Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 02.04.2022

Diebstahlsdelikte

Fahrzeugschlüssel entwendet

BAMBERG. Von Freitag auf Samstag wurde in der Diskothek, Ludwigstraße ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Das zugehörige Fahrzeug wurde vom Besitzer mit laufendem Motor und offen stehendem Kofferraum in der Tiefgarage vorgefunden. Die Polizei nimmt Hinweise unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Fahrraddiebstahl

BAMBERG. Am Bahnhofsvorplatz in der Brennerstraße wurde im Zeitraum vom 25.03.-30.03.22 ein grünes Trekkingrad der Marke CUBE entwendet. Täterhinweise werden von der Polizei unter Tel.: 0951/ 9129210 entgegengenommen.

Hochwertiges Diebesgut festgestellt

BAMBERG. Ein 27jähriger Mann hatte es Freitagnachmittag auf hochwertige Sneaker abgesehen. Die aufmerksame Schuhverkäuferin konnte ihn jedoch aufhalten, als dieser mit den neuen Schuhen an den Füssen den Laden an der Breitenau verlassen wollte.

Weitere Langfinger hatten es auf Schmuck abgesehen. In einem Laden in der Innenstadt steckten sie sich Ohrringe und Fingerschmuck in die Tasche. Der Ladendetektiv verfolgte die Täter, bis die Polizei vor Ort war.

Sonstiges

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

BAMBERG. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden bei Verkehrskontrollen im Stadtgebiet insgesamt drei Verkehrsteilnehmer auffällig, die unter Alkoholeinfluss standen. Eine 63jährige wies einen Wert von 1,32 o/oo auf, weswegen u.a. ihr Führerschein sichergestellt wurde. Zudem erwartet sie ein Strafverfahren. Zwei junge Fahrzeugführer wiesen einen niedrigeren Wert auf, weswegen auch auf sie eine Anzeige zukommt. Ihre Fahrzeuge mussten sie vor Ort stehen lassen.

