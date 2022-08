Polizeibericht Bamberg: Die Blaulichtmeldungen am Samstag

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion BAMBERG-LAND vom 27.08.2022

Körperverletzung

Kirchweihbesuch endete mit Nasenbeinbruch

SCHEßLITZ; Zur Behandlung ins Krankenhaus musste ein 17jähriger Kirchweihbesucher gebracht werden. Er in der Nacht vom Freitag auf Samstag im Bereich des Schießgrabens an zwei bisher unbekannte Täter geraten, von denen ihm einer der Beiden einen Faustschlag ins Gesicht verpasste. Mögliche Zeugen zu dem Vorfall werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Diebstähle

Automatenaufbruch am Wohnmobilstellplatz

HIRSCHAID; Um Hinweise auf den oder die Täter bittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310. Im Tatzeitraum vom 19. bis 21.08.2022 wurde die Stromladesäule am Wohnmobilstellplatz im Georg-Kügel-Ring aufgebrochen und die darin befindliche Geldkassette entwendet. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro, der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 500 Euro beziffert.

Verkehrsunfälle

Golf-Fahrer schwer verletzt

POMMERSFELDEN; Zum Transport eines schwerverletzten Unfallbeteiligten kam es am Freitagvormittag zum Einsatz eines Rettungshubschraubers. Ein 83-jähriger Pkw-Fahrer war auf der Staatsstraße in Richtung Pommersfelden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er mit seinem VW-Golf von der Straße ab, streifte hierbei einen Baum und kam nach ca. 300 m in der Wiese zum Stehen. Der Verletzte war alleine unterwegs, von einem Fremdverschulden wird nicht ausgegangen. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Sonstiges

Zwei Einsätze wegen stark alkoholisierten Autofahrern

HIRSCHAID/RATTELSDORF; In den frühen Morgenstunden des Samstags ging kurz vor 03.00 Uhr die Mitteilung ein, dass im Ortsbereich Hirschaid ein Pkw-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs sein soll. Im Rahmen der Fahndung konnte der 34jährige Audi-Fahrer angehalten werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass dieser erheblich unter Alkoholeinwirkung stand.

Etwa eine halbe Stunde später kam die Mitteilung, dass im Ortsbereich Rattelsdorf eine offensichtlich alkoholisierte Person in einen Pkw gestiegen und fortgefahren wäre. Auch dieser konnte im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Beim 44jährigen Skoda-Fahrer ergab ein vor Ort durchgeführter Alkotest knapp 2 Promille.

Bei beiden Pkw-Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und jeweils der Führerschein sichergestellt. Auf sie kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr mit Entzug der Fahrerlaubnis zu.

Vorschaubild: © Lino Mirgeler/dpa