Polizeibericht Bamberg: Die Blaulicht-Meldungen vom Wochenende

Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 21.08.2022



Verkehrsunfälle

LITZENDORF. Samstagmittag fuhr eine 23-jährige Polo-Fahrerin von Litzendorf in Richtung Bamberg. Am Pendlerparkplatz der Kunigundenruh wollte zeitgleich ein 33-jähriger Audi-Fahrer nach links ebenfalls in Richtung Bamberg weiterfahren. Beim Losfahren übersah er die junge Dame. Diese wich aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, fuhr jedoch hierdurch in den Straßengraben und kam dort zum Stehen. Sie kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit, jedoch entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.



HALLSTADT. Zu einem Unfall mit zwei Radfahrern kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Gegen 21:15 Uhr fuhren sich ein 16-Jähriger und ein 58-Jähriger mit ihren Pedelecs zwischen Hallstadt und Dörfleins entgegen. Bei ihrer Begegnung streiften sich die beiden Parteien und stürzten anschließend. Der 58-Jährige wies einen Alkoholwert von etwa 1,3 Promille auf, während beim 16-Jährigen keine betriebsbereite Beleuchtung vorhanden war. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Beide kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein Schaden an den Rädern entstand nicht.



Körperverletzung

HALLSTADT. Am Sonntag in den führen Morgenstunden kam es auf einer Party zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Auf der Feier mit geladenen Gästen schlug ein 21-Jähriger einem Gleichaltrigen ins Gesicht. Anschließend sollte er durch einen Security-Mitarbeiter nach draußen verbracht werden. Auch gegen diesen ging der junge Mann vor. Als alle Beteiligten außen waren, mischte sich noch ein 22-jähriger Freund ein und biss einem 21-jährigen Zeugen in den Unterarm. Die beiden Täter waren beide alkoholisiert. Der Mitarbeiter der Security-Firma, sowie der Zeuge wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden Täter müssen sich nun zumindest wegen Körperverletzung verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 20.08.2022

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Freitagfrüh gegen 06.00 Uhr stürzte am Weidendamm ein 34jähriger Mann mit seinem Fahrrad. Er wurde leicht verletzt. Durch einen Alkoholtest wurde schnell der Grund für den Unfall klar, der Mann hatte zu viel Alkohol getrunken. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,44 o/oo. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Sonstiges

Roller gerät in Brand

BAMBERG. Am Freitag um 11.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand Am Kranen gerufen. Die Abdeckung eines Rollers fing vermutlich durch einen achtlos weggeworfenen Zigarettenstummel Feuer. Hierdurch wurde auch der Roller selbst beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei Bamberg unter Tel. 0951/ 9129210 entgegen.

Radfahrer mit Drogen unterwegs

BAMBERG. Während einer Kontrolle eines Radfahrers am Samstagmorgen konnte die Polizei eine geringe Menge Methamphetamin auffinden. Das Betäubungsmittel wurde sichergestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelrecht verantworten.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 20.08.2022

Diebstähle

Versuchung nicht widerstanden

HALLSTADT. In einem Elektrofachmarkt im Laubanger konnte ein 69-jähriger Mann der Versuchung nicht widerstehen und steckte sich eine Magnethalterung für Mobiltelefone i.W.v. 6,49 EUR ein. Nach dem Passieren der Kassen wurde er von einem Kaufhausdetektiv angehalten und dann der hinzugerufenen Polizei übergeben. Dem Ladendieb erwartet nun Strafverfahren wegen Ladendiebstahl.

Einbrüche

Von mehreren Pkw komplette Reifensätze entwendet

ZEEGENDORF. Auf dem Gelände einer Kfz-Werkstatt wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von drei Pkws die angebrachten Räder abmontiert. Die bislang unbekannten Täter gelangten zu Fuß auf das umzäunte Gelände, weshalb bei der Menge an Rädern von mindestens zwei Tätern auszugehen ist. Weiterhin wurde noch aus einem Pkw ein hochwertiger Fahrersitz entwendet.

Insgesamt entstand ein Entwendungsschaden i.H.v. 10.000,- EUR.

Wer hat zum Tatzeitraum und am Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Verkehrsunfälle

Zu schnell in die Kurve gefahren

MELKENDORF. Freitagnacht fuhr eine 25-jährige Frau mit ihrem BMW die Kreisstraße BA 14 von Melkendorf kommend in Fahrtrichtung Litzendorf. Als Beifahrer hatte sie einen 27-jährigen im Fahrzeug. In einer leichten Rechtskurve geriet sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der BMW kam wieder auf den Rädern zu stehen, jedoch waren die beiden Fahrzeuginsassen im Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Beide Insassen mussten von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Bei der Fahrzeugführerin bestand der Verdacht eines Oberköper- und Hüfttraumas. Der Beifahrer erlitt ein offenes Schädel-/Hirntrauma. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden i.H.v. 12.000,- EUR. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen und der BMW sichergestellt. Unfallursächlich dürfte nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen sein, die Ermittlungen dauern aber noch an.

Verkehrsunfallfluchten

Geparkten VW Golf am Frontspoiler angefahren

HALLSTADT. Im Reitersweg wurde am Freitagvormittag, zwischen 11.15 Uhr und 11.45 Uhr, ein geparkter roter VW Golf angefahren. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr gegen den Frontspoiler, dabei wurde dieser links zerkratzt. Der verursachte Sachschaden lag i.H.v. 350,- EUR.

Wer hat Unfall bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Sonstiges

Alkohol führte zum Streit

RECKENDORF. Bei einer Geburtstagsfeier in einem Sportlerheim kam es Freitagnacht

zwischen Gästen zu einem handfesten Streit. Ein 30-jähriger Mann soll hierbei eine 27-jährige und eine 26-jährige geschubst und fest an die Arme gepackt haben. Diese erlitten Schmerzen, mussten aber nicht ärztlich behandelt werden. Da alle drei Beteiligten stark alkoholisiert waren, gestaltete sich die Aufnahme und Sachverhaltsklärung vor Ort schwierig. Dem 27-jährigen droht nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

