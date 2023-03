Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 05.03.2023

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Ein am Laubanger abgestellter Anhänger mit dem Kennzeichen IK-AQ115 wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag gestohlen. Nach Angaben des Halters hat der Anhänger einen Zeitwert von 1000,- Euro.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Eine Mülltonne im Wert von 200,- Euro wurde am Samstagmittag von einem Unbekannten in Brand gesteckt. Das Ganze war aus der Gereuthstraße gemeldet worden, der Brand wurde durch einen Anwohner gelöscht.

Unfallfluchten

Bamberg. Ein in der Pödeldorfer Straße geparkter Kia wurde am Samstag, zwischen 11.50 Uhr und 12.15 Uhr, von einem Unbekannten angefahren. Der Verursacher des Unfalls flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ Schaden in Höhe von 1000,- Euro.

Eine weitere Unfallflucht wurde aus der Buger Straße gemeldet. Hier wurde ein VW Passat angefahren, der Schaden wird mit 2000,- Euro angegeben. Der geschädigte Autofahrer gibt als Unfallzeit den Freitag, zwischen 11 und 14 Uhr, an.

Zu guter Letzt kam es im Kaspar-Zeuß-Weg noch zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Am Freitag oder Samstag wurde ein VW Golf angefahren. Der hinterlassene Schaden wird auf 3000,- Euro geschätzt.

Sonstiges

Bamberg. Zu einer Körperverletzung wurde die Polizei am Sonntag, gegen 2 Uhr, gerufen. Ein betrunkener 23-jähriger war nicht in eine Diskothek am Obstmarkt eingelassen worden. Aus Frust darüber schlug er mit der Faust auf einen Türsteher ein. Der 23-jährige musste durch die verständigte Polizei ausgenüchtert werden. Der Geschädigte wurde nur leicht verletzt.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 04.03.2023

Verkehrsunfälle

BAMBERG. Am Freitagnachmittag kam es im Bereich Pödeldorfer Straße / Armeestraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fußgängerinnen verletzt wurden. Ein 35jähriger Pkw-Fahrer kam aus Richtung Pödeldorf in Richtung stadteinwärts gefahren und wollte an der Kreuzung nach links in die Armeestraße abbiegen. Hier musste er zunächst an der roten Ampel anhalten. Zeitgleich wollten zwei 58 und 57jährige Fußgängerinnen an der gegenüberliegenden Fußgängerampel die Armeestraßen in Richtung Hauptsmoorwald queren. Sie betraten bei Grünlicht die Fußgängerfurth und wurden von dem nun links abbiegenden Pkw - Fahrer übersehen, sodass beide Frauen vom Pkw erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert wurden. Sowohl Polizei als auch Rettungsdienst und Notarzt waren an der Unfallstelle vor Ort. Für den Zeitraum der ärztlichen Versorgung und der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen. Beide Frauen wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Unfallverursacher muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei Verkehrsunfall verantworten.

Sonstiges

BAMBERG. Unbekannte haben im Zeitraum vom 27.02.2023 bis 01.03.2023 einen in der Kantstraße abgestellten Mercedes im Bereich der hinteren Fahrzeugtüre derart verkratzt, dass ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro entstand.

BAMBERG. Am Freitagvormittag wurde durch die Polizei Bamberg-Stadt gegen 10 Uhr ein 67jähriger Mofa-Fahrer in der Zollnerstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann nur im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, jedoch für das Führen des Fahrzeuges eine Fahrerlaubnis benötigt hätte. Er wurde wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt, die Weiterfahrt wurde unterbunden.

BAMBERG. Im Zeitraum vom Donnerstag auf Freitag wurde ein Werbebanner einer Anwaltskanzlei, welches an einem Zaun im John-F.-Kennedy-Boulevard aufgehängt war, entwendet. Dieses hatte einen Wert von rund 50 Euro. Hinweise zum Verbleib des Banners nimmt die Polizei Bamberg-Stadt entgegen.

BAMBERG. Eine 27jährige Frau hatte im Zug zwischen München und Bamberg zunächst ihre Tasche vergessen. Diese wurde bei einem Zugbegleiter der den Fund wiederum der Polizei Bamberg mitteilte. Beim Ermitteln der rechtmäßigen Eigentümerin kam zudem noch Marihuana und Rauschgiftutensilien zum Vorschein. Die 27jährige Frau kann sich nun zumindest über die Rückgabe der Tasche freuen, bezüglich des Betäubungsmittels wird eine Anzeige erstattet.

BAMBERG. Im Zeitraum vom 01.03.2023 auf den 02.03.2023 wurde die Schaufensterscheibe eines Ladengeschäfts in der Gaustadter Hauptstraße 90 beschädigt, sodass Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 04.03.2023

Verkehrsunfälle

Rechts vor Linksverstoß zwischen Pkw und Fahrrad.

POPPENDORF. In Poppendorf übersah am Freitagnachmittag ein 25-jähriger Fahrer eines Ford Transit an einer Einmündung eine von rechts kommende 14-jährige Fahrradfahrerin. Die junge Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Sturz leicht am linken Oberschenkel und wurde vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden i.H.v. 50,- EUR. Am Transporter wurde die Frontstoßstange mit einem Schaden i.H.v. 100,- EUR beschädigt.

Zu weit links gefahren und mit den Außenspiegeln kollidiert.

BISCHBERG. Ein 25-jähriger fuhr mit seinem Kleintransporter die Hauptstraße entlang. Während der Fahrt kam er etwas zu weit nach links und streifte mit seinem Außenspiegel den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleintransporters.

Aufgrund der Trümmer stürzte ein nachfolgender 18-jähriger Kradfahrer mit seiner Honda CBR und zog sich eine Prellung am linken Bein und Hüfte zu. Weiterhin wurde noch die Honda CBR an der Verkleidung beschädigt (SS: 2.100,- EUR). An den beiden Außenspiegeln der Kleintransporter entstand ein Sachschaden i.H.v. 400,- EUR.

