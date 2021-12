Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.12.2021

Diebstahlsdelikte

Bamberg - Eine kurz abgelegte Geldbörse wurde an der Breitenau gestohlen. Der Geschädigte ließ seinen Geldbeutel kurz unbeaufsichtigt liegen, dies nutzte ein Unbekannter zum Diebstahl. Der Geschädigte gab den Entwendungsschaden mit 140 Euro an.

Sachbeschädigungen

Bamberg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden durch unbekannte Täter mehrere Graffitis im Bereich der Dr.-von-Schmitt-Straße angebracht. Die Täter beschmierten Hauswände und hinterließen so einen Schaden von insgesamt mehreren tausend Euro. Eine weitere Schmiererei wurde aus der Franz-Ludwig-Straße angezeigt. Hier wurde eine Schaufensterscheibe beschädigt. Der Hauseigentümer beziffert den Schaden auf ca. 1000,- Euro.

Unfallflucht

Bamberg - Ein in der Hertzstraße abgestellter VW Polo wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag angefahren. Ein Unbekannter fuhr gegen die linke Autoseite und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf 3000,- Euro geschätzt.

Ein weiterer geparkter Pkw wurde in der Pödeldorfer Straße beschädigt. Auch hier flüchtete der Verursacher, obwohl Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro entstanden war. Die Unfallzeit wurde vom Geschädigten mit Freitag, zwischen 14.20 Uhr und 14.50 Uhr, angegeben. Zu guter Letzt wurde noch in der Gaustadter Hauptstraße ein Lieferwagen von einem Unbekannten touchiert. Hier entstand am Freitagabend ein Schaden in Höhe von 6000,- Euro. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher von der Unfallstelle.

