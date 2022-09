Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der PI Bamberg Stadt vom Samstag (24.09.2022)

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Nachmittag des 23.09.2022 konnte ein Mitarbeiter eines Lebensmittelmarktes in der Kirschäckerstraße gleich zwei Ladendiebe feststellen, welche unabhängig voneinander auf Diebeszug waren. So beobachtete der Mitarbeiter zunächst einen 31-Jährigen dabei, wie dieser Hochprozentiges im Wert von 107,88 Euro in seinem Rucksack verstaute und den Kassenbereich passierte, ohne die Artikel zu bezahlen. Zeitgleich befand sich ein 32-Jähriger in dem Laden, der ebenfalls mehrere Artikel im Wert von 23,65 Euro in seinen Rucksack einpackte und das Geschäft ebenso verlassen wollte, ohne die Waren zu bezahlen. Beide Diebe wurden durch den Mitarbeiter gestellt und an die Polizei übergeben. Beide erhalten eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

BAMBERG. Im Zeitraum vom 16.09.2022, 19 Uhr, bis 17.09.2022, 9 Uhr, wurde im Bereich der Pfarrfeldstraße in Bamberg der Katalysator eines dort abgestellten Pkw durch einen unbekannten Täter entwendet. Zeugen, die eventuell Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt unter 0951/9129-210 zu melden.

BAMBERG. Am Nachmittag des 23.09.22 betrat ein Unbekannter ein Fahrradgeschäft in der Dr.-Robert-Pfleger-Straße in Bamberg. Hierbei hatte er es auf ein im Schaufenster ausgestelltes Fahrrad abgesehen. Der Täter nahm das Fahrrad, aus dem Schaufenster und flüchtete aus dem Geschäft in unbekannte Richtung. Das entwendete Fahrrad hat einen Warenwert in Höhe von 3999 Euro. Zeugen, die zur Klärung des Diebstahls beitragen können, werden gebeten sich bei der PI Bamberg-Stadt zu melden.

BAMBERG. Am Abend des 23.09.22 entwendete ein 31-Jähriger in einem Supermarkt in der Forchheimer Straße Whiskey im Wert von 132,93 Euro. Hierbei konnte er allerdings durch einen Mitarbeiter beobachtet werden. Den Whiskey musste der Langfinger daraufhin wieder herausgeben und wurde an die hinzugerufene Polizei übergeben. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

BAMBERG. Im Zeitraum vom 6.8.22 bis 13.9.22 wurde ein Mountainbike der Marke Ghost im Bereich der Schützenstraße in Bamberg durch einen unbekannten Täter entwendet. Das Fahrrad stand in dem Zeitraum unversperrt in einem Carport. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

BAMBERG. Am Abend des 23.9.2022 wollte ein 32-Jähriger noch schnell sein Auto im Hafengebiet in Bamberg waschen. Während des Waschvorgangs hatte er seinen mitgeführten Rucksack außerhalb des Fahrzeugs abgestellt. Nachdem er sein Fahrzeug gewaschen hatte, verließ er die Örtlichkeit wieder, wobei er keinen Gedanken mehr an seinen Rucksack verschwendete und diesen vor Ort vergaß. Im Laufe des Abends fiel ihm zwar ein, dass er seinen Rucksack an der Waschanlage vergessen hatte, allerdings konnte er diesen bei Rückkehr zur Waschanlage nicht mehr vorfinden. Zeugen, die Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich bei der PI Bamberg-Stadt zu melden.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Am 23.09.2022 wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums An der Breitenau in Bamberg ein dort abgestellter Pkw durch einen Unbekannten beschädigt. So wurde die rechte Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand verkratzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag konnten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger von Passanten beobachtet werden, wie diese durch die Franz-Ludwig-Straße zogen und hierbei verschiedene Gegenstände, wie Verteilerkästen, Warnbarken und sonstige Sachen mit Sprühfarbe verzierten. Die Zeugen informierten die Polizei, welche die beiden "Künstler" vor Ort antreffen konnte. Die beiden erwartet nun ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung. Die Sprühdosen mussten sie ebenfalls bei den eingesetzten Beamten abgeben, bevor sie ihren Heimweg antreten durften.

Unfallfluchten

BAMBERG. Am 23.9.22 zwischen 10.54 Uhr und 11.23 Uhr wurde ein Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Straße geparkt war, durch einen unbekannten Verursacher angefahren. Hierbei wurde die Stoßstange an der Front des Fahrzeugs eingedrückt. Nach dem Unfall verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt zu melden.

Sonstiges

BAMBERG. Am Morgen des 24.09.22 wollte ein 18-jähriger Bamberg-Besucher offenbar noch etwas essen, bevor er seinen Heimweg antritt. Er ging deshalb zusammen mit seinem 20-jährigen Begleiter noch in ein Restaurant in der Dominikanerstraße und verlangte etwas zu essen. Als ihm eröffnet wurde, dass das Restaurant bereits geschlossen hat und er die Örtlichkeit wieder verlassen solle, wurde der junge Mann zunehmend aggressiv und weigerte sich zu gehen. Als er nach mehrmaliger Aufforderung schließlich doch das Restaurant verließ, stieß er dabei noch einen Stapel Teller um, welche auf einem Tisch abgestellt waren. Den jungen Herren erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.

Pressebericht der PI Bamberg Land vom Samstag (24.09.2022)

Verkehrsunfälle

ZAPFENDORF. Am Freitagmittag ereignete sich in der Hauptstraße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Der 75-Jährige wurde von einem Pkw erfasst, kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Der Pkw-Fahrer kam aus der Herrngasse und übersah beim Einbiegen in die Hauptstraße den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Es entstand geringer Sachschaden.

ZAPFENDORF. Am Freitagnachmittag fuhr ein 32-Jähriger beim Ausparken auf einem Kundenparkplatz im Oberweg mit seinem Pkw gegen ein anderes Fahrzeug. Beim Unfallverursacher bestand der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss gefahren war. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde daher eine Blutentnahme angeordnet. Ein Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

