeug kam im angrenzenden Graben zum Stehen. Fahrer und Beifahrer blieben unverletzt, zwei im Fond sitzende Frauen wurden schwer verletzt. Beide erlitten erhebliche Kopf- und Gesichtsverletzungen und werden stationär behandelt. Da die eingesetzten Beamten am Unfallort Hinweise auf eine Alkoholisierung des Unfallverursachers erlangten, wurde bei diesem eine Blutentnahme angeordnet. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 20.000,- Euro. Die örtliche Feuerwehr unterstützte am Unfallort.

Sonstiges

Stegaurach. Am frühen Samstagmorgen fiel einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Mühlendorf ein Pkw-Fahrer durch seine unsichere Fahrweise auf. Bei einer daraufhin durchgeführten Verkehrskontrolle konnten die Beamten den Grund ausmachen: Der 33jährige Kfz-Führer wies einen Atemalkoholwert von rund 1,4 Promille auf. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Breitengüßbach. Vorausgegangener Cannabiskonsum wurde einem 27jährigen Pkw-Fahrer am späten Freitagabend zum Verhängnis. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle erkannten Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land Hinweise auf drogenbedingte Einschränkungen der Fahrtüchtigkeit. Den Anfangsverdacht konnten sie durch einen positiven Drogenschnelltest erhärten. Der Fahrzeugführer räumte schließlich sowohl den vorausgegangenen Konsum als auch den Besitz von Marihuana ein. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. Das aufgefundene Rauschgift wurde sichergestellt.

Zapfendorf. In der Hauptstraße konnten am Freitagabend Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land im Rahmen einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei einem 34jährigen Fahrer eines Opel Astra feststellen. Die Streifenbesatzung veranlasste daraufhin eine gerichtsverwertbare Atemalkoholmessung. Das Ergebnis mit 0,66 Promille zieht für den alkoholisierten Kfz-Führer ein Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich.

Rattelsdorf. Einen weiteren Verstoß gegen die 0,5 Promille-Grenze konnten Beamte der Polizeiinspektion Bamberg-Land am Freitagabend am Bromberg feststellen. Ein 56jähriger Opel-Fahrer fiel bei einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle durch Alkoholgeruch auch. Bilanz einer gerichtsverwertbaren Atemalkoholmessung mit 0,74 Promille: Bußgeld und Fahrverbot.

