Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 10.04.2022

Diebstahl

BAMBERG. Gleich zwei Ladendiebe versuchten ihr Glück am späten Samstagnachmittag in der Innenstadt. Ein 21-jähriger Mann hatte es auf eine hochwertige Jacke abgesehen. Er hatte die Rechnung jedoch ohne den aufmerksamen Ladendetektiv gemacht, der den Mann aufhielt und an die Polizei übergab. So erging es auch einem weiteren jungen Mann, der kurze Zeit später Herrenbekleidung im Wert von 100 EUR einsteckte und ohne zu bezahlen den Laden verließ. Beide erwartet nun eine Strafanzeige.

Bei Verkehrskontrolle Marihuanadolde aufgefunden

BAMBERG. Am Samstagabend wurden Polizeibeamte auf einen Fahrradfahrer aufmerksam. Bei einer anschließenden Kontrolle zeigte sich der 25-jährige Mann sichtlich nervös. Der Grund hierfür war wohl die Marihuanadolde, die sich in seiner Jacke befand. Gegen den jungen Mann wurde Strafanzeige erstattet.

Unter Alkoholeinfluss mit dem Auto unterwegs

BAMBERG. Ein 41-jähriger Mann wurde Samstagnacht mit seinem Pkw im Bamberger Osten kontrolliert. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum veranlasst.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 10.04.2022

Vorfahrt missachtet

ATTELSDORF . Eine 44-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw am Samstagnachmittag die Staatsstraße 2260 von Schlüsselfeld kommend in östlicher Richtung. An der abknickenden Vorfahrtsstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 37-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei ein Gesamtsachschaden von ca. 28000 Euro entstand. Im unfallverursachenden Pkw befanden sich zwei Mädchen im Alter von 12 und 19 Jahren. Im Pkw der 37-Jährigen befand sich ein 41-jähriger Beifahrer. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Feuerwehren Schlüsselfeld und Thüngfeld unterstützten bei der Unfallaufnahme vor Ort durch Absperr- und Verkehrsregelungsmaßnahmen.

Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

BURGEBRACH. Am Samstagabend geriet ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Pkw in der Bamberger Straße in eine Verkehrskontrolle. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Kontrolle Geruch nach alkoholischen Getränken fest. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den Fahrzeugführer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat.

Mit Drogen am Steuer erwischt

HIRSCHAID. Am späten Samstagnachmittag wurde der Fahrer eines Transporters in der Jägerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurden Anzeichen von Drogenkonsum beim Fahrzeugführer festgestellt. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf THC (Cannabis), weshalb die Weiterfahrt unterbunden wurde. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Den Fahrer erwartet ebenfalls ein Bußgeld und ein Fahrverbot von einem Monat.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 09.04.2022

Sachbeschädigungen

Eingangstüre beschädigt

HIRSCHAID; Einen Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro hinterließ ein bisher unbekannter Täter an einem Anwesen in der Austraße. Hier wurde am Donnerstagabend die Glasscheibe der Eingangstüre eines Nebengebäudes eingeschlagen. Personen, die diesbezüglich sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Fußgänger angefahren

HIRSCHAID; Beim Rangieren auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Bamberger Straße kam es am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 84-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Ein 64-jähriger Fahrer hatte diese bei Ausfahren aus der Parklücke offensichtlich übersehen. Die Dame stürzte hierbei und musste sich zur weiteren Abklärung in ärztliche Behandlung begeben. Der Pkw blieb unbeschädigt.

Witterungsbedingt kam es im Laufe der Nacht vom Freitag zum Samstag zu einigen Verkehrsunfällen:

MÖNCHSAMBACH; Auf der Strecke von Mönchsambach in Richtung Burgebrach war gegen 23.00 Uhr ein 22-jähriger Fahrer unterwegs. In einer Linkskurve kam er auf Grund starken Schneefalls nach rechts von der Straße ab, wobei ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, der Gesamtsachschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

VIERETH; Gegen Mitternacht war ein 45-jähriger Fahrer auf der Bundesstraße 26 unterwegs. Auf freier Strecke prallte er gegen einen durch den Schneefall quer auf der Straße liegenden Baum. Auch hier blieb der Unfallverursacher unverletzt, der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000 Euro.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 09.04.2022

Gewahrsam nach Bedrohung der Ex

BAMBERG. Am Freitagnachmittag suchte ein 50-jähriger in der Innenstadt seine Exfreundin an deren Arbeitsstelle auf und bedrohte sie. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den Mann über das Handy der Geschädigten erreichen und führte eine Gefährderansprache durch. Außerdem erhielt er ein mündliches Kontaktverbot. Als er nach ca. 2 Stunden erneut auftauchte und die Frau verbal anging, wurde er in Gewahrsam genommen. Der betrunkene Mann durfte auf richterliche Anordnung in einer Polizeizelle seinen Rausch bis zum nächsten Morgen ausschlafen.

Wegen Witterung auf der Altenburg festgesessen

BAMBERG. Die Teilnehmer einer Geburtstagsfeier wurden gegen Mitternacht auf der Altenburg vom Schneefall überrascht. Ein älteres Ehepaar hatte zwar ein vorschriftsmäßig mit Winterreifen ausgestattetes Fahrzeug, der Fahrer traute sich aber nicht zu, den Berg hinunterzufahren. Da der Winterdienst der Stadt Bamberg bereits in der Sommerpause war, versuchte die Feuerwehr den Berg zu befahren, was jedoch scheiterte. Vor Ort waren teilweise bis zu 15 cm Schneehöhe zu verzeichnen. Letztendlich konnten zwei Feuerwehrmänner zu Fuß die Eingeschneiten erreichen. Diese wurden etwas später, gemeinsam mit den beiden Betroffenen, von zwei Polizeifahrzeugen vom Berg herunter gefahren. Diese waren zwischenzeitlich mit Schneeketten ausgestattet worden.

Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

BAMBERG. Ein 40-jähriger Mann wurde in den frühen Morgenstunden des Samstag mit einem E-Scooter in Gaustadt kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde Drogeneinfluss festgestellt. Er gestand, Amfetamin konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme wurde im Klinikum veranlasst.

Vorschaubild: © MagnusGuenther/Pixabay