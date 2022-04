Dies ist der vollständige und unbearbeitete Bericht der Polizei. Es wurden keine redaktionellen Änderungen oder Kürzungen vorgenommen.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt vom Samstag, 30.04.2022

Diebstahlsdelikte

Bamberg. Im Tatzeitraum vom 22.04.2022 bis zum 24.04.2022 wurde ein am Rad-Haus in der Brennerstraße abgestelltes Fahrrad der Marke Winora gestohlen. Das braune Herren-City-Bike war dort versperrt mittels Zahlenschloss versperrt und hatte einen Zeitwert von rund 500 Euro. Hinweise auf den Verbleib des Rads nimmt die Polizei Bamberg Stadt entgegen.

Bamberg. Bereits im Zeitraum der letzten beiden Monate muss ein abgemeldeter und nicht mehr fahrbereiter Roller aus dem Bereich „Alte Seilerei“ entwendet worden sein. An diesem war ein grünes Versicherungkennzeichen aus dem Jahr 2010 angebracht. Der Entwendungsschaden beträgt rund 400 Euro. Hinweise auf den Verbleib nimmt die Polizei Bamberg Stadt entgegen. Dem Dieb wurde ein Hausverbot ausgesprochen, er muss sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten.

Bamberg. Am Freitagmittag wurde ein 34-jähriger Mann in einem Bekleidungsgeschäft in der Franz-Ludwig-Straße in Bamberg von einem Ladendetektiv beobachtet, wie er eine Jeanshose im Wert von 60 Euro unter seiner Kleidung versteckte und dann das Geschäft verließ.

Sachbeschädigungen

Bamberg. Dass sein Pkw, der zwischen dem 20.04.2022 und dem 21.04.2022 in Grünhundsbrunnen geparkt abgestellt war, beschädigt wurde, hat am Donnerstag ein 64-jähriger Fahrzeughalter festgestellt. Der blaue Volvo wurde an der linken Fahrzeugseite so zerkratzt, dass Schaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand.

Bamberg. Ebenfalls beschädigt wurde ein grauer Mercedes-Benz, der am Freitag in der Zeit von ca. 9 Uhr bis 14 Uhr in Bamberg in der Egelseestraße geparkt abgestellt war. Bei dem Pkw wurde durch einen bislang unbekannten Täter die Heckscheibe eingeschlagen, sodass Schaden in Höhe von rund 600 Euro entstand.

Verkehrsunfälle

Bamberg. Einen frischen Unfallschaden in Höhe von rund 2500 Euro stellte am Freitagmittag eine 26-jährige Fahrzeughalterin fest, als sie zu ihrem Pkw VW zurückkehrte, der von Mittwoch bis Freitag am Stephansberg geparkt abgestellt war. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hat am Pkw der Geschädigten eine Delle vorne links hinterlassen, vermutlich beim Ein- oder Ausparken.

Pressebericht der Polizeiinspektion Bamberg-Land vom Samstag, 30.04.2022

Verkehrsunfallfluchten

Geparkten weißen VW UP angefahren und geflüchtet

Stadtgebiet Bamberg/Landkreis Bamberg. In der Zeit vom 18.04.22, 10.30 Uhr, bis 19.04.22, 07.30 Uhr, wurde im Stadtgebiet Bamberg oder im Landkreisgebiet Bamberg ein weißer VW-UP am Kotflügel und Stoßstange hinten links angefahren. Es handelte sich hierbei um einen Streifschaden i.H.v. 1.000,- EUR. Weiterhin ist von einem roten Unfallfahrzeuge auszugehen, da roter Lackanrieb vorhanden war. Wer hat die Tat beobachtet und/oder kann Hinweise auf die Täter geben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Diebstähle

Bienenstock entwendet

Rattelsdorf. Von einer Freifläche in der Nähe der Straße „Im Stock“, zwischen Rattelsdorf und Ebing, wurde im Zeitraum vom 25.04.22 bis 28.04.22 ein Bienenstock entwendet. Der Bienenstock stand offen zugänglich auf der Freifläche und hat einen Wert von 550,- EUR. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf den Täter geben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Sachbeschädigungen

Fensterscheibe eingeschlagen

Burgebrach. Im Falkweg wurde Freitagnacht, gegen 22.20 Uhr, bei einem Haus eine Fensterscheibe eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden i.H.v. 300,- EUR. Eine Frau, die mit ihrem Hund spazieren war, könnte die Tat beobachtet haben. Wer kann Hinweise zur möglichen Zeugin und dem Täter machen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Mit Mofaprüfbescheinigung einen 50er-Roller geführt

Breitengüßbach. Ein 15-jähriger Jugendlicher wurde in der Bamberger Straße mit seinem Kleinkraftrad einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der Jugendliche lediglich im Besitz einer Mofaprüfbescheinigung war, obwohl es sich um ein Kleinkraftrad mit einer Geschwindigkeit von ca. 58 km/h handelte. Auch stellten die Beamten fest, dass am Kleinkraftrad technische Veränderungen vorgenommen wurden. Gegen den 15-jährigen Jugendlichen und dem Halter wurden nun Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis u.a. aufgenommen.

Nach dem Kellerbesuch betrunken mit Fahrrad nachhause gefahren

Pettstadt. Der Kellerbesuch endete für einen 41-Jährigen nicht gut. Er fiel einer Streife aufgrund seiner sehr unsicheren Fahrweise auf. Der Verdacht der Beamten bestätigte sich, der Alcotest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Dem 41-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren und mögliche Folgen für seine Fahrerlaubnis.

