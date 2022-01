Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 01. und 02. Januar 2022

Die Silvesternacht verlief im Stadtgebiet Bamberg laut Polizei relativ ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Sachbeschädigungen

Am Samstag, gegen 01.30 Uhr, montierten Unbekannte die Schranke der Tiefgarage Georgendamm ab. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sonstiges

Ein Joint wurde bei einem 24-jährigen am Freitagabend sichergestellt. Der junge Mann war in der Zollnerstraße einer Kontrolle unterzogen worden, dabei wurde von der Polizei das Rauschgift aufgefunden.

Erheblich angetrunken und aggressiv fiel in der Silvesternacht ein 38-jähriger in der Oberen Sandstraße auf. Der Mann hatte einen anderen Mann verbal bedroht, daher wurde die Polizei hinzugezogen. Weil der 38-jährige sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Haftzelle ausgenüchtert.

Sonntag, 02. Januar 2022:

Sachbeschädigungen

Graffiti in der Geisfelder Straße

Bamberg. In der Zeit vom 31.12.2021 auf den 01.01.2022 beschädigten Unbekannte mittels Sprayfarbe mehrere Mauern in der Geisfelder Straße mit Schriftzügen. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Feuerwerkskörper beschädigt geparkten Pkw in der Hirschbühlstraße

Bamberg. In der Nacht vom 31.12.2021 auf den 01.01.2022 wurde der geparkte Pkw Golf eines 53 Jahre alten Mannes in der Hirschbühlstraße, durch einen Feuerwerkskörper beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0951/9129-210 bei der Polizeiinspektion Bamberg Stadt zu melden.

Sonstiges

Elektroroller fängt beim Laden zu brennen an

Bamberg. Einen größeren Einsatz der Feuerwehr löste am 02.01.2022, gegen 03:21 Uhr, ein brennender Elektroroller in einer Tiefgarage in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg aus. Dieser war offensichtlich während des Ladevorgangs in Flammen aufgegangen. In der Tiefgarage, sowie an einem geparkten Kraftfahrzeug entstand durch den Ruß ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Personenschäden entstanden zum Glück keine.

Körperverletzung vor der Fässla Stuben

Bamberg. Am 01.01.2022, gegen 20:00 Uhr wurde der Gast einer Bamberger Wirtschaft durch einen Unbekannten geschlagen. Zuvor trat der Unbekannte vor der Wirtschaft auf und kontrollierte die Impfausweise der Gäste, ohne durch die Wirtschaft hierzu beauftragt zu sein. Kurz darauf schlug dieser ca. 40 Jahre alte Mann, welcher eine helle Jeans und eine grüne Armeejacke über einem weißen T-Shirt trug, dem Gast ins Gesicht und flüchtete. Der verletzte Gast musste durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Die Polizei Bamberg Stadt bittet unter der Telefonnummer 0951/9129-210 um Täterhinweise.

