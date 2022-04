Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 17.04.2022

Verkehrsunfall

BAMBERG. Der Fahrer eines Pkw wollte am Samstagabend in der Nähe der Schranne in eine Parkbucht nach links einparken. Ein hinter ihm fahrender Kleintransporter setzte zum Überholen an, es kam zum Zusammenstoß. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 12000 Euro.

Zu viel Alkohol

BAMBERG. Am Weidendamm wurde am Samstagabend ein 22-jähriger mit einem E-Scooter angehalten und kontrolliert. Dabei wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Alkotest erbrachte einen Wert von 1,76 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Eine Blutentnahme im Klinikum wurde veranlasst.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 17.04.2022

Sachbeschädigung

HIRSCHAID. In den Morgenstunden des Ostersonntags beschädigte ein ungebetener Gast zwei Glasscheiben einer Tür und eines Fensters der Jahnhalle. In der Halle fand eine Feier statt. Der Täter flüchtete nach der Tat. Der Sachschaden liegt bei ca. 800 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land entgegen, Tel. 0951/9129-310.

Verkehrsunfallflucht

WERNSDORF. Von Samstag auf Sonntag, gegen Mitternacht, befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pedelec die Amlingstadter Straße in Wernsdorf und wurde an der Einmündung zum Schloßplatz nach eigener Aussage von einem vorbeifahrenden Pkw im Bereich des Vorderrades erfasst. Der junge Mann stürzte und kam nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Der unfallbeteiligte Pkw entfernte sich, der Fahrer ist bislang unbekannt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Land zu melden, Tel.0951/9129-310.

