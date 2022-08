Polizeibericht Bamberg: Die Blaulicht-Meldungen vom Wochenende

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 14.08.2022

Diebstahlsdelikte

Erneut Badende in Bug bestohlen.

Bamberg. Zum wiederholten Male nutzte ein unbekannter Täter eine sich bietende Gelegenheit und leerte die Taschen von Badenden im Bereich der Grünanlage in Bamberg Bug. Am 13.08.2022 gelangte er so an zwei Mobiltelefone, welche er aus abgelegten Taschen entnahm und verschwand anschließend unerkannt. Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Sachbeschädigungen

Scheibe von Krippenmuseum eingeschlagen.

Bamberg. Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit vom 12.08.2022 auf den 13.08.2022 die Fensterscheibe des Krippenmuseums in der Oberen Sandstraße. Weiterhin gingen ausgestellte Kunstobjekte kaputt, welche direkt hinter der Fensterscheibe ausgestellt waren. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 400,- Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Autos im Hafengebiet beschädigt.

Bamberg. Am 14.08.2022, gegen 01:55 Uhr, wurde die Bamberger Polizei durch Verkehrsteilnehmer darüber informiert, dass im Bereich der Coburger Straße und der Grafensteinstraße eine Frau auf Autos herumklettern und auch auf diese einschlagen würde. Noch vor Eintreffen der Streifen gelang es der Frau die Windschutzscheibe eines vorbeifahrenden Pkw einzuschlagen. Den Beamten gegenüber zeigte die Frau dann ein sehr unberechenbares Verhalten und ließ sich nicht beruhigen, so dass sie zur Beruhigung der Situation in Gewahrsam genommen werden musste. Geschädigte Fahrzeugbesitzer, sowie Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Verkehrsunfälle

-

Unfallfluchten

VW Touran auf Parkplatz vom Klinikum am Michelsberg beschädigt.

Bamberg. Am 12.08.2022, in der Zeit von 15:30 Uhr bis 20:30 Uhr parkte eine ihren beigefarbenen VW Touran auf dem Parkplatz des Klinikum am Michelsberg. Vermutlich bei einem Parkvorgang stieß dort ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen. Um den Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro kümmerte er sich nicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Sonstiges

Kein Bier vor vier (aber danach richtig).

Bamberg. Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am 13.08.2022, gegen 16:57 Uhr, einen schlangenlinienfahrenden Autofahrer im Stadtbereich Bamberg. Im Rahmen der Fahndung durch mehrere Streifenbesatzungen konnte der beschriebene Autofahrer tatsächlich gefunden und kontrolliert werden. Der Grund für die Schlangenlinien war anhand der starken Alkoholfahne des Autofahrers dann auch offensichtlich. Mit einem Atemalkoholwert von über 3 Promille, musste der Autofahrer eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins über sich ergehen lassen. Die nächste Zeit wird er auf Autofahren verzichten müssen.

Körperverletzung auf der Kettenbrücke.

Bamberg. Zu einer Körperverletzung kam es am 13.08.2022, gegen 21:15 Uhr, auf der Kettenbrücke in Bamberg. ein 24 Jähriger wurde dort laut seinen Angaben von einem ihm unbekannten Mann von hinten in den Rücken getreten. Anschließend sei er zu Boden gestürzt und habe sich so an der Stirn verletzt, dass er ärztlich behandelt werden musste. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, unter der Telefonnummer 0951/9129-210 zu melden.

Bei Kontrolle „fällt“ Rauschgift aus der Hosentasche.

Bamberg. Im Rahmen eines anderen Einsatzes wurde am 14.08.2022, gegen 03:50 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte im Bereich der Franz-Ludwig-Straße einen 20 Jährigen. Während der Kontrolle fiel dem jungen Mann dann ein Druckverschlusstütchen mit Rauschgift aus der Hosentasche. Da der Mann keine Berechtigung für den Besitz des Rauschgiftes vorweisen konnte, wurde eine Anzeige aufgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 13.08.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Einer Frau wurde am Freitagmittag die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte war beim Einkauf in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße, als der Täter das Portmonee aus dem getragenen Rucksack stahl. Der Schaden wird mit ca. 100,- Euro angegeben.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Noch nicht abschließend geklärt ist die Ursache für einen Unfall am Freitag in der Lichtenhaidestraße. Ein 41-jähriger Bamberger stürzte gegen 16 Uhr, vermutlich wegen eines Fahrfehlers, mit seiner Vespa. Mit leichten Verletzungen kam er ins Klinikum Bamberg.

Unfallfluchten

Bamberg. Eine Unfallflucht wurde aus der Seehofstraße angezeigt. Demnach wurde im Laufe der letzten Woche ein dort abgestellter Audi von einem Unbekannten angefahren. Der Unfallverursacher hinterließ 1000,- Euro Sachschaden.

