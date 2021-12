Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.12.2021

Diebstahlsdelikte

Lebensmittel und Alkoholika entwendet

Bamberg - Am 04.12.2021, gegen 14:10 Uhr bezahlte ein 33 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in Gaustadt mehrere Waren an der Kasse. Offensichtlich hatte er aber weitere Waren unter seiner Kleidung versteckt und wurde deshalb durch den Filialleiter ins Büro gebeten. Da er dort anfing mit einem mitgeführten Messer herumzuspielen, wurde die Polizei hinzugezogen. Letztendlich konnten bei der Durchsuchung des Mannes Waren im Wert von ca. 130 Euro aufgefunden werden. Da es sich bei einem Teil der Waren um verderbliche Lebensmittel handelte, mussten diese entsorgt werden. Den Ladendieb erwartet nun eine Anzeige wegen eines Diebstahls mit Waffen, sowie eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ein längerfristiges Hausverbot wurde ausgesprochen.

Verkehrsunfälle

Fußgängerin angefahren.

Bamberg - Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde eine 60 Jahre alte Fußgängerin, als sie am 04.12.2021, gegen 17:03 Uhr den Berliner Ring im Bereich der Memmelsdorfer Straße überqueren wollte und von einer 35 Jahre alten Pkw Fahrerin, welche aus der Memmelsdorfer Straße nach links in den Berliner Ring einbog, angefahren wurde. Für beide Verkehrsteilnehmerinnen zeigte die Lichtzeichenanlage Grün, jedoch war die Pkw Fahrerin wartepflichtig.

Mit Alkohol auf E-Bike Unfall gebaut

Bamberg - Am 04.12.2021, gegen 23:11 Uhr wurde die Polizeiinspektion Bamberg Stadt über einen E-Bike Fahrer informiert, welcher alleinbeteiligt im Bereich des Münchner Rings gestürzt war. Bei Eintreffen der Beamten an der Unfallstelle konnte der Grund für den Unfall schnell festgestellt werden. Offensichtlich war der Fahrer des E-Bikes mit über 1,6 Promille nicht mehr fahrtüchtig. Neben der, aufgrund der erlittenen Verletzungen, erforderlichen ärztlichen Behandlung im Klinikum Bamberg, musste der 47 Jahre alte E-Bike Fahrer eine Blutprobe abgeben. Da es sich bei dem E-Bike um ein sogenanntes Pedelec handelt, wurde auch der Führerschein des Mannes sichergestellt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Sonstiges

Kfz Kennzeichen verändert

Bamberg - Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel einem Beamten der Polizeiinspektion Bamberg Stadt ein geparktes Fahrzeug auf, dessen Kennzeichen mittels eines Aufklebers so beklebt war, dass relevante Daten nicht mehr zu lesen waren. Da eine Veränderung des Kennzeichens nicht zulässig ist, erwartet den Halter des Fahrzeuges nun eine Anzeige.

Fahranfänger mit Alkohol

Bamberg - Beamte der Polizeiinspektion Bamberg Stadt kontrollierten am 05.12.2021, gegen 01:09 Uhr einen 19 Jahre alten Fahrzeugführer. Bei der verdachtsunabhängigen Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da für den 19 Jährigen Fahranfänger ein absolutes Fahrverbot galt, wurde ein Bußgeldverfahren eröffnet. Die Weiterfahrt erfolgte durch eine verkehrstüchtige Beifahrerin.

Bamberg - Eine kurz abgelegte Geldbörse wurde an der Breitenau gestohlen. Der Geschädigte ließ seinen Geldbeutel kurz unbeaufsichtigt liegen, dies nutzte ein Unbekannter zum Diebstahl. Der Geschädigte gab den Entwendungsschaden mit 140 Euro an.

Sachbeschädigungen

Bamberg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch unbekannte Täter mehrere Graffitis im Bereich der Dr.-von-Schmitt-Straße angebracht. Die Täter beschmierten Hauswände und hinterließen so einen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Eine weitere Schmiererei wurde aus der Franz-Ludwig-Straße angezeigt. Hier wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Der Hauseigentümer beziffert den Schaden auf ca. 1000,- Euro.

Unfallflucht

Bamberg - Ein in der Hertzstraße abgestellter VW Polo wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag angefahren. Ein Unbekannter fuhr gegen die linke Autoseite und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf 3000,- Euro geschätzt.

Ein weiterer geparkter Pkw wurde in der Pödeldorfer Straße beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher, obwohl Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro entstanden war. Die Unfallzeit wurde vom Geschädigten mit Freitag, zwischen 14.20 Uhr und 14.50 Uhr, angegeben. Zu guter Letzt wurde noch in der Gaustadter Hauptstraße ein Lieferwagen von einem Unbekannten touchiert. Hier entstand am Freitagabend ein Schaden in Höhe von 6000,- Euro. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 04.12.2021

Diebstähle

Kupferdachrinne entwendet

Stegaurach / Waizendorf - In der Zeit vom 24.11.2021 bis 01.12.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Lagerhalle des Bauhofes einige Meter Kupferdachrinne und ein Regenfallrohr. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Zeugen, die in diesem Bereich verdächtige Personen/Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallfluchten

Zapfendorf - Am Donnerstag, in der Zeit von 05:30 Uhr bis 14:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bamberger Straße abgestellter silberner Skoda Octavia angefahren und beschädigt. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Schönbrumm i. Steigerwald - In der Zeit von Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 05:00 Uhr wurde ein in der Siedlungsstraße abgestellter silberner Honda Jazz angefahren und beschädigt. Am geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Bamberg/Reckendorf - In der Zeit von Montag, 29.11.2021 und Mittwoch, 01.12.2021, wurde ein schwarzer Mitsubishi angefahren und im Bereich der Front beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug des Unfallverursachers rot sein könnte. Der Mitsubishi wurde entweder in Bamberg auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Gutenbergstraße oder in Reckendorf vor dem Kindergarten angefahren. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Telefonnummer 0951/9129-310 mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfälle

Ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht

Hallstadt - Ein 48-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit einem Pkw am Donnerstagnachmittag den Südring und bog nach links in die Rothbachstraße ab. Da er beim Abbiegevorgang die Kurve „schnitt“ kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Pkw. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass der 48-jährige Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Neben der begangenen Verkehrsordnungswidrigkeit muss er sich demnach auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sonstiges

Unter Drogeneinfluss mit Pkw unterwegs

Kemmern - Am Freitag, gegen 23:50 Uhr, wurde ein 27-jähriger Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Dies bestätigte sich durch einen durchgeführten Drogenschnelltest. Eine Blutentnahme und die Unterbindung der Weiterfahrt waren die ersten Konsequenzen. Im weiteren Verlauf erwarten den 27-Jährigen noch ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

