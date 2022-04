Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 03.04.2022

Verkehrsunfälle

RATTELSODRF. Am Samstagnachmittag wurde eine Streife der Polizei Bamberg-Land zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten auf einen Feldweg bei Rattelsdorf gerufen. Die Unfallursache konnte schnell geklärt werden. Eine 18-Jährige setzte sich zusammen mit ihrem 17-jährigen Freund auf die Motorhaube eines 18-jährigen Seat-Fahrers. Anschließend fuhr letzterer den Feldweg entlang, während sich beiden versuchten am Fahrzeug festzuhalten. Hierbei stürzte die junge Dame von der Motorhaube und zog sich mehrere Verletzungen zu. Ein herbeigerufener Krankenwagen musste sie anschießend zur Erstversorgung in ein Krankenhaus bringen. Glücklicherweise kam es zu keinen schwereren Verletzungen.

DEBRING. An der Kreuzung in der Debringer Ortsmitte kam es am Samstagabend zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten. Ein 18-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus Richtung Unteraurach in die Kreuzung Würzburger Straße ein und missachtete hierbei ein Stoppschild. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit einer 57-jährigen Chrysler-Fahrerin. Durch den Aufprall wurde der Pkw der Geschädigten in die Auracher Straße und dort erst gegen ein weiteres Straßenschild und schließlich gegen eine Hauswand geschleudert. Zudem wurde ein Verteilerkasten der Telekom in Mitleidenschaft gezogen. Der BMW-Fahrer schleuderte selbst gegen die Hauswand des gleichen Anwesens, jedoch auf Seite der Würzburger Straße. Die Fahrerin des Chrysler erlitt leichte Verletzungen, der BMW-Fahrer blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Totalschaden i. H. v. ca. 5.000,- Euro, am Chrysler ein Heckschaden i. H. v. ca. 10.000,- Euro. Zudem musste der Verteilerkasten durch einen Mitarbeiter der Telekom vorerst gesichert werden.

Verkehrsunfallfluchten

HALLSTADT. Auf dem Market-Parkplatz beschädigte am Samstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr ein bislang Unbekannter einen geparkten schwarzen Daimler. Das beschädigte Fahrzeug stand auf dem Parkplatz neben einem geparkten grauen VW / Polo. Als der Fahrer zu seinem Daimler zurückkam, konnte er einen Schaden an der Beifahrertüre feststellen, der vermutlich durch das Öffnen der Fahrzeugtüre des Polos entstand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500,- Euro. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenhinweise werden bei der PI Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegengenommen.

Sonstiges

OBERHAID. Am Samstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29- und einem 31-Jährigen. Nach einer durchzechten Nacht, wollte einer der Jüngere seinen Freund wecken und bewarf ihn daher mit Schneebällen. Dieser war hierüber jedoch nicht erfreut und es entwickelte sich ein Streit. Dabei kam es auch wechselseitig zu Körperverletzungen. Glücklicherweise erlitt keiner der beiden sichtbare Verletzungen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 02.04.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrzeugschlüssel entwendet

BAMBERG. Von Freitag auf Samstag wurde in der Diskothek, Ludwigstraße ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Das zugehörige Fahrzeug wurde vom Besitzer mit laufendem Motor und offen stehendem Kofferraum in der Tiefgarage vorgefunden. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Fahrraddiebstahl

BAMBERG. Am Bahnhofsvorplatz in der Brennerstraße wurde im Zeitraum vom 25.03.-30.03.22 ein grünes Trekkingrad der Marke CUBE entwendet. Täterhinweise werden von der Polizei unter Tel.: 0951/ 9129210 entgegengenommen.

Hochwertiges Diebesgut festgestellt

BAMBERG. Ein 27jähriger Mann hatte es Freitagnachmittag auf hochwertige Sneaker abgesehen. Die aufmerksame Schuhverkäuferin konnte ihn jedoch aufhalten, als dieser mit den neuen Schuhen an den Füssen den Laden an der Breitenau verlassen wollte.

Weitere Langfinger hatten es auf Schmuck abgesehen. In einem Laden in der Innenstadt steckten sie sich Ohrringe und Fingerschmuck in die Tasche. Der Ladendetektiv verfolgte die Täter, bis die Polizei vor Ort war.

Sonstiges

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet insgesamt drei Verkehrsteilnehmer auffällig, die unter Alkoholeinfluss standen. Eine 63jährige wies einen Wert von 1,32 o/oo auf, weswegen u.a. ihr Führerschein sichergestellt wurde. Zudem erwartet sie ein Strafverfahren. Zwei junge Fahrzeugführer wiesen einen niedrigeren Wert auf, weswegen auch auf sie eine Anzeige zukommt. Ihre Fahrzeuge mussten sie vor Ort stehen lassen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 02.04.2022

Diebstähle

Baumsetzlinge aus einer Anpflanzung im Wald entwendet.

RÖBERSDORF. Aus einem Wald zwischen Röbersdorf und Rothensand wurden im März 40 Setzlinge, bestehend aus Douglasie und Weißtannen, durch einen bislang unbekannten Täter entwendet. Wer hat verdächtige Fahrzeuge und/oder Personen beobachtet? Zeugenhinweise werden bei der PI Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegengenommen.

Verkehrsunfälle

Mehrere wetterbedingte Unfälle

STEGAURACH. Auf der Staatsstraße 2254 zwischen Waizendorf und Obergreuth kam eine 20-jährige Führerin eines VW-Polo von der Fahrbahn ab. In der langgezogenen Rechtskurve verlor sie aufgrund der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle und prallte gegen die linksseitige Leitplanke. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt, jedoch entstanden Schäden am Pkw mit 3.500,- EUR und an der Leitplanke mit 400,- EUR.

RAMBACH. Freitagnacht, gegen 23.30 Uhr, fuhr eine 20-jährige Frau mit ihrem Skoda/Fabia bei schneeglatter zu schnell. Sie kam auf der der Staatstraße 2260, zwischen Rambach und Aschbach, von der Straße ab und touchierte ein Verkehrszeichen. Am Pkw entstand ein Schaden i.H.v. 3.000,- EUR und am Verkehrszeichen ein Schaden i.H.v. 150,- EUR.

WATTENDORF. Samstagmorgen rutschte eine 19-jährige Frau bei Schneeglätte mit ihrem VW-Golf auf der Kreisstraße BA 26 in den Straßengraben. Sie hatte einen Eigenschaden i.H.v. 1.000,- EUR und musste mit dem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Verkehrsunfallfluchten

Kreisverkehr geradeaus durchfahren und Verkehrszeichen beschädigt

SASSANFAHRT. Samstagmorgen, zwischen 01.00 Uhr und 03.00 Uhr, wurde am Kreisverkehr in Sassanfahrt ein Verkehrszeichen von einem bislang unbekannten Täter angefahren. Das Fahrzeug fuhr dabei von Sassanfahrt kommend in Fahrtrichtung Röbersdorf. Am Verkehrszeichen entstand ein Schaden i.H.v. 200,- EUR. Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugenhinweise werden bei der PI Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegengenommen.

Sonstiges

Mit zu viel Alkohol am Steuer gewesen

HALLSTADT. In der Biegenhofstraße geriet Freitagnacht ein 44-jähriger Mann mit seinem Pkw in eine Verkehrskontrolle. Der durchgeführte Alkotest ergab ein Ergebnis von 1,44 Promille und hatte eine Blutentnahme zur Folge. Neben einem Verlust der Fahrerlaubnis droht dem Mann auch eine Geldstrafe.