Ebenfalls im Laufe der vergangenen Woche kam es in der Claviusstraße zu einem weiteren Unfall mit Fahrerflucht. In diesem Fall wurde ein geparkter Seat angefahren. Hinterlassener Schaden hier ca. 1200,- Euro.

Zu guter Letzt wurde am Mittwochnachmittag noch in der Pödeldorfer Straße ein VW beschädigt. Der Fahrzeughalter schätzt den Schaden auf 500,- Euro.

Sonstiges

Bamberg. Mit knapp zwei Promille war am Samstag, gegen 04.45 Uhr, ein 35-jähriger Fahrradfahrer an der Kettenbrücke unterwegs. Dies hatte nach der Verkehrskontrolle eine Blutentnahme zur Folge. Der Radfahrer wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt.

Einbrecher scheitern an Tresor

BAMBERG. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in eine Bäckerei am östlichen Stadtrand ein und versuchten dort einen Tresor zu öffnen. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zwischen Freitagabend, 19 Uhr, und Samstagfrüh, 3 Uhr, gelangten die Einbrecher über die gewaltsam geöffnete Schiebetür in den Einkaufsmarkt in der Moosstraße. Dort brachen sie mit einer Kreuzhacke einen Schrank der im Vorraum befindlichen Bäckerei auf und versuchten einen Tresor zu öffnen. Nachdem es ihnen nicht gelang den Tresor zu öffnen, flüchteten die Einbrecher. Sie hinterließen einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen, die im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagfrüh, in der Moosstraße verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo in Bamberg unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 in Verbindung zu setzen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 13.08.2022

Verkehrsunfälle

BUTTENHEIM. Ein 74-Jähriger übersah am frühen Freitagnachmittag mit seinem Transporter eine 82-jährige BMW-Fahrerin. Diese fuhr vom Kreisverkehr bei Buttenheim kommend in Richtung Ebermannstadt. In der Folge fuhr der Transporter der Dame in die rechte Fahrzeugseite, wodurch sich das Fahrzeug drehte und im Graben zum Liegen kam. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 20.000 Euro. Die BMW-Fahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

HIRSCHAID. Ein 54-jähriger Radfahrer befuhr am Freitagabend den Radweg in Hirschaid in Richtung Sassanfahrt. Auf Höhe einer dortigen Gastwirtschaft wollte ein 42-jähriger Pkw-Fahrer auf die Luitpoldstraße fahren. Dabei übersah er den Radfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß über die Motorhaube des BMWs geschleudert. Der Radfahrer erlitt nur leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden beträgt ca. 2.000 Euro.

Sonstiges

BURGWINDHEIM. Am Freitagabend wurde der Polizei durch aufmerksame Zeugen eine verunfallte Person mitgeteilt. Diese lag in etwa 4 Meter Tiefe in einem Abhang neben dem Radweg parallel der B22 auf Höhe Kappel. Das 3-rädrige Kleinkraftrad, mit dem die Person unterwegs war, war am Abhang festgefahren. Zur Rettung des 60-Jährigen wurde die Freiwillige Feuerwehr Burgwindheim alarmiert. Anschließend kam der Fahrer in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,96 Promille. Daher muss sich der Fahrer wegen des Verdachts einer Straftat verantworten. Am Gefährt entstanden ca. 150 Euro Schaden.

Pressebericht der Verkehrspolizeiinspektion Bamberg vom 13.08.2022

Stadtgebiet Bamberg

Sonstiges

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bamberg. Am gestrigen Freitagmorgen wurde in der Starkenfeldstraße ein 37-jähriger Bauarbeiter aus Nordrhein Westfalen mit seinem Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle gab der Fahrzeugführer unaufgefordert an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Weiterfahrt wurde durch die eingesetzten Beamten unterbunden und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erfolgte.

Landkreis Bamberg

Unfallfluchten

LKW beschädigt mehrere Fahrzeuge

A73 Zapfendorf. Am gestrigen Freitagnachmittag gegen 13:40 Uhr wollten auf der A73, Höhe Zapfendorf, drei PKW einen LKW überholen. Im dortigen Brückenbereich erfasste eine Windböe den LKW, wodurch dieser von der Ladefläche ein größeres Metallteil verlor. Die überholenden PKW konnten nicht mehr ausweichen und überfuhren dieses Metallteil. Mindestens zwei PKW wurden hierbei nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer des LKW setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise über den flüchtigen LKW, insbesondere dessen Kennzeichen, erbittet die Verkehrspolizeiinspektion Bamberg unter der Rufnummer 0951/9129510.

Sonstiges

PKW-Fahrer stand unter Drogeneinfluss

A73 Hirschaid. Am gestrigen Freitagmorgen wurde ein 34-jähriger PKW-Fahrer aus dem Landkreis Haßberge einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fielen den Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamin und Cannabis. Eine Blutentnahme im Klinikum Bamberg erfolgte. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

