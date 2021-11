Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 20.11.2021

Diebstähle

Auf Kupfer abgesehen

PETTSTADT; Zu einem weiteren Kupferdiebstahl kam es in der Nacht vom Donnerstag zum Freitag. Über den örtlichen Fährmann wurde bekannt, dass am Fährhaus an der Regnitz die Dachrinne und die dazugehörigen Fallrohre abmontiert und entwendet wurden. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 550 Euro geschätzt. Bei der Tatausführung wurden zudem die Rinnenhalterungen beschädigt. Hinweise auf den oder die Täter nimmt auch hier die sachbearbeitende Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Einbrüche

Holzdiebstahl

FRIESEN; Holz entwendeten bisher unbekannte Täter aus einer Scheune in der Friesener Hauptstraße. In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag wurde hierbei das Schloss am Scheunentor beschädigt, um in die Scheune zu gelangen. Dort wurde dann vom gelagerten Holz ca. 1,5 Ster entwendet. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt, zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25 Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129-310 entgegen.

Verkehrsunfälle

Schüler leicht verletzt

KÖNIGSFELD; Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 6jähriger Schüler, der am Freitagmorgen auf dem Weg zur Schule war. Er war in der Hauptstraße unvermittelt auf die Straße gelaufen und dabei von einem herannahenden Pkw erfasst worden. Der 21jährige BMW-Fahrer hatte zwar noch versucht, durch eine Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, touchierte jedoch den Jungen leicht. Der Verletzte wurde mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Sonstiges

Bußgeldbescheid mit Fahrverbot drohen

HALLSTADT; Einen gerichtsverwertbare Atemalkoholwert von 0,64 Promille ergab ein Test bei einer 31jährigen Audi-Fahrerin. Diese war in den frühen Morgenstunden des Samstags im Ortsbereich von einer Streifenbesatzung kontrolliert worden, wobei Alkoholgeruch festgestellt wurde. Nach erfolgter Sachbehandlung wurde ihr die Weiterfahrt untersagt. Auf sie kommt nun ein Bußgeldbescheid mit einmonatigem Fahrverbot zu.

