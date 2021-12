Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 25.12.2021

Diebstahlsdelikte

Sachbeschädigungen

Verkehrsunfälle

Vorfahrt missachtet

Bamberg. Am 24.12.2021, gegen 10:40 Uhr befuhr eine 85 Jahre alte Frau mit ihrem Pkw die Friedrich-Ebert-Straße in Bamberg, in Richtung Kunigundendamm. Beim Einfahren in den Kunigundendamm missachtete sie aus unbekannten Gründen die Vorfahrt eines dort fahrenden 22 Jährigen Pkw Fahrers und es kam zum Unfall. Beide Unfallbeteiligten blieben zum Glück unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von geschätzt 5.000,- Euro.

Unfallfluchten

Geparkten Pkw in Gaustadt beschädigt und geflüchtet

Bamberg. In der Zeit vom 22.12.2021 auf den 24.12.2021 parkte eine 34 Jahre alte Frau ihren roten Pkw VW Golf in der Titusstraße in Bamberg. Als sie wieder nach ihrem Fahrzeug sah stellte sie fest, dass dieses durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Der Unfallverursacher hatte sich offensichtlich entfernt, ohne sich um den deutlich erkennbaren Schaden in Höhe von ca. 4000,- Euro zu kümmern. Im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung konnten vor Ort Spuren gefunden werden, welche auf den Unfallverursacher schließen lassen. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg, unter der Telefonnummer 0951/9129-210, zu melden.

Sonstiges

Auffällige Verkehrsteilnehmerin.

Bamberg. Am 24.12.2021, gegen 21:53 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bamberg durch Verkehrsteilnehmer auf eine Fahrzeugführerin aufmerksam gemacht, welche sich sehr auffällig verhielt. Offensichtlich führte sie ihr Fahrzeug sehr unsicher, hielt ihr Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn an, um nach dem Aussteigen um Hilfe zu rufen und dann sofort weiter zu fahren. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die 32 Jahre alte Autofahrerin deutlich alkoholisiert war. Einen Führerschein besaß sie jedoch bereits seit längerem nicht mehr. Nach einer Blutentnahme wurde die Verkehrsteilnehmerin wieder entlassen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 24.12.2021

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Einem 15-jährigem wurde am Mittwochabend, zwischen 19.25 Uhr und 20.50 Uhr, sein E-Scooter gestohlen. Unbekannte entwendeten den in der Franz-Ludwig-Straße abgestellten Roller, der Wert wird mit ca. 350,- Euro angegeben. Am Scooter, er war übrigens mit einem Schloß abgesperrt, war die Versicherungsplakette 498-MGL angebracht.

Unfallfluchten

Bamberg. Ein in der Hohe-Kreuz-Straße abgestellter Audi wurde im Laufe des Freitags angefahren. Der Unfallverursacher entfernte sich, er hinterließ Schaden in Höhe von 1000,- Euro.

Ein weiteres Auto wurde in der Kloster-Banz-Straße beschädigt. Hier wurde ein Mercedes angefahren, der Schaden wird auf 1500,- Euro geschätzt. Der Unfall ereignete sich im Laufe des Donnerstag.

Sonstiges

Bamberg. Wegen Bedrohung wird ein 47-jähriger Bamberger angezeigt. Er hatte am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in der Theresienstraße einen anderen Mann mit einer Axt bedroht gehabt. Die hinzugerufene Polizei nahm den Betrunkenen in Gewahrsam, ein Alkoholtest wurde allerdings verweigert. Der Grund der Streitigkeit ist noch nicht abschließend geklärt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.12.2021

Verkehrsunfallfluchten

HIRSCHAID. Am Mittwochabend bemerkte eine Autofahrerin, dass ihr geparkter Pkw, Ford, einen Schaden am linken hinteren Radkasten aufwies. Das Fahrzeug hatte sie etwa nur 3 Stunden zuvor gegen 18:45 Uhr in der Luitpoldstraße abgestellt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub, ohne einen Hinweis zu hinterlassen. Der angerichtete Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Zeugen der Unfallfluchten, die sich am Mittwochabend, zwischen 18:45 Uhr und 22 Uhr, ereignete, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129 310, in Verbindung zu setzen.

STEGAURACH. Ein Lkw fuhr am Mittwochvormittag beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne. Anschließend wurde der verursachte Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro durch den noch unbekannten Fahrer begutachtet, ehe er ohne weiteres seine Fahrt fortsetzte. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310, entgegen.

Diebstahl

ALTENDORF. Ein Kupferdieb schlug an der Kläranlage Altendorf-Buttenheim zu. Hier entwendeten der bislang unbekannte Täter ca. 16 Meter Kupferfallrohre, sowie etwa 2 m² einer Kupferverkleidung. Der Beuteschaden wird auf insgesamt ca. 700 Euro geschätzt. Bei der Aktion wurde ebenfalls ein Zaun beschädigt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf ca. 100 Euro. Wem sind zur Tatzeit verdächtigte Personen am Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land, Tel. 0951/9129-310.

