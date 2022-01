Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 01. Januar 2022

Die Silvesternacht verlief im Stadtgebiet Bamberg laut Polizei relativ ruhig und ohne besondere Vorkommnisse.

Sachbeschädigungen

Am Samstag, gegen 01.30 Uhr, montierten Unbekannte die Schranke der Tiefgarage Georgendamm ab. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, eine Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Sonstiges

Ein Joint wurde bei einem 24-jährigen am Freitagabend sichergestellt. Der junge Mann war in der Zollnerstraße einer Kontrolle unterzogen worden, dabei wurde von der Polizei das Rauschgift aufgefunden.

Erheblich angetrunken und aggressiv fiel in der Silvesternacht ein 38-jähriger in der Oberen Sandstraße auf. Der Mann hatte einen anderen Mann verbal bedroht, daher wurde die Polizei hinzugezogen. Weil der 38-jährige sich nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen und in einer Haftzelle ausgenüchtert.

