Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 11.12.2021

Diebstähle

HALLSTADT. Am Donnerstagabend stellte man in einem Baumarkt in der Michelinstraße fest, dass aus dem Bestand fünf Feinlaser der Marke Bosch im Gesamtwert von 810.- Euro fehlen. Die leeren Verpackungen konnten im Geschäft aufgefunden werden.

Ein unbekannter Täter entnahm im Laufe der Woche offenbar die Geräte aus den Verpackungen und steckte sie ein um sie zu entwenden.

Die Polizei bittet um Täterhinweise. Möglicherweise sind einem anderen Kunden ein oder mehrere Personen dort aufgefallen, die sich in verdächtiger Weise an den Laserverpackungen zu schaffen machten. Hinweise bitte an die Polizei unter der Ruf.-Nr. 0951/91 29 310.

Vorschaubild: © Friso Gentsch/dpa