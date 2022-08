Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 28.08.2022

Sachbeschädigungen

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter in der Austraße die Scheibe eines Cafés ein. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 3000 EUR.

Die Polizei Bamberg nimmt Hinweise zur Tat unter der Tel. 0951/ 9129-210 entgegen.

Sonstiges

BAMBERG. Am Samstagmorgen fiel der Polizei Bamberg ein Mann auf, der vergeblich versuchte eine Autotür zu öffnen. Schnell wurde der Grund hierfür festgestellt, der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken und dadurch sein Fahrzeug verwechselt.

Er musste schließlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung bei der Dienststelle ausgenüchtert werden.

BAMBERG. Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr wurden Polizeibeamte auf einen Mann aufmerksam, der in der Pestalozzistraße unsicher mit seinem Motorrad fuhr. Bei einer anschließenden Kontrolle wurde ein Atemalkoholwert von 0,7 Promille festgestellt. Der Mann musste sein Motorrad abstellen, zudem erwartet ihn ein Bußgeldverfahren.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 27.08.2022

Sachbeschädigungen

Am Freitagabend kam es gegen 19:30 Uhr zu Sachbeschädigungen an Kfz. in der Coburger Straße. Hier beschädigte ein 42- Jähriger mehrere Außenspiegel von geparkten Pkw. Der Tatverdächtige konnte durch die Streifen noch im Nahbereich der Tatörtlichkeit angetroffen und festgenommen werden. Bei der Festnahme griff er die Beamten an, zwei Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Zudem beleidigte er die Beamten lautstark. Der 42- Jährige muss sich nun wegen Tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verantworten. Bislang wurde Sachschaden an zwei geparkten Pkw festgestellt, mögliche weitere Geschädigte melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 bei der PI Bamberg-Stadt.

Körperverletzungen

Am Freitagnachmittag kam es gegen kurz nach 16:30 Uhr zu einer Körperverletzung in der Gundelsheimer Straße an der Friedhofsmauer. Hier kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 30,- Jährigen und einem bislang unbekannten Täter. Der Täter schlug und trat den Geschädigten mehrmals, flüchtete anschließend in Richtung Coburger Straße. Der Täter wurde mit ca. 180 cm groß, ca. 40 Jahre alt, europäischer/osteuropäischer Phänotyp, auffallender langer brauner/rotbrauner Vollbart beschrieben. Die Polizei Bamberg-Stadt bittet um Zeugenhinweise zur Tat und/oder Täter. Hinweise werden unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 entgegengenommen.

Unfallfluchten

In der Zeit zwischen Mittwoch 24.08.22 gegen 07:30 und Donnerstag 18:00 Uhr kam es in der Michel-Raulino-Straße im Hafengebiet zu einer Verkehrsunfallflucht mit geschätztem Schaden in Höhe von 1200,- Euro. Hier wurde vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkvorgang ein grauer Honda Civic beschädigt. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-210 bei der Polizei Bamberg-Stadt zu melden.

Sonstiges

Betrunkener Radfahrer.

Fehlende lichttechnische Einrichtungen am Fahrrad führten am frühen Samstagmorgen gegen 00:47 Uhr am Kunigundendamm zu einer Verkehrskontrolle eines 46 Jährigen Radfahrers. Bei der Kontrolle wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, ein Alkoholtest ergab 0,83 mg/l AAK. Eine Blutentnahme und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr waren die Folge.

Am Samstagmorgen gegen 02:08 Uhr wurde ein 25-Jähriger Fahrer eines E-Scooters in der Memmelsdorfer Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier wurde starker Alkoholgeruch festgestellt, bei anschließenden Alkoholtest wurden 0,77 mg/l AAK festgestellt. Der Fahrer des Kleinkraftrades musste sich einer Blutentnahme unterziehen, neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr erwartet ihn nun ein Fahrerlaubnisentzug.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 27.08.2022

Körperverletzung

Kirchweihbesuch endete mit Nasenbeinbruch

SCHEßLITZ; Zur Behandlung ins Krankenhaus musste ein 17jähriger Kirchweihbesucher gebracht werden. Er in der Nacht vom Freitag auf Samstag im Bereich des Schießgrabens an zwei bisher unbekannte Täter geraten, von denen ihm einer der Beiden einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Mögliche Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Diebstähle

Automatenaufbruch am Wohnmobilstellplatz

HIRSCHAID; Um Hinweise auf den oder die Täter bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310. Im Tatzeitraum vom 19. bis 21.08.2022 wurde die Stromladesäule am Wohnmobilstellplatz im Georg-Kügel-Ring aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro, der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Verkehrsunfälle

Golf-Fahrer schwer verletzt

POMMERSFELDEN; Zum Transport eines schwerverletzten Unfallbeteiligten kam es am Freitagvormittag zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Staatsstraße in Richtung Pommersfelden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem VW-Golf von der Straße ab, streifte hierbei einen Baum und kam nach ca. 300 m in der Wiese zum Stehen. Der Verletzte war alleine unterwegs, von einem Fremdverschulden wird nicht ausgegangen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Sonstiges

Zwei Einsätze wegen stark alkoholisierten Autofahrern

HIRSCHAID/RATTELSDORF; In den frühen Morgenstunden des Samstags ging kurz vor 03.00 Uhr die Mitteilung ein, dass im Ortsbereich Hirschaid ein Pkw-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs sein soll. Im Rahmen der Fahndung konnte der 34jährige Audi-Fahrer angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Etwa eine halbe Stunde später kam die Mitteilung, dass im Ortsbereich Rattelsdorf eine offensichtlich alkoholisierte Person in einen Pkw gestiegen und fortgefahren wäre. Auch dieser konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Beim 44jährigen Skoda-Fahrer ergab ein vor Ort durchgeführter Alkotest knapp 2 Promille.

Bei beiden Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und jeweils der Führerschein sichergestellt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit Entzug der Fahrerlaubnis zu.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa