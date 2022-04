Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 24.04.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Am 22.04.2022, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr, legte die Reinigungskraft eines Hotels seine Arbeitsjacke im Außenbereich des Hotels, in der Dominikanerstraße, ab. Die so abgelegte Jacke, in welcher sich auch ein Schlüsselbund befand, wurde kurz darauf von einer ca. 50 Jahre alten Fußgängerin mit Hund aufgehoben und mitgenommen. Dies wurde durch eine Videoüberwachung aufgezeichnet. Hinweise zur Täterin nimmt die Polizeiinspektion Bamberg Stadt unter der Telefonnummer 0951/9129-210 entgegen.

Bamberg. Am 23.04.2022, gegen 17:00 Uhr fielen dem Ladendetektiv eines Lebensmittelmarktes in der Würzburger Straße zwei junge Männer auf, welche Lebensmittel im Geschäft aus den Regalen nahmen und in ihren Rucksäcken versteckten. An der Kasse zahlten die beiden Männer jedoch nur zwei Packungen Toast. Anschließend wurden beide durch en Detektiv angehalten und der hinzugerufenen Polizeistreife übergeben. Das Diebesgut im Wert von ca. 67,- Euro verblieb im Einkaufsmarkt. Beide Diebe erhielten eine Anzeige, sowie ein längerfristiges Hausverbot.

Bamberg. Am 23.04.2022, gegen 16:50 Uhr fiel einem Ladendetektiv in einem Bekleidungsgeschäft am Maximiliansplatz ein junges Pärchen auf, als diese abwechselnd mit Kleidung eine Umkleidekabine betraten und diese dann ohne diese Kleidung wieder verließen. Als beide dann das Geschäft, ohne etwas zu bezahlen, verließen, wurden sie angehalten und der alarmierten Polizeistreife übergeben. Bei einer Durchsuchung wurde festgestellt, dass Beide unbezahlte Waren im Wert von ca. 190,- Euro mit sich führten. Da das Pärchen bereits zurückliegend wegen ähnlicher Delikte aufgefallen war, wurden sie festgenommen und werden zeitnah dem zuständigen Gericht vorgeführt.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Am 23.04.2022, gegen 10:30 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Pkw die Buger Straße in nördlicher Fahrtrichtung. Als sie dann nach links in den Münchner Ring einbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 26-Jährigen in dessen Pkw und fuhr diesen in dessen linke Fahrzeugseite. Bei diesem Zusammenstoß wurde der 26 Jahre alte Fahrzeugführer leicht verletzt, die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,- Euro.

Unfallfluchten

-

Sonstiges

Bamberg/Gaustadt. Am 23.04.2022, gegen 02:32 Uhr fiel einer Zivilstreife der Polizeiinspektion Bamberg Stadt ein Pkw Audi A5 auf, welcher mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus Gaustadt kommend in Richtung Regensburger Ring gefahren wurde. Nachdem die Zivilstreife Geschwindigkeiten bis 140 km/h, bei erlaubten 50 km/h feststellten, wurde der Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Den 22 Jahre alten Mann erwartet nun ein höheres Bußgeld.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 24.04.2022

Sachbeschädigungen

-

Diebstähle

Gundelsheim: In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde vom Tennisheim in der Bamberger Straße die Kupferdachrinne gestohlen. Die unbekannten Täter überstiegen das Zugangstor und montierten ca. 20 Meter Dachrinne ab. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 1000,- Euro. Wer kann Hinweise auf den Täter geben?

Oberhaid: Von einem VW Golf, der im Ortsteil Johannishof von Freitag 17 Uhr bis Samstag 20 Uhr auf einer Wiese stand, wurde das hintere Kennzeichen entwendet. Hinweise auf den Täter und den Verbleib des Kennzeichens (BA-QN 23) werden erbeten.

Einbrüche

Viereth-Trunstadt: Unbekannte Täter brachen innerhalb der letzten drei Wochen eine Feldscheune neben einem Feldweg in Richtung Trosdorf auf. Aus dem Inneren entwendeten die Diebe ein Stromaggregat, einen Kompressor und zwei Motorsägen im Wert von ca. 3000,- Euro. Das Diebesgut wurde mit einem Fahrzeug abtransportiert. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Verkehrsunfälle

-

Verkehrsunfallfluchten

Schlüsselfeld: In der Nacht von Freitag auf Samstag prallte ein unbekannter Audi-Fahrer in der Bamberger Straße gegen eine Hauswand und verursachte einen Schaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher flüchtete mit seinem Audi, der vorne stark beschädigt sein müsste, unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ihm wird nun gefahndet.

Sonstiges

Burgebrach: In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde in der Ampferbacher Straße eine Opelfahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 22 Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Nachdem der Alkoholtest einen Wert von 1,50 Promille ergab, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an.

Hirschaid: Am Samstagabend versuchte ein 35-Jähriger in der Luitpoldstraße erfolglos mit seinem nichtversicherten E-Scooter vor einer Polizeistreife zu flüchten, er konnte jedoch von den Beamten in einer Gasse am Kirchplatz gestellt werden. Da der amtsbekannte Mann zudem unter Drogen- und Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom 23.04.2022

Diebstahlsdelikte

BAMBERG. Am Freitagnachmittag wurde in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt ein Mann beobachtet, wie dieser mehrere Bekleidungsstücke in seinen Rucksack packte und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ. Wie sich bei Anzeigenaufnahme herausstellte, hatte der Mann die Etiketten u. Diebstahlssicherungen vorher abgerissen und muss sich jetzt wegen Ladendiebstahl strafrechtlich verantworten.

Sachbeschädigungen

BAMBERG. Zwischen Donnerstagabend, 16.45 Uhr und Freitagmorgen, 07.30 Uhr, beschädigte ein Unbekannter auf dem Domplatz einen massiven Mülleimer aus Sandstein. Dieses wurde umgeworfen und zerbrach. Zusätzlich wurde auch noch eine Außenbeleuchtung beschädigt. Hinweise unter 0951/9129-210 für die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt.

BAMBERG. In der Freitagnacht, zwischen 02.30 Uhr bis 08.30 Uhr, wurden mehrere parkende Pkw beschädigt. In der Straße „Am Heidelsteig“ wurde von mindestens 3 Pkw der jeweils rechte Außenspiegel abgebrochen oder getreten.

Täterhinweise nimmt die PI Bamberg-Stadt unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Unfallfluchten

BAMBERG. Im Verlauf vom Sonntag, den 10.04., bis Freitag, den 22.04., wurde im Spiegelgraben ein geparkter Pkw angefahren. Der geparkte Pkw wurde im Heck hinten links beschädigt. Obwohl der Unfallverursacher Sachschaden von etwa 1500 Euro angerichtet hatte, flüchtete er anschließend von der Unfallstelle.

Täterhinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0951/9129-210 entgegen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom 23.04.2022

Sachbeschädigungen

KEMMERN. Bereits in der Nacht vom 02.04.2022 auf den 03.04.2022 wurde in Kemmern am Sportplatz der Rasen des Fußballfeldes beschädigt. Ein unbekannter Täter befuhr offensichtlich mit einem Pkw den Fußballplatz. Aufgrund großflächiger Reifenspuren und Furchen über das gesamte Spielfeld entstand ein Sachschaden von ca. 500,- Euro. Wer kann Hinweise zur Sachbeschädigung geben? Die Polizeiinspektion Bamberg-Land erbittet Täterhinweise unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

Diebstähle

BREITENGÜßBACH. Innerhalb der letzten 14 Tage wurde ein Anhänger in Breitengüßbach aufgebrochen. Der Anhänger stand innerhalb eines umzäunten Firmengeländes in der Straße „Gewerbepark“. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen geschlossenen Kasten, sog. Kofferanhänger, der mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Vom unbekannten Täter wurde die seitliche Bordwand aus der Verankerung gehebelt und aufgebogen. Aus dem Anhänger wurden drei Umzugskartons mit diversen Haushaltsgegenständen entwendet. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1.000,- Euro. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

HIRSCHAID. Am Freitagnachmittag befand sich eine 74-jährige Frau zum Einkauf in einem Getränkemarkt in der Nürnberger Straße. Am Kundenparkplatz, auf dem Weg zu ihrem Auto, fiel der Dame ihre Geldbörse zu Boden. Die Dame bemerkte dies bereits ein paar Sekunden später. Als sie jedoch nachsah, war die Geldbörse bereits verschwunden. Ein unbekannter Täter muss diese gleich nach dem Herunterfallen an sich genommen und gestohlen haben. Der Frau entstand hierdurch ein Verlust von ca. 250,- Euro. Täterhinweise erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951 / 9129 - 310.

